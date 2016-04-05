hume написав:

ЛАД написав: [

Я, может, и "совок", но для меня дико звучат многие обсуждения здесь. Когда обсуждение мобилизации и ротации на передовой сводится к обсуждению сумм выплат. Обсуждение призыва сводится к тому, кто сколько платит налогов или сколько донатит. Я, может, и "совок", но для меня дико звучат многие обсуждения здесь. Когда обсуждение мобилизации и ротации на передовой сводится к обсуждению сумм выплат. Обсуждение призыва сводится к тому, кто сколько платит налогов или сколько донатит.

Непонятно что для вас дикость? Стимулировать армию нормальным месячным пособием? У военных тоже есть семьи, которые тоже хотят жить нормально. И если вы хотите, чтоб условный строитель мобилизировался в армию нужно, как минимум, чтоб его семья финансово не пострадала.Для меня дикость когда кто-то говорит про "долг перед родиной". Как будто в советском союзе. Получается что в РФ диктатура, но "мобилизация" (у них скорее рекрутинг) проходит на коммерческой основе, и проходит довольно успешно. У нас дэмократия с защитой западных ценностей, но мобилизация принудительная(через бусик). Какой-то разрыв шаблона, вроде всё должно быть с точностью наоборот.Вот знаете, я не удивлюсь если на оккупированных территория найдутся желающие воевать против Украины просто за 2 тысячи долларов.