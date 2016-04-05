Додано: Вів 26 гру, 2023 21:02

Что бы вы не писали , как бы вам не нравились действия правительства , как бы вы не распространяли ту блажь ,которую выдумываете чтобы подбодрить себя , ВЫ ВСЕ БУДЕТЕ СЛУЖИТЬ или ПРОЙДЕТЕ ТЦК .



Вы полюбите службу своей стране !

Несмотря на пожелания некоторых по оплате , вы будете получать только то , что определит государство .

Или ваши родственники получат то , что положено .

Оденьте меховые мешочки на свои огромные яички ,которыми вы тут дзеленьчите и настройтесь .

Не зависимо кто будет президентом , что скажет Юля , без условностей вообще .

Вам прийдется защищать свою СТРАНУ .

Спокойной ночи .