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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 60406041604260436044>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:43

  Water написав:[
Це розробляють ті, які побачили мір в глазах х...ла?

Наш президент очень любит безапелляционные, импульсивные публичные высказывания, которые потом могут вылезти боком. Почему никто из окружения этого не говорит- вопрос. И, самое страшное, что, скорее всего, он это не признает и не возьмёт ответственность за свои слова.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  freeze написав:...но если через год выйдем на границы 1991 года тогда прижизненный памятник и звания Героя.

Несколько дней назад Вы прогнозировали, что "будет только хуже". Уже сомневаетесь?


Не сомневаюсь, вопрос только насколько хуже. На самом деле при отсутствии должной поставки техники, снарядов и должного финансирования армии ситуация может развиваться стремительно.
Вы же понимаете, что Ваш супруг по новому законопроекту будет призван в ЗСУ( призыв третьей группы инвалидности без глаза, стопы, кисти, без одной почки). Это театр абсурда. Но кто эти тысячи здоровых мужиков, беззаботно шляющихся по городам Украины, в то время как инвалидов пытаются затащить в армию. С ума сошли руководители.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 26 гру, 2023 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:44

  Denik написав:
  vitaliiangel написав:эта тема отдельный песдёшь, на рф нет столько ресурсов так воевать и потом еще тратить бабло на оккупированные территории, на местных пенсов в частности. Поэтому и херсон оставили, обл.центр требует куда более серьёзных фин. вливаний, чем какое-то село.

тому, що ми з підтримуючою артбригадою роз'їбали оркам всю техніку, що була в капонірах на 0,

если бы то что вы пишете было правдой, мы бы уже под Москвой стояли. Чем же они год после бегства с Херсона воюют?
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:а - треба дати механізм який покращить мотивацію тих які в тилу...
Найпростіший я вже озвучував
крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...
Ясно що в країні тих хто може таку суму сплатити не більше 1 000 000...а по факту думаю що сплатить всього 500 000....

Це дуже смішні гроші 200 доларів на місяць. ІТ-шники стануть непризивними. А їх мобілізувати і треба, бо війна роботів це як раз війна ІТ + цифровий переважно радіозв'язок. Є дуже багато роботи по сидінню за компами, налаштуванню роутерів, камер та всяких девайсів + кваліфіковане користування програмним забезпеченням.

Бо якогось працівника барбершопа, бармена можна брати хіба що на посаду стрільця - сидіти в посадці з автоматом.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:48

  freeze написав:если по истечению трёх лет службы людей не уволят при наличии тысяч розовощеких мужиков, гуляющих в кафе Киева, Одессы, Буковеля. Реально тут добровольцев весны 2022 года слуги народа за идиотов держат.

Завтра концерт кварталу у Буковелі. І?
И да, если через год условия для переговоров о прекращении огня будут значительно хуже, чем сейчас, должна быть уголовная ответственность руководства за непрофессионализм и не компетентность

Це де таке написано? Ніякої відповідальності немає і не планується. Вам мало шашликів і великого будівництва? Хтось за це відповів?
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:50

  Denik написав:
  budivelnik написав:а - треба дати механізм який покращить мотивацію тих які в тилу...
Найпростіший я вже озвучував
крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...
Ясно що в країні тих хто може таку суму сплатити не більше 1 000 000...а по факту думаю що сплатить всього 500 000....

Це дуже смішні гроші 200 доларів на місяць. ІТ-шники стануть непризивними. А їх мобілізувати і треба, бо війна роботів це як раз війна ІТ + цифровий переважно радіозв'язок. Є дуже багато роботи по сидінню за компами, налаштуванню роутерів, камер та всяких девайсів + кваліфіковане користування програмним забезпеченням.

Бо якогось працівника барбершопа, бармена можна брати хіба що на посаду стрільця - сидіти в посадці з автоматом.

5куе/міс. буде за налаштовування віддалено із криївки ЗУ? Овертайми/вихідні за 2Хоплату? 20 днів оплачуваної відпустки?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 26 гру, 2023 22:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:если бы то что вы пишете было правдой, мы бы уже под Москвой стояли. Чем же они год после бегства с Херсона воюют?

роз'їбали їм сотню одиниць техніки, вони набрали м'ясо в вагнер. Ну і 30 млн. снарядів на складах та 10 тис. танків та ББМ, які вони почали діставати як ми доводили вагнера до того, що вони влаштували держпереворот.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:52

  fler написав:В рф беспрекословно идут по повесткам в военкомат лишь потому, что за "не пойти" гарантированно получишь большие проблемы.

Які саме?
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:5куе буде за налаштовування віддалено із криївки ЗУ?

5 кує буде як полізеш камеру за 1 км від нуля встановлювати на якусь вишку. А потім в генератор бензин підливатимеш. А в Бахмуті колеги таке реально робили.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:53

  Water написав:
  fler написав:В рф беспрекословно идут по повесткам в военкомат лишь потому, что за "не пойти" гарантированно получишь большие проблемы.

Які саме?

Погасити кредит, за запис добровольцем
flyman
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