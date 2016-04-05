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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 гру, 2023 00:38
wild.tomcat написав:
з цим впорається 99,9%
Ви скільки і де працюєте хочаб приблизно, бо з цим не впораються і частина тих хто в іт, без жартів)
Флаймен, Які монтажери? У Вас не має проекта на підтримці повного, все і всі на клауді? Проста ситуація, не робе твоя апка у якогось юзера що робить? Бувають ситуації коли потрібно поїхати і підключити провід в пк, і як той провід знайде той монтажер, і де його взять того монтажера)
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Додано: Сер 27 гру, 2023 00:42
началось. впервые в истории робот напал на человека
Сообщается, что робот прижал мужчину и нанес ему ранения металлическими когтями, оставив кровавый след.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 00:46
katso написав:
Да и воювати кожен буде по різному - хтось на передовій, хтось в Генштабі, хтось у ТЦК, хтось у погранцях, хтось у СЗЧ і т.і. Як кажуть "хто на ще вчився"
Я вже запарився підкреслювати цей аспект. Що навіть в одному підрозділі служба може бути космічно різною у двох всл. І змінитися може кардинально у будь-який момент.
Он вище посилання на сержанта, який дивом перевівся з 93-ї в 47-му. Тому що отримав поранення, шпиталь, ппд, очарував жінку в стройовій і вона знайшла вже два накази на перевід (хоча йому відповідали - нема нічого). В якій перше що сказав - нарешті я побачив армію з тік-току (якою вона повинна бути). А потім скандал з Маркусом і бригада змінилася (тепер вже з неї багато пішло в інші).
Суцільна лотерея...
Хоча повинно все всюди бути за одним стандартом, визначеним Статутами або Залужним.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 00:47
budivelnik написав:
2 Тепер а що треба
а - треба дати механізм який покращить мотивацію тих які в тилу...
Найпростіший я вже озвучував
крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...
Ясно що в країні тих хто може таку суму сплатити не більше 1 000 000...а по факту думаю що сплатить всього 500 000....
Але
- це зменшить мобресурс з 5 млн до 4,5 млн (мінус 10% ) але збільшить фінансовий ресурс ЗСУ на 50 млрд грн
А давайте представим, что ваше предложение "броня от мобилизации за 100 000 грн/рік" принята как Закон. Но если это Закон Украины, то он распространяется на всех граждан Украины. Так? Или он должен распространяться только на людей с капиталом в ХХХХХХХ грн?
Знаете что будет максимум через неделю вступления в силу такого Закона для всех граждан Украины?
Из условно 100 000 сражающихся на 0-2 линиях, прослуживших уже более 20 месяцев, 90%, да пусть даже 50%, тут же перечислят эти 100 000 в бюджет ЗСУ, сдадут полученное вооружение, обмундирование и снаряжение и на законном основании уедут домой.
Бюджет ЗСУ получит 50 000 х 100 000 = 5 млрд.грн. и оголенную ЛБЗ. Что будет дальше, продолжать или сами поймете?
Или вы предлагаете чтобы этот Закон действовал только для еще не мобилизованных, а те, кто уже служат, должны оставаться там бессрочно?
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Додано: Сер 27 гру, 2023 00:53
ЛАД написав:
Поинтересуйтесь зарплатами рядовых в том же макдо или KFC. Зарплатами учителей и врачей. Тут, правда, рассказывают, что они "добирают" большие суммы помимо зарплаты. Есть такое, но очень далеко не все.
из личного опыта. набирал в 2011 на работу мужчин до 30 (работа частые командировки 4 дня в неделю по Украине, а в командировках много бегать). Зарплата 20. На тот момент оверкруто, в атб шото 6-7 платили.
За 2 месяца испытательного срока "сошли с дистанции" почти все, осталось двое, которые затем проработали много лет. Не каждому подходит ночёвка вне дома, переезды, беготня в любую погоду, дождь, снег. Сидение в залах ожидания ж/д вокзалов, питание булочкой на ходу (деньги на кафе выделяли, но обычно не хватало времени, чтобы всё успеть ещё и покушать).
А в ЗСУ ночёвка в блиндажах и риски для жизни. Конечно за мало денег на такое не подпишутся, к тому же есть нюансы по выплатам, о которых тут не принято говорить.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 01:11
freeze написав:
По поводу нового законопроекта о мобилизации и демобилизации.
Полностью его поддерживаю
Однако имею несколько замечаний, почему лайкозависимый Зеленский тянул почти два года, боясь сделать необходимые очевидные шаги.
