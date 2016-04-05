|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 26 гру, 2023 22:43
Water написав:
[
Це розробляють ті, які побачили мір в глазах х...ла?
Наш президент очень любит безапелляционные, импульсивные публичные высказывания, которые потом могут вылезти боком. Почему никто из окружения этого не говорит- вопрос. И, самое страшное, что, скорее всего, он это не признает и не возьмёт ответственность за свои слова.
Дороги вместо снарядов
Просто перестать стрелять
Я увидел мир в его глазах
Границы 1991 года
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9335
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 937 раз.
- Подякували: 1868 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 гру, 2023 22:44
fler написав: freeze написав:
...но если через год выйдем на границы 1991 года тогда прижизненный памятник и звания Героя.
Несколько дней назад Вы прогнозировали, что "будет только хуже". Уже сомневаетесь?
Не сомневаюсь, вопрос только насколько хуже. На самом деле при отсутствии должной поставки техники, снарядов и должного финансирования армии ситуация может развиваться стремительно.
Вы же понимаете, что Ваш супруг по новому законопроекту будет призван в ЗСУ( призыв третьей группы инвалидности без глаза, стопы, кисти, без одной почки). Это театр абсурда. Но кто эти тысячи здоровых мужиков, беззаботно шляющихся по городам Украины, в то время как инвалидов пытаются затащить в армию. С ума сошли руководители.
Востаннє редагувалось freeze
в Вів 26 гру, 2023 22:44, всього редагувалось 1 раз.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20412
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7756 раз.
-
- Профіль
-
9
23
5
1
Додано: Вів 26 гру, 2023 22:44
Denik написав: vitaliiangel написав:
эта тема отдельный песдёшь, на рф нет столько ресурсов так воевать и потом еще тратить бабло на оккупированные территории, на местных пенсов в частности. Поэтому и херсон оставили, обл.центр требует куда более серьёзных фин. вливаний, чем какое-то село.
тому, що ми з підтримуючою артбригадою роз'їбали оркам всю техніку, що була в капонірах на 0,
если бы то что вы пишете было правдой, мы бы уже под Москвой стояли. Чем же они год после бегства с Херсона воюют?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21402
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2339 раз.
- Подякували: 3321 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 гру, 2023 22:48
budivelnik написав:
а - треба дати механізм який покращить мотивацію тих які в тилу...
Найпростіший я вже озвучував
крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...
Ясно що в країні тих хто може таку суму сплатити не більше 1 000 000...а по факту думаю що сплатить всього 500 000....
Це дуже смішні гроші 200 доларів на місяць. ІТ-шники стануть непризивними. А їх мобілізувати і треба, бо війна роботів це як раз війна ІТ + цифровий переважно радіозв'язок. Є дуже багато роботи по сидінню за компами, налаштуванню роутерів, камер та всяких девайсів + кваліфіковане користування програмним забезпеченням.
Бо якогось працівника барбершопа, бармена можна брати хіба що на посаду стрільця - сидіти в посадці з автоматом.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 1074 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 26 гру, 2023 22:48
freeze написав:
если по истечению трёх лет службы людей не уволят при наличии тысяч розовощеких мужиков, гуляющих в кафе Киева, Одессы, Буковеля. Реально тут добровольцев весны 2022 года слуги народа за идиотов держат.
Завтра концерт кварталу у Буковелі. І?
И да, если через год условия для переговоров о прекращении огня будут значительно хуже, чем сейчас, должна быть уголовная ответственность руководства за непрофессионализм и не компетентность
Це де таке написано? Ніякої відповідальності немає і не планується. Вам мало шашликів і великого будівництва? Хтось за це відповів?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2074
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 22:50
Denik написав: budivelnik написав:
а - треба дати механізм який покращить мотивацію тих які в тилу...
Найпростіший я вже озвучував
крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...
Ясно що в країні тих хто може таку суму сплатити не більше 1 000 000...а по факту думаю що сплатить всього 500 000....
Це дуже смішні гроші 200 доларів на місяць. ІТ-шники стануть непризивними. А їх мобілізувати і треба, бо війна роботів це як раз війна ІТ + цифровий переважно радіозв'язок. Є дуже багато роботи по сидінню за компами, налаштуванню роутерів, камер та всяких девайсів + кваліфіковане користування програмним забезпеченням.
Бо якогось працівника барбершопа, бармена можна брати хіба що на посаду стрільця - сидіти в посадці з автоматом.
5куе/міс. буде за налаштовування віддалено із криївки ЗУ? Овертайми/вихідні за 2Хоплату? 20 днів оплачуваної відпустки?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 26 гру, 2023 22:52, всього редагувалось 2 разів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33684
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1565 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 26 гру, 2023 22:51
vitaliiangel написав:
если бы то что вы пишете было правдой, мы бы уже под Москвой стояли. Чем же они год после бегства с Херсона воюют?
роз'їбали їм сотню одиниць техніки, вони набрали м'ясо в вагнер. Ну і 30 млн. снарядів на складах та 10 тис. танків та ББМ, які вони почали діставати як ми доводили вагнера до того, що вони влаштували держпереворот.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 1074 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 26 гру, 2023 22:52
fler написав:
В рф беспрекословно идут по повесткам в военкомат лишь потому, что за "не пойти" гарантированно получишь большие проблемы.
Які саме?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2074
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 22:53
flyman написав:
5куе буде за налаштовування віддалено із криївки ЗУ?
5 кує буде як полізеш камеру за 1 км від нуля встановлювати на якусь вишку. А потім в генератор бензин підливатимеш. А в Бахмуті колеги таке реально робили.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 1074 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 26 гру, 2023 22:53
Water написав: fler написав:
В рф беспрекословно идут по повесткам в военкомат лишь потому, что за "не пойти" гарантированно получишь большие проблемы.
Які саме?
Погасити кредит, за запис добровольцем
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33684
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1565 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|146458
|
|
|6076
|534073
|
|
|1
|14873
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|