RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 603660376038603960406041>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:55

  lapay написав:
  ЛАД написав:холява Вам уже ответил.
Добавлю только одно. Если фюрер согласен, то зачем сегодняшние попытки наступления?
Наши попытки наступления сорваны, на сегодняшних рубежах они хорошо укрепились. Могли бы не дёргаться, сидеть спокойно на месте, не терять людей и технику.

Але ж ми проти рпв, а в них прорвати наш фронт шансів побільше, ніж в нас були влітку. До рпв вони ще трохи, чи не трохи, відгризуть землі, як мінімум. Добре пам'ятаю, як фюрер ще в 2014 хотів відсунути ЗСУ від Донецька (Авдіївка).
Зрештою, рпв вигідніше слабшій стороні, тобто нам. Без рпв не побудуєш міцну лінію оборони біля фронту.
Що ще може бути не зрозумілим в цьому питанні?

Вполне допускаю, что Вы правы.
Для серьёзного разговора недостаточно информации.
Но, по-моему, нынешние росс. попытки наступления об этом не свидетельствуют.
Тем более, не уверен в том, что фюрер согласится на рпв без каких-то дополнительных требований.
Хочеш миру - готуйся до війни. Готуйся, окопуйся, заповнюй склади, а не кидай в топку останнє. Скільки вже було воєн, коли накопичувалась втома, з катастрофічним результатом.
Якщо фюрер не проти рпв, то нам це теж вкрай потрібно, щоб не впасти в нокдаун.

Проблема в том, что нам нечем будет "заповнювати склади", если Запад не даст.
Вот вчера Schmit высказал розовое предположение, что в Феодосии использовали наш "коралл", но сегодня уже пишут, что то ли французские, то ли английские ракеты.
И судя по тому, что здесь пишут, сильно сомневаюсь, что в случае рпв эти люди согласятся затянуть пояса и все силы на укрепление обороноспособности.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27022
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5212 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:56

  ЛАД написав:Тем более, не уверен в том, что фюрер согласится на рпв без каких-то дополнительных требований.
на выборы лучше идти как победитель миротворец или как увязший в марьевке-авдеевке диктатор? пуйло мечтает о переговорах и заморозке конфликта хотя бы на год.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 гру, 2023 19:58, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21398
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:57

  fler написав:
  hume написав:Вот знаете, я не удивлюсь если на оккупированных территория найдутся желающие воевать против Украины просто за 2 тысячи долларов.

На окк.териториях не спрашивают, хотите ли вы воевать против Украины. Там или вы идете на фронт или вас уничтожат.

1АК->Авдеевка
Прохожий
 
Повідомлень: 13357
З нами з: 05.06.13
Подякував: 908 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:01

  Прохожий написав:
  fler написав:
  hume написав:Вот знаете, я не удивлюсь если на оккупированных территория найдутся желающие воевать против Украины просто за 2 тысячи долларов.

На окк.териториях не спрашивают, хотите ли вы воевать против Украины. Там или вы идете на фронт или вас уничтожат.

1АК->Авдеевка

В каком взводе?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2992
З нами з: 23.05.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:01

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Тем более, не уверен в том, что фюрер согласится на рпв без каких-то дополнительных требований.
на выборы лучше идти как победитель миротворец или как увязший в марьевке-авдеевке диктатор? пуйло мечтает о переговорах и заморозке конфликта хотя бы на год.

Бахмут скільки брали? Півроку?
Мар"їнку майже два?
Між Бахмутом і Мар"їнкою скільки часу пройшло?

Це ж не бліцкріг 22, Херсон за два дні.
А нам тут втирають, що фронт посиплеться і за пару днів будуть буряти на ЗУ.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33681
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:04

  lapay написав:
  pesikot написав:Та йоп твою маму об асфальт

Ти дурник або рашист ?

Пуйло хоче припинення вогню з однією метою, щоб потім нахлобучити нас і полізти з новими силами

А ти, як папуга, "фюрер не проти рпв", "фюрер не проти рпв"

У боксера вже очі запливли, ноги підкошуються, а ти йому - нах це закінчення бою, не буде реванша, стій, поки не виб'єш його за канати.
Ти ж не шариш в ситуації, обіс..ався з прогнозом на війну на наступний рік, і ще намагаєшся когось повчати.

Таки з Кремля пишешь ... бо брехло

Уважно послухаю, де це я з прогнозами обісрався ? :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8885
З нами з: 31.08.09
Подякував: 530 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:04

  beee написав:Пхахаха. У вас осталась одна неделя.

https://youtu.be/c1M4kHDHBAM?si=4im7WEs2-kPnY7ro

Обращение, вообще-то, прошлогоднее. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27022
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5212 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:06

  Vadim_ написав:.........
Мне с первого класса в сш (1979рік) убивали украинский язык.

Похоже, Вам убивали не украинский язык, а нечто другое.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27022
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5212 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:06

  ЛАД написав:
Тем более, не уверен в том, что фюрер согласится на рпв без каких-то дополнительных требований.

Для цього, як мінімум, його повинен спитатм Сі, а Зеленський погодитись на рпв без умов, яких у нас теж вагон.
И судя по тому, что здесь пишут, сильно сомневаюсь, что в случае рпв эти люди согласятся затянуть пояса и все силы на укрепление обороноспособности.

Навіть після рпв західна допомога буде продовжуватись, хоч і зменшиться. На бліндажі і деяке наше виробництво зброї вистачить.
lapay
 
Повідомлень: 13661
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:07

  flyman написав:А нам тут втирають, що фронт сиплеться і за два дні будуть буряти на ЗУ.
эта тема отдельный песдёшь, на рф нет столько ресурсов так воевать и потом еще тратить бабло на оккупированные территории, на местных пенсов в частности. Поэтому и херсон оставили, обл.центр требует куда более серьёзных фин. вливаний, чем какое-то село.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21398
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3321 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 603660376038603960406041>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412, Vadim_, whois2010 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 146393
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 534004
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 14847
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4757)
26.12.2023 19:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.