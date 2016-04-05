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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 гру, 2023 22:55
Denik написав: flyman написав:
5куе буде за налаштовування віддалено із криївки ЗУ?
5 кує буде як полізеш камеру за 1 км від нуля встановлювати на якусь вишку. А потім в генератор бензин підливатимеш. А в Бахмуті колеги таке реально робили.
Питання:
-Скільки програмістів потрібно щоб замінити лампу/камеру?
Правильна відповідь:
- Нуль. Тому що це проблема апаратного забезпечення (робота хардварщика/електрика).
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Додано: Вів 26 гру, 2023 22:59
холява написав:
Что бы вы не писали , как бы вам не нравились действия правительства , как бы вы не распространяли ту блажь ,которую выдумываете чтобы подбодрить себя , ВЫ ВСЕ БУДЕТЕ СЛУЖИТЬ или ПРОЙДЕТЕ ТЦК .
.
Не варто забувати і приймати як належне такий момент - хто і для чого використовує свої виборчі права - вияв волі людей.
І для кого трудяться обрані.
Риторику ж із рабовласницьким ухилом у 21 столітті можна направити до наркологів чи психіатрів, ну на крайній випадок податись у КНДР для здійснення своєї мрії.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 22:59
холява написав:
Что бы вы не писали , как бы вам не нравились действия правительства , как бы вы не распространяли ту блажь ,которую выдумываете чтобы подбодрить себя , ВЫ ВСЕ БУДЕТЕ СЛУЖИТЬ или ПРОЙДЕТЕ ТЦК .
Вы полюбите службу своей стране !
Несмотря на пожелания некоторых по оплате , вы будете получать только то , что определит государство .
Или ваши родственники получат то , что положено .
Оденьте меховые мешочки на свои огромные яички ,которыми вы тут дзеленьчите и настройтесь .
Не зависимо кто будет президентом , что скажет Юля , без условностей вообще .
Вам прийдется защищать свою СТРАНУ .
Спокойной ночи .
Как будто не про Украину написано, в которой при наличии не самых больших денег можно порешать практически всё что решается за деньги или связи. Поэтому властьимущие, мажоры и их родственники так любят эту страну. Любой человек имея чуть чуть власти или три копейки чувствует себя выше закона.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 23:04
Давайте припустимо, що нема проблеми з солдатами. Новий закон безумовно допоможе. Мільйони. Цього досить для перемоги, щоб ми нею не називали? Або треба таки зброя, якої нема? Її теж законом приймемо?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 23:06
freeze написав:
Но кто эти тысячи здоровых мужиков, беззаботно шляющихся по городам Украины
Це доглядальники родичів з обмеженими можливостями, нардепуки, митниця, держслужбовці, працівники критичної інфраструктури, військові у відпустці, чоловіки у яких троє і більше дітей, працівники сільського господарства, залізничники. Можливо офіційні волонтери та інші поліціянти, охорона.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 23:08
понимаю, что в Украине журналисты интересные. понимаю, что
кумиру молодежи Лачену, который присутствовал на пресс-конференции Залужного пофиг, он на войну не пойдет. Но неужели никого там чисто по человечески не интересует вопрос: ЧТО ЕСТЬ ПОБЕДА?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 23:10
Denik написав:
Є дуже багато роботи по сидінню за компами, налаштуванню роутерів, камер та всяких девайсів + кваліфіковане користування програмним забезпеченням.
А нахалєри на такі роботи мобілізувати до ВСУ?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 23:12
Water написав: freeze написав:
Но кто эти тысячи здоровых мужиков, беззаботно шляющихся по городам Украины
Це доглядальники родичів з обмеженими можливостями, нардепуки, митниця, держслужбовці, працівники критичної інфраструктури, військові у відпустці, чоловіки у яких троє і більше дітей, працівники сільського господарства, залізничники. Можливо офіційні волонтери та інші поліціянти, охорона.
Во всём виноваты мужики, шлячющиеся по городам. Войну они начали, юг тоже сдали. Нужно сосредоточиться на их устранении с улиц.
Мне интересно какой следующий шаг. Мужиков всех заберёте, это уже понятно.
Что дальше?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 23:16
beee написав:
понимаю, что в Украине журналисты интересные. понимаю, что
кумиру молодежи Лачену, который присутствовал на пресс-конференции Залужного пофиг, он на войну не пойдет. Но неужели никого там чисто по человечески не интересует вопрос: ЧТО ЕСТЬ ПОБЕДА?
І як це: з Бахмута пішли, бо зруйновані всі споруди, а під Кринками позиції утримують без будь-яких споруд з початку?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 23:20
Denik написав: budivelnik написав:
а - треба дати механізм який покращить мотивацію тих які в тилу...
Найпростіший я вже озвучував
крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...
Ясно що в країні тих хто може таку суму сплатити не більше 1 000 000...а по факту думаю що сплатить всього 500 000....
Це дуже смішні гроші 200 доларів на місяць. ІТ-шники стануть непризивними. А їх мобілізувати і треба, бо війна роботів це як раз війна ІТ + цифровий переважно радіозв'язок. Є дуже багато роботи по сидінню за компами, налаштуванню роутерів, камер та всяких девайсів + кваліфіковане користування програмним забезпеченням.
Бо якогось працівника барбершопа, бармена можна брати хіба що на посаду стрільця - сидіти в посадці з автоматом.
ой, я вас прошу, які айтішники.... шо управляти дроном чи налаштувати якийсь роутер складніше ніж дати раду сучасному смартфону чи домашньому роутеру? з цим впорається 99,9% народонаселення. то чому всі відразу чіпляються до тих айті (я, якщо що, зовсім не айті)?
і ще, є купа народу, яка працює, але без оформлення і, відповідно, податєй ніяких не платить, а то і взагалі ні буя не робить. он податкова пару днів тому звіт опубліковувала, мільйони народу, що за останні роки чи навіть 10 років не заробили жодного гроша. то чому на підприємствах масово вигрібають тих, хто працює і платить податки, а тих, хто буєм груші колотить, якось і не помічають? я розумію, що для тцк так простіше, але для держави так крайнє хріново. якщо взагалі не назвати це диверсією.
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Bukka
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