RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 60356036603760386039 ... 6041>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:33

  beee написав:
  pesikot написав:
  lapay написав:Хочеш миру - готуйся до війни. Готуйся, окопуйся, заповнюй склади, а не кидай в топку останнє. Скільки вже було воєн, коли накопичувалась втома, з катастрофічним результатом.
Якщо фюрер не проти рпв, то нам це теж вкрай потрібно, щоб не впасти в нокдаун.

Та йоп твою маму об асфальт

Ти дурник або рашист ?

Пуйло хоче припинення вогню з однією метою, щоб потім нахлобучити нас і полізти з новими силами

А ти, як папуга, "фюрер не проти рпв", "фюрер не проти рпв"

А мы что должны делать? Просто ждать?
Нам никто не мешает готовиться так же. Если не будет опять сдано без боя новые территории, если будет власть готовить оборону, строить ВПК, так и путин не пойдёт.

Ещё один - давайте перемирие, а потом ... как-нибудь ... подготовимся

Не будет такого, не успеем просто подготовится, а вот просрём много чего
Пуйлу нужна передышка до выборов, а потом полезет
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8885
З нами з: 31.08.09
Подякував: 530 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:35

  Ukrainian написав:Залужний пояснив, що потрібно робити, щоб ротація була кожні пів року
https://ukranews.com/ua/news/974544-zal ... i-piv-roku

По ПЕРШЕ потрібні вибори презедента країни
или
я вам нічого не обіцяв
Мне с первого класса в сш (1979рік) убивали украинский язык.
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 26 гру, 2023 19:41, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2992
З нами з: 23.05.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:38

  Vadim_ написав:https://ua.korrespondent.net/ukraine/4651006-u-minfini-nazvaly-sumu-vydatkiv-na-bezpeku-ta-oboronu

1559,4 млрд за 11 міс.
якщо добавити 500 млрд на півлям мобі-ухилянтів, то 2024 2+ труліка як з куща
Востаннє редагувалось flyman в Вів 26 гру, 2023 19:38, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33681
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:38

Какую только х...ню не прочитаешь на форуме!
Какие тапки, всё верно , но как это донести до бени і 73 ?
бене похуй из швейцарии а вот многим из 73 надо в армию

Вот просто интересно, откуда Вадик извлекает такие перлы?
"Коломойского оставили в СИЗО еще на два месяца" - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/11/28/707087/.
Вадик, может, в армию надо Вам?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27022
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5212 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:38

  ЛАД написав:Хотели капитализм?
Получите и распишитесь.
вот именно. Хотели капитализм? предлагайте такое условия оплаты, чтобы очередь в тцк была. А то как после вуза трудоустроиться - капитализм, ищите работу сами, а как на фронт так сразу коммунизм, какой-то долг и прочее бла-бла-бла.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21398
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:38

  ЛАД написав:[
Я, может, и "совок", но для меня дико звучат многие обсуждения здесь. Когда обсуждение мобилизации и ротации на передовой сводится к обсуждению сумм выплат. Обсуждение призыва сводится к тому, кто сколько платит налогов или сколько донатит.

Непонятно что для вас дикость? Стимулировать армию нормальным месячным пособием? У военных тоже есть семьи, которые тоже хотят жить нормально. И если вы хотите, чтоб условный строитель мобилизировался в армию нужно, как минимум, чтоб его семья финансово не пострадала.
Для меня дикость когда кто-то говорит про "долг перед родиной". Как будто в советском союзе. Получается что в РФ диктатура, но "мобилизация" (у них скорее рекрутинг) проходит на коммерческой основе, и проходит довольно успешно. У нас дэмократия с защитой западных ценностей, но мобилизация принудительная(через бусик). Какой-то разрыв шаблона, вроде всё должно быть с точностью наоборот.

Вот знаете, я не удивлюсь если на оккупированных территория найдутся желающие воевать против Украины просто за 2 тысячи долларов.
hume
 
Повідомлень: 9331
З нами з: 27.12.12
Подякував: 937 раз.
Подякували: 1868 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:46

  ЛАД написав:Какую только х...ню не прочитаешь на форуме!
Какие тапки, всё верно , но как это донести до бени і 73 ?
бене похуй из швейцарии а вот многим из 73 надо в армию

Вот просто интересно, откуда Вадик извлекает такие перлы?
"Коломойского оставили в СИЗО еще на два месяца" - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/11/28/707087/.
Вадик, может, в армию надо Вам?

Это операция -прикрытие для идиотов лад , его очень хотят видеть в США , но находясь под следствием здесь его нельзя отправить туда(под суд) туда , лад - ферштейн?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 26 гру, 2023 19:58, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2992
З нами з: 23.05.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Та йоп твою маму об асфальт

Ти дурник або рашист ?

Пуйло хоче припинення вогню з однією метою, щоб потім нахлобучити нас і полізти з новими силами

А ти, як папуга, "фюрер не проти рпв", "фюрер не проти рпв"

У боксера вже очі запливли, ноги підкошуються, а ти йому - нах це закінчення бою, не буде реванша, стій, поки не виб'єш його за канати.
Ти ж не шариш в ситуації, обіс..ався з прогнозом на війну на наступний рік, і ще намагаєшся когось повчати.
lapay
 
Повідомлень: 13661
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:49

  hume написав:Вот знаете, я не удивлюсь если на оккупированных территория найдутся желающие воевать против Украины просто за 2 тысячи долларов.

На окк.териториях не спрашивают, хотите ли вы воевать против Украины. Там или вы идете на фронт или вас уничтожат.
  vitaliiangel написав:.. предлагайте такое условия оплаты, чтобы очередь в тцк была.

Стесняюсь спросить, а лично вы на каких условиях оплаты готовы пойти на фронт?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4489
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:51

  fler написав:Стесняюсь спросить, а лично вы на каких условиях оплаты готовы пойти на фронт?
вы сейчас просите вывернуть карманы, по сути выпытывая, какие у меня сейчас доходы, которые я 100% потеряю, попав на фронт. Учитывая сколько здесь маньяков и шизиков, крайне нежелательно раскрывать подобную персональную информацию. Я даже родителей не посвящал в свои фин.дела, чтобы спали спокойно, без мысли что меня кинут партнеры по бизнесу или ограбят. И вам не советую много про себя рассказывать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 гру, 2023 19:55, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21398
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3321 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 60356036603760386039 ... 6041>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, flyman, Shaman, user412, Vadim_, vitaliiangel, whois2010 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 146393
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 534004
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 14847
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4757)
26.12.2023 19:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.