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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 60346035603660376038 ... 6041>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:19

  lapay написав:
  pesikot написав:Неможливо досягнути миру з тими, хто хоче нас вбити

Хочеш миру - готуйся до війни. Готуйся, окопуйся, заповнюй склади, а не кидай в топку останнє. Скільки вже було воєн, коли накопичувалась втома, з катастрофічним результатом.
Якщо фюрер не проти рпв, то нам це теж вкрай потрібно, щоб не впасти в нокдаун.

Та йоп твою маму об асфальт

Ти дурник або рашист ?

Пуйло хоче припинення вогню з однією метою, щоб потім нахлобучити нас і полізти з новими силами

А ти, як папуга, "фюрер не проти рпв", "фюрер не проти рпв"
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:19

  detroytred написав:https://varta1.com.ua/news/vsi-viyskovozobov-yazani-povinni-zareiestruvati-elektronniy-kabinet-kudi-priyde-povistka---zakonoproiekt_374808.html

Хтось пояснить: навіщо оця морока з електронним кабінетом, якщо по суті таку ж роль виконує елементарне --- не прийшов уточнити (*протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження*) , то керівник ТЦК вніс до реєстру боржників.
Або не відповів на тлф дзвінок на номер, який сам подав (загубив тлф, то сам зобов'язаний надати новий).

Чому елкабінет-то? Як якесь дивне створіння.

Рішення просто чудове, тобто держава впроваджує до громадян "кацел калче", через деякий час "відлучені" громадяни бачать, що вони можуть жити без держави не гірше, чим з нею і роблять висновок, що держава не потрібна.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:21



Направляє вас ВЛК на лікування (ну нехай на лоботомію :lol: ).
Відмовляєтесь? - від трьох до п'яти.
Ну як вам такий "я ваш вирок"?
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

видавшего ни один окоп тучного умерова, после вопроса, где будете брать деньги на такое количество мобилизованных, выпихнула охрана в прямом смысле
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:22

  Прохожий написав:"Залужний: Ротація у війську змусить шукати додатковий боєкомплект"
https://www.pravda.com.ua/news/2023/12/26/7434657/

Успіх писав, що віддасть свої портки по рефаральній програмі мобі-В2В
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:25

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Подтасовка чистейшей воды.
в ваши годы была популярной песня "с чего начинается родина", в наше время она звучала бы так:
"с чего начинается родина
с коррупции в ближнем тылу,
с хороших и верных товарищей,
за взятку на фронт не берут"

долярчик продолжит.

Хотели капитализм?
Получите и распишитесь. И не жалуйтесь. Когда-то в будущем наладится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:26

  pesikot написав:
  lapay написав:
  pesikot написав:Неможливо досягнути миру з тими, хто хоче нас вбити

Хочеш миру - готуйся до війни. Готуйся, окопуйся, заповнюй склади, а не кидай в топку останнє. Скільки вже було воєн, коли накопичувалась втома, з катастрофічним результатом.
Якщо фюрер не проти рпв, то нам це теж вкрай потрібно, щоб не впасти в нокдаун.

Та йоп твою маму об асфальт

Ти дурник або рашист ?

Пуйло хоче припинення вогню з однією метою, щоб потім нахлобучити нас і полізти з новими силами

А ти, як папуга, "фюрер не проти рпв", "фюрер не проти рпв"

А мы что должны делать? Просто ждать?
Нам никто не мешает готовиться так же. Если не будет опять сдано без боя новые территории, если будет власть готовить оборону, строить ВПК, так и путин не пойдёт.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:30

  detroytred написав:Сусід в Штатах вже 12 років.
Прибіг його кум, квартирантів геть (хоча вони самі вже втекли) ... квартиру терміново на продаж)))

панік сел
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:32

пошли тёрки

админа не забрали в тцк?
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пхахаха. У вас осталась одна неделя.

https://youtu.be/c1M4kHDHBAM?si=4im7WEs2-kPnY7ro
Востаннє редагувалось beee в Вів 26 гру, 2023 19:35, всього редагувалось 4 разів.
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