Тоже все понимают, что этот законопроект финальный итог не профессионализму, боязни, недальновидности команды Зеленского, Ермака, Подоляка. Даже самые экзальтированные поклонники Зеленского решительно почешут затылок, когда надо будет добровольно явиться в военкомат, иначе лишится банковской карточки и прав на авто.
Я думаю, что законопроект в таком виде не будет принят.Лайкозависимость квартала это болезнь.
Отдельно по поводу демобилизации после 36 месяцев, я прогнозирую огромное количество СЗЧ, если по истечению трёх лет службы людей не уволят при наличии тысяч розовощеких мужиков, гуляющих в кафе Киева, Одессы, Буковеля. Реально тут добровольцев весны 2022 года слуги народа за идиотов держат.И да, если через год условия для переговоров о прекращении огня будут значительно хуже, чем сейчас, должна быть уголовная ответственность руководства за непрофессионализм и не компетентность, но если через год выйдем на границы 1991 года тогда прижизненный памятник и звания Героя. Должна же быть ответственность за решения и поступки. А то прямо детский сад, я хотел как лучше, но не получилось, извините.
Такий великий, а у казочки вірите!
Давайте і я викажу свою думку про "резонансну" подію. ІМХО бачу 2 варіанта:
1) Скоріш за все, законопроєкт, що тут так жваво обговорюють, то тільки жупел(лякалка) від влади, для підняття "хвилі" обурення(а можливо і ще чогось набагато гіршого), після чого Зе скаже-ось бачите, ми чесно хотіли відвойовувати всі території, але народ проти, бо не хоче мобілізовуватися, тому вимушені йти на переговори з руснею.
2) В разі початку виконання всіх запланованих нововведень Україну чекає повна дупа в економіці і не тільки(з масовим виносом вкладів, розпродажем нерухомості та дефіцитом працівників і багатьох товарів + того, що навіть не хочу озвучувати), в результаті чого, знову ж таки, переходимо до пункту 1.
п.с. В те, що зелені зможуть реалізувати озвучені плани, не наробивши трагічних помилок і не погіршивши ще більше ситуацію, не вірю зовсім!
З цим знову залишаю обговорення надовго, бо не маю бажання встрягати в подальші срачі, котрі є обов'язковими на гілці.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 01:15
hume написав: холява написав:
Что бы вы не писали , как бы вам не нравились действия правительства , как бы вы не распространяли ту блажь ,которую выдумываете чтобы подбодрить себя , ВЫ ВСЕ БУДЕТЕ СЛУЖИТЬ или ПРОЙДЕТЕ ТЦК .
Вы полюбите службу своей стране !
Несмотря на пожелания некоторых по оплате , вы будете получать только то , что определит государство .
Или ваши родственники получат то , что положено .
Оденьте меховые мешочки на свои огромные яички ,которыми вы тут дзеленьчите и настройтесь .
Не зависимо кто будет президентом , что скажет Юля , без условностей вообще .
Вам прийдется защищать свою СТРАНУ .
Спокойной ночи .
Как будто не про Украину написано, в которой при наличии не самых больших денег можно порешать практически всё что решается за деньги или связи. Поэтому властьимущие, мажоры и их родственники так любят эту страну. Любой человек имея чуть чуть власти или три копейки чувствует себя выше закона.
Знеособлено.
А протилежний бік медалі, умовний середньостатистичний хомосапієнс замість налагодженого функціонування за допомогою державного інструментарію для врегулювання господарської діяльності, забезпечення зацікавленості в ній населення, створення найбільш сприятливих умов для економічного розвитку зокрема максимально
комфортного втілення своїх здібностей і можливостей повинен параноїдально фіксувати та моніторити кожну особу, яка колись була у виборчому списку і займається зараз кропанням законов проти свого виборця та сука (прошу вибачення за мою французьку) та підтримувати подібне повною мірою і навіть захистити ціною свого життя, знаючи що такий конвейєр працюватиме і проти його дітей?
Ви що хомосапієнси з дуба впали? Нахрена Ви пустили це лайно у своє життя? Щоб сидіти годинами на форумах замість того, щоб займатися своїм життям, улюбленою роботою, дозвіллям, дітьми, дружинами, друзями?
Нічого, нічого не було інакше до війни - ті ж штрафи, за маски і пакування в буси...
Ви самі все це дозволили, тому що це стосувалося когось, хто нібито проголосував за гречку, адже так зручно думати.
Але тепер прийшли за кожним, хто не хотів думати по-іншому.
Ваше життя вже прорахували.
Замість післямови.
Нарешті прокиньтеся вже. Якщо здатні правильно мислити. А не наче переповідаєте комікс, героями якого самі не є в житті.
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