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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6041604260436044
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 23:23

  beee написав:Во всём виноваты мужики, шлячющиеся по городам. Войну они начали, юг тоже сдали. Нужно сосредоточиться на их устранении с улиц.
Мне интересно какой следующий шаг. Мужиков всех заберёте, это уже понятно.
Что дальше?

Території – земля, клімат. Прибуток структур, які вклалися.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 23:39

  Water написав:
  fler написав:В рф беспрекословно идут по повесткам в военкомат лишь потому, что за "не пойти" гарантированно получишь большие проблемы.

Які саме?

Да никаких. В большинстве повестки получают только те, кто на карандаше или замазался какими то историями. Когда у них был массовых призыв, то очереди на границах рф измерялись не в километрах, а в днях.
hume
 
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