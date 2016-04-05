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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:55
lapay написав: ЛАД написав:
холява Вам уже ответил.
Добавлю только одно. Если фюрер согласен, то зачем сегодняшние попытки наступления?
Наши попытки наступления сорваны, на сегодняшних рубежах они хорошо укрепились. Могли бы не дёргаться, сидеть спокойно на месте, не терять людей и технику.
Але ж ми проти рпв, а в них прорвати наш фронт шансів побільше, ніж в нас були влітку. До рпв вони ще трохи, чи не трохи, відгризуть землі, як мінімум. Добре пам'ятаю, як фюрер ще в 2014 хотів відсунути ЗСУ від Донецька (Авдіївка).
Зрештою, рпв вигідніше слабшій стороні, тобто нам. Без рпв не побудуєш міцну лінію оборони біля фронту.
Що ще може бути не зрозумілим в цьому питанні?
Вполне допускаю, что Вы правы.
Для серьёзного разговора недостаточно информации.
Но, по-моему, нынешние росс. попытки наступления об этом не свидетельствуют.
Тем более, не уверен в том, что фюрер согласится на рпв без каких-то дополнительных требований.
Хочеш миру - готуйся до війни. Готуйся, окопуйся, заповнюй склади, а не кидай в топку останнє. Скільки вже було воєн, коли накопичувалась втома, з катастрофічним результатом.
Якщо фюрер не проти рпв, то нам це теж вкрай потрібно, щоб не впасти в нокдаун.
Проблема в том, что нам нечем будет "заповнювати склади", если Запад не даст.
Вот вчера Schmit
высказал розовое предположение, что в Феодосии использовали наш "коралл", но сегодня уже пишут, что то ли французские, то ли английские ракеты.
И судя по тому, что здесь пишут, сильно сомневаюсь, что в случае рпв эти люди согласятся затянуть пояса и все силы на укрепление обороноспособности.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:56
ЛАД написав:
Тем более, не уверен в том, что фюрер согласится на рпв без каких-то дополнительных требований.
на выборы лучше идти как победитель миротворец или как увязший в марьевке-авдеевке диктатор? пуйло мечтает о переговорах и заморозке конфликта хотя бы на год.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 26 гру, 2023 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:57
fler написав: hume написав:
Вот знаете, я не удивлюсь если на оккупированных территория найдутся желающие воевать против Украины просто за 2 тысячи долларов.
На окк.териториях не спрашивают, хотите ли вы воевать против Украины. Там или вы идете на фронт или вас уничтожат.
1АК->Авдеевка
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:01
Прохожий написав: fler написав: hume написав:
Вот знаете, я не удивлюсь если на оккупированных территория найдутся желающие воевать против Украины просто за 2 тысячи долларов.
На окк.териториях не спрашивают, хотите ли вы воевать против Украины. Там или вы идете на фронт или вас уничтожат.
1АК->Авдеевка
В каком взводе?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:01
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Тем более, не уверен в том, что фюрер согласится на рпв без каких-то дополнительных требований.
на выборы лучше идти как победитель миротворец или как увязший в марьевке-авдеевке диктатор? пуйло мечтает о переговорах и заморозке конфликта хотя бы на год.
Бахмут скільки брали? Півроку?
Мар"їнку майже два?
Між Бахмутом і Мар"їнкою скільки часу пройшло?
Це ж не бліцкріг 22, Херсон за два дні.
А нам тут втирають, що фронт посиплеться і за пару днів будуть буряти на ЗУ.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:04
lapay написав: pesikot написав:
Та йоп твою маму об асфальт
Ти дурник або рашист ?
Пуйло хоче припинення вогню з однією метою, щоб потім нахлобучити нас і полізти з новими силами
А ти, як папуга, "фюрер не проти рпв", "фюрер не проти рпв"
У боксера вже очі запливли, ноги підкошуються, а ти йому - нах це закінчення бою, не буде реванша, стій, поки не виб'єш його за канати.
Ти ж не шариш в ситуації, обіс..ався з прогнозом на війну на наступний рік, і ще намагаєшся когось повчати.
Таки з Кремля пишешь ... бо брехло
Уважно послухаю, де це я з прогнозами обісрався ?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:04
Обращение, вообще-то, прошлогоднее.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:06
Vadim_ написав:
.........
Мне с первого класса в сш (1979рік) убивали украинский язык.
Похоже, Вам убивали не украинский язык, а нечто другое.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:06
ЛАД написав:
Тем более, не уверен в том, что фюрер согласится на рпв без каких-то дополнительных требований.
Для цього, як мінімум, його повинен спитатм Сі, а Зеленський погодитись на рпв без умов, яких у нас теж вагон.
И судя по тому, что здесь пишут, сильно сомневаюсь, что в случае рпв эти люди согласятся затянуть пояса и все силы на укрепление обороноспособности.
Навіть після рпв західна допомога буде продовжуватись, хоч і зменшиться. На бліндажі і деяке наше виробництво зброї вистачить.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:07
flyman написав:
А нам тут втирають, що фронт сиплеться і за два дні будуть буряти на ЗУ.
эта тема отдельный песдёшь, на рф нет столько ресурсов так воевать и потом еще тратить бабло на оккупированные территории, на местных пенсов в частности. Поэтому и херсон оставили, обл.центр требует куда более серьёзных фин. вливаний, чем какое-то село.
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