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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 60376038603960406041>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:07

  ЛАД написав:Ни Черчилль, ни Рузвельт не шли "1м воевать". И никому даже в голову не приходило такое требовать.


Так они и границы на выезд не закрывали, Черчилль и Рузвельт. Границы на выезд закрывал Сталин, но он же закрывал и партийные осередки на время войны (те кто постарше помнят мэм "райком закрыт все ушли на фронт"). А вот наши как в том анекдоте про трусы и крестик закрытие границ у Сталина переняли а себя направлять на фронт не переняли, вот и диссонанс...
katso
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:08

  lapay написав:Фюрер погодиться, головне щоб ми погодились і запустили міжнародний механізм тиску, примус до миру.

Те що в нас лінія зіткнення не так близько до лінії 2021, то це прямий наслідок "підготовки до шашликів" за півроку до вторгнення. Зараз вже пізно пити боржомі і обіцяти війну до кордонів 1992.

Згідний.
Треба домовлятись в першу чергу з США, щоб вони тиснули на путіна. І пропонувати реалістичні домовленості - а не "вихід на 1991 рік" і не обговорюється.

І щодо "підготовки до шашликів" також абсолютно вірно. Це головна провина Зе. Ця війна чітко показала(на відміну від 2 СВ) - втримати територію не сильно важко, а захопити нову - дуже важко. Те що в перший тиждень було втрачено так багато територій - ключова проблема.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:10

  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:.........
Мне с первого класса в сш (1979рік) убивали украинский язык.

Похоже, Вам убивали не украинский язык, а нечто другое.

Допустим ,таких как вы хватало а вы какого года первокласник?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:11

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Хотели капитализм?
Получите и распишитесь.
вот именно. Хотели капитализм? предлагайте такое условия оплаты, чтобы очередь в тцк была. А то как после вуза трудоустроиться - капитализм, ищите работу сами, а как на фронт так сразу коммунизм, какой-то долг и прочее бла-бла-бла.

Оплата на 0 в 7 раз выше средней по стране, на мой взгляд, вполне приличные условия.
И капитализм совсем не означают высокие зарплаты. Капстран много, а высокие зарплаты в достаточно небольшом количестве.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:11

  detroytred написав:Сусід в Штатах вже 12 років.
Прибіг його кум, квартирантів геть (хоча вони самі вже втекли) ... квартиру терміново на продаж)))

Квартира на продаж у Києві?
Очевидно, "сусід в Штатах" очікує прихід Трампа до влади та закінчення війни на умовах рф або читає наш форум))).
fler
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Таки з Кремля пишешь ... бо брехло

Уважно послухаю, де це я з прогнозами обісрався ?

Склероз лікуй, раз власні прогнози не пам'ятаєш. Я вже тобі писав, щоб не спихував все на успіхів, а самолично пішов все визволяти, як прлгнозував.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доречі, про мову. Грузини взагалі вже не говорять кацапською, тільки грузинською.
А все одно - повністю під рф. Вся влада теж проросійська.

Значить справа не в мові?
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:13

  fler написав:
  detroytred написав:Сусід в Штатах вже 12 років.
Прибіг його кум, квартирантів геть (хоча вони самі вже втекли) ... квартиру терміново на продаж)))

Квартира на продаж у Києві?
Очевидно, "сусід в Штатах" очікує прихід Трампа до влади та закінчення війни на умовах рф або читає наш форум))).

а вот просто интересно цена по рынку или 1/2?
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:14

  lapay написав:
  pesikot написав:Таки з Кремля пишешь ... бо брехло

Уважно послухаю, де це я з прогнозами обісрався ?

Склероз лікуй, раз власні прогнози не пам'ятаєш. Я вже тобі писав, щоб не спихував все на успіхів, а самолично пішов все визволяти, як прлгнозував.

"ужгородский котел", готовится на прорыв к браттям-угорцям...
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:15

  andrijk777 написав:
  lapay написав:Фюрер погодиться, головне щоб ми погодились і запустили міжнародний механізм тиску, примус до миру.

Те що в нас лінія зіткнення не так близько до лінії 2021, то це прямий наслідок "підготовки до шашликів" за півроку до вторгнення. Зараз вже пізно пити боржомі і обіцяти війну до кордонів 1992.

Згідний.
Треба домовлятись в першу чергу з США, щоб вони тиснули на путіна. І пропонувати реалістичні домовленості - а не "вихід на 1991 рік" і не обговорюється.

Путину пофиг на США

А вот это предложения - ну давайте отдадим Путину территории, вы там боярышника перепили ?

Вы предлагаете отдать всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области в обмен на обещания Путина
А обещания кгбиста ни-че-го не стоят
pesikot
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  #<1 ... 60376038603960406041>
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