Додано: Сер 27 гру, 2023 01:15

hume написав: холява написав: Что бы вы не писали , как бы вам не нравились действия правительства , как бы вы не распространяли ту блажь ,которую выдумываете чтобы подбодрить себя , ВЫ ВСЕ БУДЕТЕ СЛУЖИТЬ или ПРОЙДЕТЕ ТЦК .



Вы полюбите службу своей стране !

Несмотря на пожелания некоторых по оплате , вы будете получать только то , что определит государство .

Или ваши родственники получат то , что положено .

Оденьте меховые мешочки на свои огромные яички ,которыми вы тут дзеленьчите и настройтесь .

Не зависимо кто будет президентом , что скажет Юля , без условностей вообще .

Вам прийдется защищать свою СТРАНУ .

Спокойной ночи . Что бы вы не писали , как бы вам не нравились действия правительства , как бы вы не распространяли ту блажь ,которую выдумываете чтобы подбодрить себя , ВЫ ВСЕ БУДЕТЕ СЛУЖИТЬ или ПРОЙДЕТЕ ТЦК .Вы полюбите службу своей стране !Несмотря на пожелания некоторых по оплате , вы будете получать только то , что определит государство .Или ваши родственники получат то , что положено .Оденьте меховые мешочки на свои огромные яички ,которыми вы тут дзеленьчите и настройтесь .Не зависимо кто будет президентом , что скажет Юля , без условностей вообще .Вам прийдется защищать свою СТРАНУ .Спокойной ночи .

Как будто не про Украину написано, в которой при наличии не самых больших денег можно порешать практически всё что решается за деньги или связи. Поэтому властьимущие, мажоры и их родственники так любят эту страну. Любой человек имея чуть чуть власти или три копейки чувствует себя выше закона. Как будто не про Украину написано, в которой при наличии не самых больших денег можно порешать практически всё что решается за деньги или связи. Поэтому властьимущие, мажоры и их родственники так любят эту страну. Любой человек имея чуть чуть власти или три копейки чувствует себя выше закона.

Знеособлено.А протилежний бік медалі, умовний середньостатистичний хомосапієнс замість налагодженого функціонування за допомогою державного інструментарію для врегулювання господарської діяльності, забезпечення зацікавленості в ній населення, створення найбільш сприятливих умов для економічного розвитку зокрема максимальнокомфортного втілення своїх здібностей і можливостей повинен параноїдально фіксувати та моніторити кожну особу, яка колись була у виборчому списку і займається зараз кропанням законов проти свого виборця та сука (прошу вибачення за мою французьку) та підтримувати подібне повною мірою і навіть захистити ціною свого життя, знаючи що такий конвейєр працюватиме і проти його дітей?Ви що хомосапієнси з дуба впали? Нахрена Ви пустили це лайно у своє життя? Щоб сидіти годинами на форумах замість того, щоб займатися своїм життям, улюбленою роботою, дозвіллям, дітьми, дружинами, друзями?Нічого, нічого не було інакше до війни - ті ж штрафи, за маски і пакування в буси...Ви самі все це дозволили, тому що це стосувалося когось, хто нібито проголосував за гречку, адже так зручно думати.Але тепер прийшли за кожним, хто не хотів думати по-іншому.Ваше життя вже прорахували.Замість післямови.Нарешті прокиньтеся вже. Якщо здатні правильно мислити. А не наче переповідаєте комікс, героями якого самі не є в житті.