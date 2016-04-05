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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:19
lapay написав: pesikot написав:
Неможливо досягнути миру з тими, хто хоче нас вбити
Хочеш миру - готуйся до війни. Готуйся, окопуйся, заповнюй склади, а не кидай в топку останнє. Скільки вже було воєн, коли накопичувалась втома, з катастрофічним результатом.
Якщо фюрер не проти рпв, то нам це теж вкрай потрібно, щоб не впасти в нокдаун.
Та йоп твою маму об асфальт
Ти дурник або рашист ?
Пуйло хоче припинення вогню з однією метою, щоб потім нахлобучити нас і полізти з новими силами
А ти, як папуга, "фюрер не проти рпв", "фюрер не проти рпв"
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:19
detroytred написав:
https://varta1.com.ua/news/vsi-viyskovozobov-yazani-povinni-zareiestruvati-elektronniy-kabinet-kudi-priyde-povistka---zakonoproiekt_374808.html
Хтось пояснить: навіщо оця морока з електронним кабінетом, якщо по суті таку ж роль виконує елементарне --- не прийшов уточнити (*протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження*) , то керівник ТЦК вніс до реєстру боржників.
Або не відповів на тлф дзвінок на номер, який сам подав (загубив тлф, то сам зобов'язаний надати новий).
Чому елкабінет-то? Як якесь дивне створіння.
Рішення просто чудове, тобто держава впроваджує до громадян "кацел калче", через деякий час "відлучені" громадяни бачать, що вони можуть жити без держави не гірше, чим з нею і роблять висновок, що держава не потрібна.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:21
Направляє вас ВЛК на лікування (ну нехай на лоботомію
).
Відмовляєтесь? - від трьох до п'яти.
Ну як вам такий "я ваш вирок"?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:22
видавшего ни один окоп тучного умерова, после вопроса, где будете брать деньги на такое количество мобилизованных, выпихнула охрана в прямом смысле
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:22
Успіх писав, що віддасть свої портки по рефаральній програмі мобі-В2В
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:25
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Подтасовка чистейшей воды.
в ваши годы была популярной песня "с чего начинается родина", в наше время она звучала бы так:
"с чего начинается родина
с коррупции в ближнем тылу,
с хороших и верных товарищей,
за взятку на фронт не берут"
долярчик продолжит.
Хотели капитализм?
Получите и распишитесь. И не жалуйтесь. Когда-то в будущем наладится.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:26
pesikot написав: lapay написав: pesikot написав:
Неможливо досягнути миру з тими, хто хоче нас вбити
Хочеш миру - готуйся до війни. Готуйся, окопуйся, заповнюй склади, а не кидай в топку останнє. Скільки вже було воєн, коли накопичувалась втома, з катастрофічним результатом.
Якщо фюрер не проти рпв, то нам це теж вкрай потрібно, щоб не впасти в нокдаун.
Та йоп твою маму об асфальт
Ти дурник або рашист ?
Пуйло хоче припинення вогню з однією метою, щоб потім нахлобучити нас і полізти з новими силами
А ти, як папуга, "фюрер не проти рпв", "фюрер не проти рпв"
А мы что должны делать? Просто ждать?
Нам никто не мешает готовиться так же. Если не будет опять сдано без боя новые территории, если будет власть готовить оборону, строить ВПК, так и путин не пойдёт.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:30
detroytred написав:
Сусід в Штатах вже 12 років.
Прибіг його кум, квартирантів геть (хоча вони самі вже втекли) ... квартиру терміново на продаж)))
панік сел
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:32
админа не забрали в тцк?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:32
Востаннє редагувалось beee
в Вів 26 гру, 2023 19:35, всього редагувалось 4 разів.
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