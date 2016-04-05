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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6038603960406041>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:18

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:А нам тут втирають, що фронт сиплеться і за два дні будуть буряти на ЗУ.
эта тема отдельный песдёшь, на рф нет столько ресурсов так воевать и потом еще тратить бабло на оккупированные территории, на местных пенсов в частности. Поэтому и херсон оставили, обл.центр требует куда более серьёзных фин. вливаний, чем какое-то село.

злі язики кажуть, що у NYT за 23 є стаття (фейк інфа 146%), що РФ готова до замороження
Востаннє редагувалось flyman в Вів 26 гру, 2023 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:19

  lapay написав:
  pesikot написав:Таки з Кремля пишешь ... бо брехло

Уважно послухаю, де це я з прогнозами обісрався ?

Склероз лікуй, раз власні прогнози не пам'ятаєш. Я вже тобі писав, щоб не спихував все на успіхів, а самолично пішов все визволяти, як прлгнозував.

Обосрался именно ты, жиденько и обильненько ...

А за продвижение тезисов, что Пуйло готов к рпв - ещё и предатель
Сейчас слушай... Тот, кто придёт к тебе, чтобы договориться о встрече с Барзини, тот и предатель.
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 26 гру, 2023 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:19

  hume написав:
  ЛАД написав:[
Я, может, и "совок", но для меня дико звучат многие обсуждения здесь. Когда обсуждение мобилизации и ротации на передовой сводится к обсуждению сумм выплат. Обсуждение призыва сводится к тому, кто сколько платит налогов или сколько донатит.

Непонятно что для вас дикость? Стимулировать армию нормальным месячным пособием? У военных тоже есть семьи, которые тоже хотят жить нормально. И если вы хотите, чтоб условный строитель мобилизировался в армию нужно, как минимум, чтоб его семья финансово не пострадала.
Для меня дикость когда кто-то говорит про "долг перед родиной". Как будто в советском союзе. Получается что в РФ диктатура, но "мобилизация" (у них скорее рекрутинг) проходит на коммерческой основе, и проходит довольно успешно. У нас дэмократия с защитой западных ценностей, но мобилизация принудительная(через бусик). Какой-то разрыв шаблона, вроде всё должно быть с точностью наоборот.

Вот знаете, я не удивлюсь если на оккупированных территория найдутся желающие воевать против Украины просто за 2 тысячи долларов.

К вам тот же вопрос, что и vitaliiangel - оплата на 0 в 7 раз выше средней по стране. Считаете, мало? Сколько надо?
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:23

  pesikot написав:
  lapay написав:
  pesikot написав:Таки з Кремля пишешь ... бо брехло

Уважно послухаю, де це я з прогнозами обісрався ?

Склероз лікуй, раз власні прогнози не пам'ятаєш. Я вже тобі писав, щоб не спихував все на успіхів, а самолично пішов все визволяти, як прлгнозував.

Обосрался именно ты, жиденько и обильненько ...

А за продвижение тезисов, что Пуйло готов к рпв - ещё и предатель

стаття фейк із зрадницької преси партнерів, надиктовано у ФСБ
https://www.nytimes.com/2023/12/23/world/europe/putin-russia-ukraine-war-cease-fire.html
Востаннє редагувалось flyman в Вів 26 гру, 2023 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:25

  ЛАД написав:в нокдаун.
Проблема в том, что нам нечем будет "заповнювати склади", если Запад не даст.
Вот вчера Schmit высказал розовое предположение, что в Феодосии использовали наш "коралл", но сегодня уже пишут, что то ли французские, то ли английские ракеты.
И судя по тому, что здесь пишут, сильно сомневаюсь,[b] что в случае рпв эти люди согласятся затянуть пояса и все силы на укрепление обороноспособности.


Бля ,так они працюють другий рік і не сьебались
,НДФЛ , ЕСВ+ військовий... чі шо ще треба?
Грудью на пулемёт? Хай подадуть приклад слуги зе
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 26 гру, 2023 20:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:27

  fler написав:На окк.териториях не спрашивают, хотите ли вы воевать против Украины. Там или вы идете на фронт или вас уничтожат.


Откройте глаза там выезд открыт никто никого не держит, зачем им это если у них хватает своих маргиналов готовых воевать за деньги
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:29

  Hotab написав:Це було очікувано.
«Як усі , то усі» (с) Успішний успіх. В граніт!!
Можна лише заспокоїти тим, що УСІ не потрібні. Але якщо УСІ стануть на облік і поновлять свої облікові дані,, то буде з кого вибрати нормальних.

В Феодосії все спокійно. “Вечного заплыва, братья» :lol:


з чого ви взяли що всі?
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:30

  lapay написав:
  ЛАД написав:
Тем более, не уверен в том, что фюрер согласится на рпв без каких-то дополнительных требований.

Для цього, як мінімум, його повинен спитатм Сі, а Зеленський погодитись на рпв без умов, яких у нас теж вагон.
И судя по тому, что здесь пишут, сильно сомневаюсь, что в случае рпв эти люди согласятся затянуть пояса и все силы на укрепление обороноспособности.

Навіть після рпв західна допомога буде продовжуватись, хоч і зменшиться. На бліндажі і деяке наше виробництво зброї вистачить.

Чого ж Сі не питає? Та і Байден теж.
После рпв в объёмах западной помощи не уверен. На блиндажи нам хватит.
Но для серьёзной подготовки к возможной войне надо будет переходить на сталинский режим жизни (имею ввиду не лагеря, а экономику - "Всё для фронта, всё для победы"). Сомневаюсь, что "нынешнее поколение украинских людей" на это согласится. Точнее, практически уверен в обратном. "За что боролись?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:32

Дивно що умовний бурят може виїхати з крепостной рашки а умовний козак з вільної України НІ
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 26 гру, 2023 20:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:32

  ЛАД написав:К вам тот же вопрос, что и vitaliiangel - оплата на 0 в 7 раз выше средней по стране. Считаете, мало? Сколько надо?
столько, чтобы очередь стояла. Это не плановая экономика, когда вождь решает что 120рэ - достаточно. Вас же не спрашивают почем хлеб купите, 25грн хочешь бери не хочешь не бери. Если бы не брали, цену бы снизили. С рекрутингом то же самое, не можешь набрать - поднимай оплату.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 гру, 2023 20:35, всього редагувалось 3 разів.
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