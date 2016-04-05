flyman написав:А нам тут втирають, що фронт сиплеться і за два дні будуть буряти на ЗУ.
эта тема отдельный песдёшь, на рф нет столько ресурсов так воевать и потом еще тратить бабло на оккупированные территории, на местных пенсов в частности. Поэтому и херсон оставили, обл.центр требует куда более серьёзных фин. вливаний, чем какое-то село.
злі язики кажуть, що у NYT за 23 є стаття (фейк інфа 146%), що РФ готова до замороження
Востаннє редагувалось flyman в Вів 26 гру, 2023 20:21, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:[ Я, может, и "совок", но для меня дико звучат многие обсуждения здесь. Когда обсуждение мобилизации и ротации на передовой сводится к обсуждению сумм выплат. Обсуждение призыва сводится к тому, кто сколько платит налогов или сколько донатит.
Непонятно что для вас дикость? Стимулировать армию нормальным месячным пособием? У военных тоже есть семьи, которые тоже хотят жить нормально. И если вы хотите, чтоб условный строитель мобилизировался в армию нужно, как минимум, чтоб его семья финансово не пострадала. Для меня дикость когда кто-то говорит про "долг перед родиной". Как будто в советском союзе. Получается что в РФ диктатура, но "мобилизация" (у них скорее рекрутинг) проходит на коммерческой основе, и проходит довольно успешно. У нас дэмократия с защитой западных ценностей, но мобилизация принудительная(через бусик). Какой-то разрыв шаблона, вроде всё должно быть с точностью наоборот.
Вот знаете, я не удивлюсь если на оккупированных территория найдутся желающие воевать против Украины просто за 2 тысячи долларов.
К вам тот же вопрос, что и vitaliiangel - оплата на 0 в 7 раз выше средней по стране. Считаете, мало? Сколько надо?
ЛАД написав:в нокдаун. Проблема в том, что нам нечем будет "заповнювати склади", если Запад не даст. Вот вчера Schmit высказал розовое предположение, что в Феодосии использовали наш "коралл", но сегодня уже пишут, что то ли французские, то ли английские ракеты. И судя по тому, что здесь пишут, сильно сомневаюсь,[b] что в случае рпв эти люди согласятся затянуть пояса и все силы на укрепление обороноспособности.
Бля ,так они працюють другий рік і не сьебались ,НДФЛ , ЕСВ+ військовий... чі шо ще треба? Грудью на пулемёт? Хай подадуть приклад слуги зе
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 26 гру, 2023 20:29, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Це було очікувано. «Як усі , то усі» (с) Успішний успіх. В граніт!! Можна лише заспокоїти тим, що УСІ не потрібні. Але якщо УСІ стануть на облік і поновлять свої облікові дані,, то буде з кого вибрати нормальних.
В Феодосії все спокійно. “Вечного заплыва, братья»
ЛАД написав: Тем более, не уверен в том, что фюрер согласится на рпв без каких-то дополнительных требований.
Для цього, як мінімум, його повинен спитатм Сі, а Зеленський погодитись на рпв без умов, яких у нас теж вагон.
И судя по тому, что здесь пишут, сильно сомневаюсь, что в случае рпв эти люди согласятся затянуть пояса и все силы на укрепление обороноспособности.
Навіть після рпв західна допомога буде продовжуватись, хоч і зменшиться. На бліндажі і деяке наше виробництво зброї вистачить.
Чого ж Сі не питає? Та і Байден теж. После рпв в объёмах западной помощи не уверен. На блиндажи нам хватит. Но для серьёзной подготовки к возможной войне надо будет переходить на сталинский режим жизни (имею ввиду не лагеря, а экономику - "Всё для фронта, всё для победы"). Сомневаюсь, что "нынешнее поколение украинских людей" на это согласится. Точнее, практически уверен в обратном. "За что боролись?"
ЛАД написав:К вам тот же вопрос, что и vitaliiangel - оплата на 0 в 7 раз выше средней по стране. Считаете, мало? Сколько надо?
столько, чтобы очередь стояла. Это не плановая экономика, когда вождь решает что 120рэ - достаточно. Вас же не спрашивают почем хлеб купите, 25грн хочешь бери не хочешь не бери. Если бы не брали, цену бы снизили. С рекрутингом то же самое, не можешь набрать - поднимай оплату.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 гру, 2023 20:35, всього редагувалось 3 разів.