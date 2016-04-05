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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:07
ЛАД написав:
Ни Черчилль, ни Рузвельт не шли "1м воевать". И никому даже в голову не приходило такое требовать.
Так они и границы на выезд не закрывали, Черчилль и Рузвельт. Границы на выезд закрывал Сталин, но он же закрывал и партийные осередки на время войны (те кто постарше помнят мэм "райком закрыт все ушли на фронт"). А вот наши как в том анекдоте про трусы и крестик закрытие границ у Сталина переняли а себя направлять на фронт не переняли, вот и диссонанс...
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:08
lapay написав:
Фюрер погодиться, головне щоб ми погодились і запустили міжнародний механізм тиску, примус до миру.
Те що в нас лінія зіткнення не так близько до лінії 2021, то це прямий наслідок "підготовки до шашликів" за півроку до вторгнення. Зараз вже пізно пити боржомі і обіцяти війну до кордонів 1992.
Згідний.
Треба домовлятись в першу чергу з США, щоб вони тиснули на путіна. І пропонувати реалістичні домовленості - а не "вихід на 1991 рік" і не обговорюється.
І щодо "підготовки до шашликів" також абсолютно вірно. Це головна провина Зе. Ця війна чітко показала(на відміну від 2 СВ) - втримати територію не сильно важко, а захопити нову - дуже важко. Те що в перший тиждень було втрачено так багато територій - ключова проблема.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:10
ЛАД написав: Vadim_ написав:
.........
Мне с первого класса в сш (1979рік) убивали украинский язык.
Похоже, Вам убивали не украинский язык, а нечто другое.
Допустим ,таких как вы хватало а вы какого года первокласник?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:11
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Хотели капитализм?
Получите и распишитесь.
вот именно. Хотели капитализм? предлагайте такое условия оплаты, чтобы очередь в тцк была. А то как после вуза трудоустроиться - капитализм, ищите работу сами, а как на фронт так сразу коммунизм, какой-то долг и прочее бла-бла-бла.
Оплата на 0 в 7 раз
выше средней по стране, на мой взгляд, вполне приличные условия.
И капитализм совсем не означают высокие зарплаты. Капстран много, а высокие зарплаты в достаточно небольшом количестве.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:11
detroytred написав:
Сусід в Штатах вже 12 років.
Прибіг його кум, квартирантів геть (хоча вони самі вже втекли) ... квартиру терміново на продаж)))
Квартира на продаж у Києві?
Очевидно, "сусід в Штатах" очікує прихід Трампа до влади та закінчення війни на умовах рф або читає наш форум))).
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:12
pesikot написав:
Таки з Кремля пишешь ... бо брехло
Уважно послухаю, де це я з прогнозами обісрався ?
Склероз лікуй, раз власні прогнози не пам'ятаєш. Я вже тобі писав, щоб не спихував все на успіхів, а самолично пішов все визволяти, як прлгнозував.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:12
Доречі, про мову. Грузини взагалі вже не говорять кацапською, тільки грузинською.
А все одно - повністю під рф. Вся влада теж проросійська.
Значить справа не в мові?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:13
fler написав: detroytred написав:
Сусід в Штатах вже 12 років.
Прибіг його кум, квартирантів геть (хоча вони самі вже втекли) ... квартиру терміново на продаж)))
Квартира на продаж у Києві?
Очевидно, "сусід в Штатах" очікує прихід Трампа до влади та закінчення війни на умовах рф або читає наш форум))).
а вот просто интересно цена по рынку или 1/2?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:14
lapay написав: pesikot написав:
Таки з Кремля пишешь ... бо брехло
Уважно послухаю, де це я з прогнозами обісрався ?
Склероз лікуй, раз власні прогнози не пам'ятаєш. Я вже тобі писав, щоб не спихував все на успіхів, а самолично пішов все визволяти, як прлгнозував.
"ужгородский котел", готовится на прорыв к браттям-угорцям...
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:15
andrijk777 написав: lapay написав:
Фюрер погодиться, головне щоб ми погодились і запустили міжнародний механізм тиску, примус до миру.
Те що в нас лінія зіткнення не так близько до лінії 2021, то це прямий наслідок "підготовки до шашликів" за півроку до вторгнення. Зараз вже пізно пити боржомі і обіцяти війну до кордонів 1992.
Згідний.
Треба домовлятись в першу чергу з США, щоб вони тиснули на путіна. І пропонувати реалістичні домовленості - а не "вихід на 1991 рік" і не обговорюється.
Путину пофиг на США
А вот это предложения - ну давайте отдадим Путину территории, вы там боярышника перепили ?
Вы предлагаете отдать всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области в обмен на обещания Путина
А обещания кгбиста ни-че-го не стоят
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