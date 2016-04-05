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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 гру, 2023 21:35
Yuri_61 написав: холява написав:
Что бы вы не писали , как бы вам не нравились действия правительства , как бы вы не распространяли ту блажь ,которую выдумываете чтобы подбодрить себя ... Вам прийдется защищать свою СТРАНУ .
мільйону армію чиновників не відправлять захищати країну.
тому що, там кум, сват, брат і т.п. і т.д. того не можна чепати, бо в нього дядько сам заєш хто і т.п. і т.д.
Чиновників теж піджимають. Кількість броней на половину змешують. Тепер там теж буде гризня кому бруківку класти а кому в окоп. Хз що вийде. Але розцінки в тцк виростуть точно.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 21:36
Schmit написав: ЛАД написав:
Вот вчера Schmit
высказал розовое предположение, что в Феодосии использовали наш "коралл", но сегодня уже пишут, что то ли французские, то ли английские ракеты.
Мова йшла про наш ЗРК, а не крилаті ракети.
Нашим "Коралом" дістали кацапські літаки "Су" (не у Феодосії), а британськими ракетами з наших літаків знищили кацапське корито у порту Феодосії.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 21:45
а юльку чё потёрли, она терь под запретом?
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vitaliiangel
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Додано: Вів 26 гру, 2023 21:51
vitaliiangel написав:
а юльку чё потёрли, она терь под запретом?
не хайпова
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Додано: Вів 26 гру, 2023 22:15
budivelnik написав: Bobua написав:
У мене стійке відчуття, що Ви особисто -- якось не з того боку “лупаєте сю скалу”...
Ви особисто, як я зрозумів, маєте майже цілу броню, майже без тріщин:
* З військоматом домовились.
* Податк.накладні маєте, ще й може із синіми печатками податкової. Для людей, основна маса яких і досі думає, мабуть, що вона податки взагалі не платить, а лише бариги-олігархи є “платниками” -- то “дуже й дуже”. Навіть ПДВ оскаржувати не будуть.
* Волонтерите і “завели своїх військових”
. Вони звісно можуть вважати, що “завели свого волонтера”, але то вже казуїстика.
На даному етапі саме Ви, як ніхто інший, мали би бути зацікавленим у посиленні довгострокової оборони України, переведенні її на надійну основу -- задля захисту всього нажитого непосильною працею...
Для чого й потрібно виловлювати ухилянтів (передусім безробітних, яких найбільше зневажаєте).
Потім побачите, що вигідно наймати демобілізованих (податк.пільги, а запас паперів про сплату податків вже ж достатній є?), що все працює і нічо не впало.
Крім того, якби була вибудувана надійна оборона і система мобілізацій-демобілізацій, то можна було би подумати і про реальну віддачу від своїх інвестицій. Пригодована військ.частина дала би “відношення”, мобілізувались би, побули би рік десь за парудесят км від нулів (на яких не може бути 300тис, бо всього 40 на 1.5км, або 60 якщо рахувати вихідні дні), отримали би І УБД, і якісь медалі (своєму волонтеру не пожаліють же ж), і на парадах мали би місце десь в голові колони...
Тобто, до вже наявних статусів “стовп суспільства” і “сіль землі” -- додався би ще один стовп. Стовпів замало не буває...
Бо так як є -- мені дивно.
Слабке, виснажене військо -- це ризик для активів. Хто-хто -- а крупні власники мали би про це непокоїтись...
Є приказка
Здурі - можна й мягке зломати..
1 Якщо призначити всі 5-6 млн потенційно віськовозобовязаних- ухилянтами?
Щось в ЗСУ покращиться? - ні
А що погіршиться? - правильно мотивація тих хто тягнув жили але працював за себе і за Вас ( бо Ви зараз працювати не можете)
А якщо погіршиться мотивація - то у ВАС ситуація покращиться чи погіршиться? - правильно погіршиться.
То навіщо погіршувати?
2 Тепер а що треба
а - треба дати механізм який покращить мотивацію тих які в тилу...
Найпростіший я вже озвучував
крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...
Ясно що в країні тих хто може таку суму сплатити не більше 1 000 000...а по факту думаю що сплатить всього 500 000....
Але
- це зменшить мобресурс з 5 млн до 4,5 млн (мінус 10% ) але збільшить фінансовий ресурс ЗСУ на 50 млрд грн
- це трошки заткне роти тим хто ні в ЗСУ ...ні в податковій...
Далі пояснювати?
Ще раз.
Солдати йдуть у відпустку і втрачають на її час премію.
14д/30 * 100тис =≈ 47тис.грв.
Але вони все одно йдуть!
Фактично викуповують себе з рабства на жалюгідні 14 діб (2-4 дорога, 10-12 вдома) за 47тис.грв!
Ви пропонуєте тиловикам за 50тис на пів року.
Я за.
Але і солдати повинні мати право на цей викуп і на такий же строк... Навіть і своїми грошима, отриманим за попередні періоди...
Ринок так ринок!
І це врахуйте, що деякі солдати мають лише 21тис.зарпл.
А нещасні виведені зі штату, але не відпущені додому -- взагалі 500-800!? Грв в міс...
І навіть вони не мають права викупитись.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 22:18
Скільки людей, стільки бачень, правд.
Мабуть тільки лотерея може бути хоч трохи ближче до єдиного знаменника всім.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 22:22
По поводу нового законопроекта о мобилизации и демобилизации.
