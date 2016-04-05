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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:32
ЛАД написав: lapay написав: ЛАД написав:
Тем более, не уверен в том, что фюрер согласится на рпв без каких-то дополнительных требований.
Для цього, як мінімум, його повинен спитатм Сі, а Зеленський погодитись на рпв без умов, яких у нас теж вагон.
И судя по тому, что здесь пишут, сильно сомневаюсь, что в случае рпв эти люди согласятся затянуть пояса и все силы на укрепление обороноспособности.
Навіть після рпв західна допомога буде продовжуватись, хоч і зменшиться. На бліндажі і деяке наше виробництво зброї вистачить.
Чого ж Сі не питає? Та і Байден теж.
После рпв в объёмах западной помощи не уверен. На блиндажи нам хватит.
Но для серьёзной подготовки к возможной войне надо будет переходить на сталинский режим жизни (имею ввиду не лагеря, а экономику - "Всё для фронта, всё для победы"). Сомневаюсь, что "нынешнее поколение украинских людей" на это согласится. Точнее, практически уверен в обратном. "За что боролись?"
Тобто ще спишуть сотні ярдів на ще один контрнаступ, після літної демо версії?
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flyman
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:34
beee написав: холява написав: detroytred написав:
[quote="5664743:холява
НЕТ ребята , надо менять УСПИХА , НАДО ![/quote
Треба, Федю, треба -- то було у совдепі. Зараз просто "треба" не працює.
Механізми примусу для цього "треба" руйнують базові ринкові принципи суспільства.
Для цього сила потрібна. Непрямі методи не проканають.
Ви вірите, що оті тилові силовики та чиновники зможуть примусити в сучасних умовах (тобто самі об'єднатися між собою!!!; вже не кажучи про відмовитися від спокуси власного збагачення)?
Хз...
Військові он не можуть лад в себе навести..., а тут тиловики зможуть?
Вы знаете , надо быть твердым в своих решениях .
Посмотрим , что приймут .
ВСЕ , в том числе и откупившиеся или обеспеченные индульгенцией, должны пройти этот тяжелый путь , ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ !
Это должно быть засвидетельствовано в военном билете .
ВСЕ .
100%.
Совершенно верно. Все чиновники, депутаты
, судьи, прокуроры, полиция не имеют право занимать должности, да вообще находиться на воле без засвидетельствования защиты страны.
Тут с вами абсолютно все согласны. Браво
І? Чому на виборах 2019р, на 5му році війни, народ не вимагав такого досвіду від кандидатів в депутати?? Хіба ж не простіше отримати авансовий платіж, а не вити потім “а чого вони не платять...”
То яке право народ тепер має посилати депутатів на фронт? (ще й залишати країну без влади таким тупорилим способом).
І так само -- будь-яких чиновників, що призначаються депутатами.
Ніякого. Абсолютно ніякого права... Ні морального, ні законного.
Не можна найняти на роботу людину-інженера, а потім скиглити “а чого вона не танцює стриптиз”. Не можна брати до шлюбу людину з одним розміром, а потім нудити хай робить пласт.операцію...
Не можна бути таким нудотними і підлими.
Єдиний доступний спосіб змін -- піти у військо самим.
Піти масово.
По 200тис щомісяця.
2.4млн на рік.
12млн за 5 років.
Потім на виборах зрозуміти нарешті таки, що обирати треба серед людей, що вже були на війні хоч би один квартал...
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Bobua
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:39
katso написав: fler написав:
На окк.териториях не спрашивают, хотите ли вы воевать против Украины. Там или вы идете на фронт или вас уничтожат.
Откройте глаза там выезд открыт никто никого не держит
, зачем им это если у них хватает своих маргиналов готовых воевать за деньги
та ви що. можна виїхати без російського паспорту?.. це з окупованих територій.
в днр та лнр наскільки знаю повигрібали всіх, кого змогли. звісно не всіх, але дуже багато...
подивимось, що буде після виборів.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:43
Bobua написав:
Потім на виборах зрозуміти нарешті таки, що обирати треба серед людей, що вже були на війні хоч би один квартал...
