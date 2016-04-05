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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6032603360346035
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 18:58

  ЛАД написав:Подтасовка чистейшей воды.
в ваши годы была популярной песня "с чего начинается родина", в наше время она звучала бы так:
"с чего начинается родина
с коррупции в ближнем тылу,
с хороших и верных товарищей,
которых на фронт не берут"

долярчик продолжит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:00

  Прохожий написав:
  lapay написав:Фюрер погодиться, головне щоб ми погодились і запустили міжнародний механізм тиску, примус до миру.

инфантильность 146го левела...

Як досягти миру? Воювати, поки всі не розбіжаться: одні з фронту, інші за кордон чи по лісах. Рожевий єдиноріг перемоги, він існує, він там, на кордоні 1991...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:01

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:По суті це позбавлення громадянства без позбавлення громадянства.
лишили бы гражданства и всё. делов-то. зачем хвост по кусочку отрезать.

Неможна позбавити особу громадянства якщо в неї немає іншого громадянства.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:01

  jump написав:"Слуги народу" визначилися, як комунікувати закон про мобілізацію: мовчати та посилати до військових :lol:

Депутати від фракції "Слуга народу" отримали рекомендації щодо необхідності уникати коментарів стосовно внесеного до Верховної Ради законопроєкту про удосконалення мобілізації і військового обліку.



Деталі: у фракції наголосили на необхідності дотримуватись однієї з президентом лінії з огляду на "чутливість питання", тому "мобілізацію з суспільством мають комунікувати військові, від яких цей запит виходить".

У фракції підкреслили, що тут необхідно проявити дисципліну і утримуватись від коментарів доти, поки військове керівництво не почне коментувати положення законопроєкту і не пояснить суспільству, чому саме такі норми пропонуються і чим вони вмотивовані. 8)

"Фракції слід утриматися від коментарів з цього приводу в ЗМІ, на міжнародному рівні, в соцмережах, в особистих комунікаціях. Всі питання, якщо вони будуть, мають бути переадресовані військовому командуванню", - наголосили у "Слузі народу". 8)

зацініть красу гри - знову зробили усіх :lol: 8)

може вони краще геть дистанціювалися від влади, строк минув, депутати спортилися, прострочені та стухли, несіть нових
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:02

  lapay написав:
  Прохожий написав:
  lapay написав:Фюрер погодиться, головне щоб ми погодились і запустили міжнародний механізм тиску, примус до миру.

инфантильность 146го левела...

Як досягти миру? Воювати, поки всі не розбіжаться: одні з фронту, інші за кордон чи по лісах. Рожевий єдиноріг перемоги, він існує, він там, на кордоні 1991...

Неможливо досягнути миру з тими, хто хоче нас вбити ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Неможливо досягнути миру з тими, хто хоче нас вбити

Хочеш миру - готуйся до війни. Готуйся, окопуйся, заповнюй склади, а не кидай в топку останнє. Скільки вже було воєн, коли накопичувалась втома, з катастрофічним результатом.
Якщо фюрер не проти рпв, то нам це теж вкрай потрібно, щоб не впасти в нокдаун.
lapay
 
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