Полностью его поддерживаю
Однако имею несколько замечаний, почему лайкозависимый Зеленский тянул почти два года, боясь сделать необходимые очевидные шаги.
Тоже все понимают, что этот законопроект финальный итог не профессионализму, боязни, недальновидности команды Зеленского, Ермака, Подоляка. Даже самые экзальтированные поклонники Зеленского решительно почешут затылок, когда надо будет добровольно явиться в военкомат, иначе лишится банковской карточки и прав на авто.
Я думаю, что законопроект в таком виде не будет принят.Лайкозависимость квартала это болезнь.
Отдельно по поводу демобилизации после 36 месяцев, я прогнозирую огромное количество СЗЧ, если по истечению трёх лет службы людей не уволят при наличии тысяч розовощеких мужиков, гуляющих в кафе Киева, Одессы, Буковеля. Реально тут добровольцев весны 2022 года слуги народа за идиотов держат.
И да, если через год условия для переговоров о прекращении огня будут значительно хуже, чем сейчас, должна быть уголовная ответственность руководства за непрофессионализм и не компетентность, но если через год выйдем на границы 1991 года тогда прижизненный памятник и звания Героя. Должна же быть ответственность за решения и поступки. А то прямо детский сад, я хотел как лучше, но не получилось, извините.
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freeze
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Додано: Вів 26 гру, 2023 22:24
ЛАД написав:
К вам тот же вопрос, что и vitaliiangel
- оплата на 0 в 7 раз выше средней по стране. Считаете, мало? Сколько надо?
Давайте пойдём по другому.
У нас есть некая мифическая средняя зарплата по стране. Почему мифическая...?! Да потому что её считает некий орган основываясь на данных о белой зп.
То есть, если бы я был на месте власть имущих я бы занял такую же позицию... Я бы на полном серьёзе включал дурака и удивлялся почему это простолюдины не хотят 24/7 сидеть в окопе на 0, ведь мы им платим в 7 (семь) раз больше средней по стране. И почти в два раза больше при обычной мобилизации. ))
А по факту получается, что администратор в спортзале с занятостью 15 дней в неделю и очень сложной работой по выдаче ключиков от шкавчика имеет чуть меньшую месячную зп. Строитель с руками(не путать с узкой специальностью типа электрик/сантехник) имеет от 30-35 тысяч с пятидневкой, женой, пивасом и ночёвкой дома.
Зачем вообще придумывать велосипед, если в рф его уже придумали и он работает. В масс медиа нет историй про злых тцкшников, коррупционных влк и виллы военкомов, но армию пополнили. Запаковывая людей в бусики можно пополнить разве что испанский счёт очередного военкома, но никак не ЗСУ. Лозунг "за родину" "отдать долг родине" не работает даже в рф с её пропагандой 24/7, может прокатить ещё в северной Корее где плачут при виде кормчего.
Небольшое отступление касательно мусорной статистики. Многие не понимают почему в Киеве нет разных сетевых магазинов/заведений/кофеен етс. Когда-то эту тему обсуждали на ветке про недвигу. Многие международные компании принимают решение про вход на некий рынок на основе статистической информации из этой же страны. То есть смотрят на статистические данные о средней зп перед открытием условного магазина. И когда они видят среднюю ЗП в 400 долларов (меньше чем в Иране) они естественно сразу же закрывают вопрос про расширение своей сети в этой стране. Понятное дело о каком расширении может идти речь если в соотношение стоимости их продукта к средней зп выходит за все разумные рамки. И в то же время мы видим стремительное расширение компаний, которые вопреки здравому смыслу всё же рискнули выйти на этот "странный рынок". Как пример всякие макдо и Зара.
Удивить средней зарплатой в Украине нельзя даже вчерашнего студента, ведь он будучи студентом работал баристой и получал больше.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 22:28
freeze написав:
...но если через год выйдем на границы 1991 года тогда прижизненный памятник и звания Героя.
Несколько дней назад Вы прогнозировали, что "будет только хуже". Уже сомневаетесь?
hume написав:
Зачем вообще придумывать велосипед, если в рф его уже придумали и он работает. В масс медиа нет историй про злых тцкшников, коррупционных влк и виллы военкомов, но армию пополнили. Лозунг "за родину" "отдать долг родине" не работает даже в рф с её пропагандой 24/7..
В рф беспрекословно идут по повесткам в военкомат лишь потому, что за "не пойти" гарантированно получишь большие проблемы. Добровольцами там идут по нищете.
Востаннє редагувалось fler
в Вів 26 гру, 2023 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 22:41
vitaliiangel написав:
эта тема отдельный песдёшь, на рф нет столько ресурсов так воевать и потом еще тратить бабло на оккупированные территории, на местных пенсов в частности. Поэтому и херсон оставили, обл.центр требует куда более серьёзных фин. вливаний, чем какое-то село.
З Херсона орки втекли не тому, що на нього треба було гроші втрачати, а тому, що ми з підтримуючою артбригадою роз'їбали оркам всю техніку, що була в капонірах на 0, а наші сусіди форсували Інгулець, взяли маленький плацдарм Андріївка-Лозове. Відбили всі контратаки орків, що в них не лишилося справних танків, розширили плацдарм і при подальшому 10 км просуванні брали від вогневий контроль 203 та 155-мм артою залишки переправ через Дніпро!
Слава Україні! Героям Слава! Та ганьба ухилянтам (від сплати податків також).
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