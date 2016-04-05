beee написав:Во всём виноваты мужики, шлячющиеся по городам. Войну они начали, юг тоже сдали. Нужно сосредоточиться на их устранении с улиц. Мне интересно какой следующий шаг. Мужиков всех заберёте, это уже понятно. Что дальше?
Території – земля, клімат. Прибуток структур, які вклалися.
fler написав:В рф беспрекословно идут по повесткам в военкомат лишь потому, что за "не пойти" гарантированно получишь большие проблемы.
Які саме?
Да никаких. В большинстве повестки получают только те, кто на карандаше или замазался какими то историями. Когда у них был массовых призыв, то очереди на границах рф измерялись не в километрах, а в днях.
detroytred написав:КПК регулює "ринок". Який же це ринок? Тільки зачатки.
поэтому все ведущие корпорации мира хотят присутствовать на зачатках китайского рынка? а почему не в Северной Корее? так и запишем "капиталистическому миру не хватает чуткого руководства кпк , чтобы стать 1й экономикой мира". Финансовый форум блд
напомнить как закрыли контору в китае только за одну критику солнцеликого? рынок говорите?
beee написав:понимаю, что в Украине журналисты интересные. понимаю, что кумиру молодежи Лачену, который присутствовал на пресс-конференции Залужного пофиг, он на войну не пойдет. Но неужели никого там чисто по человечески не интересует вопрос: ЧТО ЕСТЬ ПОБЕДА?
Меня интересует вопрос кто такой Лачен и почему у него столько подписчиков. Это же обычный новостной канал который копипастит новости. При этом на его канале новости появляются с временным лагом, в отличии от других. То есть мало того, что он их копипастит, так ещё и коряво.
Ответ на вопрос "что есть победа" после безапелляционных заявлений Зеленского стал настолько неудобным, что задавать его вслух теперь неприлично.
Востаннє редагувалось hume в Вів 26 гру, 2023 23:51, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:понимаю, что в Украине журналисты интересные. понимаю, что кумиру молодежи Лачену, который присутствовал на пресс-конференции Залужного пофиг, он на войну не пойдет. Но неужели никого там чисто по человечески не интересует вопрос: ЧТО ЕСТЬ ПОБЕДА?
Тут важливо наголосити на якому аспекті вживати - перемога, у локальному чи геополітичному (суб'єкт). І розглянути абсолютні критерії тотожності перемога – території, населення, економічний потенціал, ядерний статус.
whois2010 написав:............ Ну тоді якщо влада в теперешній час не буде еволюціонувати, а лише затягувати гайки, охороняючі власні інтереси, то це призведе до вибуху у суспільстві і громадянської війни.
Громадянська війна в условиях агрессии = конец государства.
смотря на это все все больше склоняюсь к тому что мы доголосовались за гречку и коммуналку. то что не охраняется рано или поздно кто то прибирает к рукам.
ЛАД написав:К вам тот же вопрос, что и vitaliiangel - оплата на 0 в 7 раз выше средней по стране. Считаете, мало? Сколько надо?
Давайте пойдём по другому. У нас есть некая мифическая средняя зарплата по стране. Почему мифическая...?! Да потому что её считает некий орган основываясь на данных о белой зп. То есть, если бы я был на месте власть имущих я бы занял такую же позицию... Я бы на полном серьёзе включал дурака и удивлялся почему это простолюдины не хотят 24/7 сидеть в окопе на 0, ведь мы им платим в 7 (семь) раз больше средней по стране. И почти в два раза больше при обычной мобилизации. )) А по факту получается, что администратор в спортзале с занятостью 15 дней в неделю и очень сложной работой по выдаче ключиков от шкавчика имеет чуть меньшую месячную зп. Строитель с руками(не путать с узкой специальностью типа электрик/сантехник) имеет от 30-35 тысяч с пятидневкой, женой, пивасом и ночёвкой дома.
Зачем вообще придумывать велосипед, если в рф его уже придумали и он работает. В масс медиа нет историй про злых тцкшников, коррупционных влк и виллы военкомов, но армию пополнили. Запаковывая людей в бусики можно пополнить разве что испанский счёт очередного военкома, но никак не ЗСУ. Лозунг "за родину" "отдать долг родине" не работает даже в рф с её пропагандой 24/7, может прокатить ещё в северной Корее где плачут при виде кормчего. .......
Вы знаете, даже не буду спорить о зарплате. Хотя мог бы. Вы, как понимаю, ориентируетесь на Киев. Может быть в Киеве "администратор в спортзале с занятостью 15 дней в неделю имеет чуть меньшую месячную зп". Я, правда, не понял - чуть меньшую, чем что - чем 3000 уе на 0 или чуть меньшую средней по стране 450 уе. Если речь о 3000, то это только в Киеве. Не очень верится, но не знаю. Поинтересуйтесь зарплатами рядовых сотрудников в АТБ. У них достаточно большая сеть. Не знаю, как в др. городах, но в Харькове чуть ли не на каждом шагу. Это десятки тысяч работников. Поинтересуйтесь зарплатами рядовых в том же макдо или KFC. Зарплатами учителей и врачей. Тут, правда, рассказывают, что они "добирают" большие суммы помимо зарплаты. Есть такое, но очень далеко не все. Киевляне, по-моему, слабо представляют себе жизнь остальной страны.
Но ладно, сказал, не буду спорить значит не буду. Пусть даже реальная вдвое выше. Тогда зарплата на 0 не в 7 раз выше, а, "всего" в 3,5 раза. Мало? Сколько надо? (этот вопрос я уже задавал, но никто не ответил). Вы пишете об опыте РФ. Так я об этом тоже написал. Их 200 тыс. руб в 1,5 раза ниже нашей оплаты на 0, при том, что страна богаче. И не надо доказывать, что у них сплошная нищета и настолько низкие зарплаты. Не хуже наших.
Ну и я писал об эффективности повышения зарплат военным - viewtopic.php?p=5664849#p5664849. Не буду повторяться, но сомнительно. Возможно, ошибаюсь. Если так, пусть фронтовики поправят.
холява написав:Что бы вы не писали , как бы вам не нравились действия правительства , как бы вы не распространяли ту блажь ,которую выдумываете чтобы подбодрить себя , ВЫ ВСЕ БУДЕТЕ СЛУЖИТЬ или ПРОЙДЕТЕ ТЦК .
Вы полюбите службу своей стране ! Несмотря на пожелания некоторых по оплате , вы будете получать только то , что определит государство . Или ваши родственники получат то , что положено . Оденьте меховые мешочки на свои огромные яички ,которыми вы тут дзеленьчите и настройтесь . Не зависимо кто будет президентом , что скажет Юля , без условностей вообще . Вам прийдется защищать свою СТРАНУ . Спокойной ночи .
хтось буде воювати, хтось продовжить працювати в тилу, хтось буде петляти до останнього, хтось втече, хтось стане колаборантом - кожен відповість за свій вибір самостійно...
Да и воювати кожен буде по різному - хтось на передовій, хтось в Генштабі, хтось у ТЦК, хтось у погранцях, хтось у СЗЧ і т.і. Як кажуть "хто на ще вчився"