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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6038603960406041
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:35

  Yuri_61 написав:
  холява написав:Что бы вы не писали , как бы вам не нравились действия правительства , как бы вы не распространяли ту блажь ,которую выдумываете чтобы подбодрить себя ... Вам прийдется защищать свою СТРАНУ .

мільйону армію чиновників не відправлять захищати країну.
тому що, там кум, сват, брат і т.п. і т.д. того не можна чепати, бо в нього дядько сам заєш хто і т.п. і т.д.

Чиновників теж піджимають. Кількість броней на половину змешують. Тепер там теж буде гризня кому бруківку класти а кому в окоп. Хз що вийде. Але розцінки в тцк виростуть точно.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:36

  Schmit написав:
  ЛАД написав:Вот вчера Schmit высказал розовое предположение, что в Феодосии использовали наш "коралл", но сегодня уже пишут, что то ли французские, то ли английские ракеты.

Мова йшла про наш ЗРК, а не крилаті ракети.

Нашим "Коралом" дістали кацапські літаки "Су" (не у Феодосії), а британськими ракетами з наших літаків знищили кацапське корито у порту Феодосії.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:45

а юльку чё потёрли, она терь под запретом?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:51

  vitaliiangel написав:а юльку чё потёрли, она терь под запретом?

не хайпова
flyman
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  #<1 ... 6038603960406041
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