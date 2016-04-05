lapay написав:Хочеш миру - готуйся до війни. Готуйся, окопуйся, заповнюй склади, а не кидай в топку останнє. Скільки вже було воєн, коли накопичувалась втома, з катастрофічним результатом. Якщо фюрер не проти рпв, то нам це теж вкрай потрібно, щоб не впасти в нокдаун.
Та йоп твою маму об асфальт
Ти дурник або рашист ?
Пуйло хоче припинення вогню з однією метою, щоб потім нахлобучити нас і полізти з новими силами
А ти, як папуга, "фюрер не проти рпв", "фюрер не проти рпв"
А мы что должны делать? Просто ждать? Нам никто не мешает готовиться так же. Если не будет опять сдано без боя новые территории, если будет власть готовить оборону, строить ВПК, так и путин не пойдёт.
Ещё один - давайте перемирие, а потом ... как-нибудь ... подготовимся
Не будет такого, не успеем просто подготовится, а вот просрём много чего Пуйлу нужна передышка до выборов, а потом полезет
ЛАД написав:Хотели капитализм? Получите и распишитесь.
вот именно. Хотели капитализм? предлагайте такое условия оплаты, чтобы очередь в тцк была. А то как после вуза трудоустроиться - капитализм, ищите работу сами, а как на фронт так сразу коммунизм, какой-то долг и прочее бла-бла-бла.
ЛАД написав:[ Я, может, и "совок", но для меня дико звучат многие обсуждения здесь. Когда обсуждение мобилизации и ротации на передовой сводится к обсуждению сумм выплат. Обсуждение призыва сводится к тому, кто сколько платит налогов или сколько донатит.
Непонятно что для вас дикость? Стимулировать армию нормальным месячным пособием? У военных тоже есть семьи, которые тоже хотят жить нормально. И если вы хотите, чтоб условный строитель мобилизировался в армию нужно, как минимум, чтоб его семья финансово не пострадала. Для меня дикость когда кто-то говорит про "долг перед родиной". Как будто в советском союзе. Получается что в РФ диктатура, но "мобилизация" (у них скорее рекрутинг) проходит на коммерческой основе, и проходит довольно успешно. У нас дэмократия с защитой западных ценностей, но мобилизация принудительная(через бусик). Какой-то разрыв шаблона, вроде всё должно быть с точностью наоборот.
Вот знаете, я не удивлюсь если на оккупированных территория найдутся желающие воевать против Украины просто за 2 тысячи долларов.
Пуйло хоче припинення вогню з однією метою, щоб потім нахлобучити нас і полізти з новими силами
А ти, як папуга, "фюрер не проти рпв", "фюрер не проти рпв"
У боксера вже очі запливли, ноги підкошуються, а ти йому - нах це закінчення бою, не буде реванша, стій, поки не виб'єш його за канати. Ти ж не шариш в ситуації, обіс..ався з прогнозом на війну на наступний рік, і ще намагаєшся когось повчати.
fler написав:Стесняюсь спросить, а лично вы на каких условиях оплаты готовы пойти на фронт?
вы сейчас просите вывернуть карманы, по сути выпытывая, какие у меня сейчас доходы, которые я 100% потеряю, попав на фронт. Учитывая сколько здесь маньяков и шизиков, крайне нежелательно раскрывать подобную персональную информацию. Я даже родителей не посвящал в свои фин.дела, чтобы спали спокойно, без мысли что меня кинут партнеры по бизнесу или ограбят. И вам не советую много про себя рассказывать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 гру, 2023 19:55, всього редагувалось 1 раз.