Тобто на наступних виборах 73% виборців ЗЕ будуть голосувать за військових? А за просто пєрєстать стрєлять хтось відповість?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:55
Water написав: Bobua написав:
Потім на виборах зрозуміти нарешті таки, що обирати треба серед людей, що вже були на війні хоч би один квартал...
Тобто на наступних виборах 73% виборців ЗЕ будуть голосувать за військових? А за просто пєрєстать стрєлять хтось відповість?
От закон розробляють, аби відповіли нарешті.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:59
Bobua написав: Water написав: Bobua написав:
Потім на виборах зрозуміти нарешті таки, що обирати треба серед людей, що вже були на війні хоч би один квартал...
Тобто на наступних виборах 73% виборців ЗЕ будуть голосувать за військових? А за просто пєрєстать стрєлять хтось відповість?
От закон розробляють, аби відповіли нарешті.
Це розробляють ті, які побачили мір в глазах х...ла?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 21:02
Что бы вы не писали , как бы вам не нравились действия правительства , как бы вы не распространяли ту блажь ,которую выдумываете чтобы подбодрить себя , ВЫ ВСЕ БУДЕТЕ СЛУЖИТЬ или ПРОЙДЕТЕ ТЦК .
Вы полюбите службу своей стране !
Несмотря на пожелания некоторых по оплате , вы будете получать только то , что определит государство .
Или ваши родственники получат то , что положено .
Оденьте меховые мешочки на свои огромные яички ,которыми вы тут дзеленьчите и настройтесь .
Не зависимо кто будет президентом , что скажет Юля , без условностей вообще .
Вам прийдется защищать свою СТРАНУ .
Спокойной ночи .
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холява
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Додано: Вів 26 гру, 2023 21:17
ЛАД написав:
Вот вчера Schmit
высказал розовое предположение, что в Феодосии использовали наш "коралл", но сегодня уже пишут, что то ли французские, то ли английские ракеты.
Мова йшла про наш ЗРК, а не крилаті ракети.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 21:32
холява написав:
Что бы вы не писали , как бы вам не нравились действия правительства , как бы вы не распространяли ту блажь ,которую выдумываете чтобы подбодрить себя , ВЫ ВСЕ БУДЕТЕ СЛУЖИТЬ или ПРОЙДЕТЕ ТЦК .
Вы полюбите службу своей стране !
Несмотря на пожелания некоторых по оплате , вы будете получать только то , что определит государство .
Или ваши родственники получат то , что положено .
Оденьте меховые мешочки на свои огромные яички ,которыми вы тут дзеленьчите и настройтесь .
Не зависимо кто будет президентом , что скажет Юля , без условностей вообще .
Вам прийдется защищать свою СТРАНУ .
Спокойной ночи .
хтось буде воювати, хтось продовжить працювати в тилу, хтось буде петляти до останнього, хтось втече, хтось стане колаборантом - кожен відповість за свій вибір самостійно...
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Додано: Вів 26 гру, 2023 21:35
холява написав:
Что бы вы не писали , как бы вам не нравились действия правительства , как бы вы не распространяли ту блажь ,которую выдумываете чтобы подбодрить себя , ВЫ ВСЕ БУДЕТЕ СЛУЖИТЬ или ПРОЙДЕТЕ ТЦК .
Вы полюбите службу своей стране !
Несмотря на пожелания некоторых по оплате , вы будете получать только то , что определит государство .
Или ваши родственники получат то , что положено .
Оденьте меховые мешочки на свои огромные яички ,которыми вы тут дзеленьчите и настройтесь .
Не зависимо кто будет президентом , что скажет Юля , без условностей вообще .
Вам прийдется защищать свою СТРАНУ .
Спокойной ночи .
Достовірно Ви можете це сказати тільки за своїх обох племінників (обидва чи хоч один з них дійде; і як там у них мішечки та настрій).
Інформуйте.
Поки ще нічого не ясно. Бо механізм реалізації не продивляється. Да і яких і скільки поправок приймуть теж невідомо.
Як відмітили вище, кожен буде відповідати індивідуально. Для масовості потрібні мішечки у можновладців.
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