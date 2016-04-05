|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 26 гру, 2023 21:35
Yuri_61 написав: холява написав:
Что бы вы не писали , как бы вам не нравились действия правительства , как бы вы не распространяли ту блажь ,которую выдумываете чтобы подбодрить себя ... Вам прийдется защищать свою СТРАНУ .
мільйону армію чиновників не відправлять захищати країну.
тому що, там кум, сват, брат і т.п. і т.д. того не можна чепати, бо в нього дядько сам заєш хто і т.п. і т.д.
Чиновників теж піджимають. Кількість броней на половину змешують. Тепер там теж буде гризня кому бруківку класти а кому в окоп. Хз що вийде. Але розцінки в тцк виростуть точно.
-
Волинь
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 21:36
Schmit написав: ЛАД написав:
Вот вчера Schmit
высказал розовое предположение, что в Феодосии использовали наш "коралл", но сегодня уже пишут, что то ли французские, то ли английские ракеты.
Мова йшла про наш ЗРК, а не крилаті ракети.
Нашим "Коралом" дістали кацапські літаки "Су" (не у Феодосії), а британськими ракетами з наших літаків знищили кацапське корито у порту Феодосії.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4491
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1173 раз.
- Подякували: 1326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 21:45
а юльку чё потёрли, она терь под запретом?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21401
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2339 раз.
- Подякували: 3321 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 гру, 2023 21:51
vitaliiangel написав:
а юльку чё потёрли, она терь под запретом?
не хайпова
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33681
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1565 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|146418
|
|
|6076
|534030
|
|
|1
|14857
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|