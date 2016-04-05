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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 гру, 2023 23:23
beee написав:
Во всём виноваты мужики, шлячющиеся по городам. Войну они начали, юг тоже сдали. Нужно сосредоточиться на их устранении с улиц.
Мне интересно какой следующий шаг. Мужиков всех заберёте, это уже понятно.
Что дальше?
Території – земля, клімат. Прибуток структур, які вклалися.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 23:39
Water написав: fler написав:
В рф беспрекословно идут по повесткам в военкомат лишь потому, что за "не пойти" гарантированно получишь большие проблемы.
Які саме?
Да никаких. В большинстве повестки получают только те, кто на карандаше или замазался какими то историями. Когда у них был массовых призыв, то очереди на границах рф измерялись не в километрах, а в днях.
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