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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 гру, 2023 00:38
wild.tomcat написав:
з цим впорається 99,9%
Ви скільки і де працюєте хочаб приблизно, бо з цим не впораються і частина тих хто в іт, без жартів)
Флаймен, Які монтажери? У Вас не має проекта на підтримці повного, все і всі на клауді? Проста ситуація, не робе твоя апка у якогось юзера що робить? Бувають ситуації коли потрібно поїхати і підключити провід в пк, і як той провід знайде той монтажер, і де його взять того монтажера)
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Додано: Сер 27 гру, 2023 00:42
началось. впервые в истории робот напал на человека
Сообщается, что робот прижал мужчину и нанес ему ранения металлическими когтями, оставив кровавый след.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 00:46
katso написав:
Да и воювати кожен буде по різному - хтось на передовій, хтось в Генштабі, хтось у ТЦК, хтось у погранцях, хтось у СЗЧ і т.і. Як кажуть "хто на ще вчився"
Я вже запарився підкреслювати цей аспект. Що навіть в одному підрозділі служба може бути космічно різною у двох всл. І змінитися може кардинально у будь-який момент.
Он вище посилання на сержанта, який дивом перевівся з 93-ї в 47-му. Тому що отримав поранення, шпиталь, ппд, очарував жінку в стройовій і вона знайшла вже два накази на перевід (хоча йому відповідали - нема нічого). В якій перше що сказав - нарешті я побачив армію з тік-току (якою вона повинна бути). А потім скандал з Маркусом і бригада змінилася (тепер вже з неї багато пішло в інші).
Суцільна лотерея...
Хоча повинно все всюди бути за одним стандартом, визначеним Статутами або Залужним.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 00:47
budivelnik написав:
2 Тепер а що треба
а - треба дати механізм який покращить мотивацію тих які в тилу...
Найпростіший я вже озвучував
крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...
Ясно що в країні тих хто може таку суму сплатити не більше 1 000 000...а по факту думаю що сплатить всього 500 000....
Але
- це зменшить мобресурс з 5 млн до 4,5 млн (мінус 10% ) але збільшить фінансовий ресурс ЗСУ на 50 млрд грн
А давайте представим, что ваше предложение "броня от мобилизации за 100 000 грн/рік" принята как Закон. Но если это Закон Украины, то он распространяется на всех граждан Украины. Так? Или он должен распространяться только на людей с капиталом в ХХХХХХХ грн?
Знаете что будет максимум через неделю вступления в силу такого Закона для всех граждан Украины?
Из условно 100 000 сражающихся на 0-2 линиях, прослуживших уже более 20 месяцев, 90%, да пусть даже 50%, тут же перечислят эти 100 000 в бюджет ЗСУ, сдадут полученное вооружение, обмундирование и снаряжение и на законном основании уедут домой.
Бюджет ЗСУ получит 50 000 х 100 000 = 5 млрд.грн. и оголенную ЛБЗ. Что будет дальше, продолжать или сами поймете?
Или вы предлагаете чтобы этот Закон действовал только для еще не мобилизованных, а те, кто уже служат, должны оставаться там бессрочно?
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Додано: Сер 27 гру, 2023 00:53
ЛАД написав:
Поинтересуйтесь зарплатами рядовых в том же макдо или KFC. Зарплатами учителей и врачей. Тут, правда, рассказывают, что они "добирают" большие суммы помимо зарплаты. Есть такое, но очень далеко не все.
из личного опыта. набирал в 2011 на работу мужчин до 30 (работа частые командировки 4 дня в неделю по Украине, а в командировках много бегать). Зарплата 20. На тот момент оверкруто, в атб шото 6-7 платили.
За 2 месяца испытательного срока "сошли с дистанции" почти все, осталось двое, которые затем проработали много лет. Не каждому подходит ночёвка вне дома, переезды, беготня в любую погоду, дождь, снег. Сидение в залах ожидания ж/д вокзалов, питание булочкой на ходу (деньги на кафе выделяли, но обычно не хватало времени, чтобы всё успеть ещё и покушать).
А в ЗСУ ночёвка в блиндажах и риски для жизни. Конечно за мало денег на такое не подпишутся, к тому же есть нюансы по выплатам, о которых тут не принято говорить.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 01:11
freeze написав:
По поводу нового законопроекта о мобилизации и демобилизации.
Полностью его поддерживаю
Однако имею несколько замечаний, почему лайкозависимый Зеленский тянул почти два года, боясь сделать необходимые очевидные шаги.
Тоже все понимают, что этот законопроект финальный итог не профессионализму, боязни, недальновидности команды Зеленского, Ермака, Подоляка. Даже самые экзальтированные поклонники Зеленского решительно почешут затылок, когда надо будет добровольно явиться в военкомат, иначе лишится банковской карточки и прав на авто.
Я думаю, что законопроект в таком виде не будет принят.Лайкозависимость квартала это болезнь.
Отдельно по поводу демобилизации после 36 месяцев, я прогнозирую огромное количество СЗЧ, если по истечению трёх лет службы людей не уволят при наличии тысяч розовощеких мужиков, гуляющих в кафе Киева, Одессы, Буковеля. Реально тут добровольцев весны 2022 года слуги народа за идиотов держат.И да, если через год условия для переговоров о прекращении огня будут значительно хуже, чем сейчас, должна быть уголовная ответственность руководства за непрофессионализм и не компетентность, но если через год выйдем на границы 1991 года тогда прижизненный памятник и звания Героя. Должна же быть ответственность за решения и поступки. А то прямо детский сад, я хотел как лучше, но не получилось, извините.
Такий великий, а у казочки вірите!
Давайте і я викажу свою думку про "резонансну" подію. ІМХО бачу 2 варіанта:
1) Скоріш за все, законопроєкт, що тут так жваво обговорюють, то тільки жупел(лякалка) від влади, для підняття "хвилі" обурення(а можливо і ще чогось набагато гіршого), після чого Зе скаже-ось бачите, ми чесно хотіли відвойовувати всі території, але народ проти, бо не хоче мобілізовуватися, тому вимушені йти на переговори з руснею.
2) В разі початку виконання всіх запланованих нововведень Україну чекає повна дупа в економіці і не тільки(з масовим виносом вкладів, розпродажем нерухомості та дефіцитом працівників і багатьох товарів + того, що навіть не хочу озвучувати), в результаті чого, знову ж таки, переходимо до пункту 1.
п.с. В те, що зелені зможуть реалізувати озвучені плани, не наробивши трагічних помилок і не погіршивши ще більше ситуацію, не вірю зовсім!
З цим знову залишаю обговорення надовго, бо не маю бажання встрягати в подальші срачі, котрі є обов'язковими на гілці.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 01:15
hume написав:
Как будто не про Украину написано, в которой при наличии не самых больших денег можно порешать практически всё что решается за деньги или связи. Поэтому властьимущие, мажоры и их родственники так любят эту страну. Любой человек имея чуть чуть власти или три копейки чувствует себя выше закона.
Знеособлено.
А протилежний бік медалі, умовний середньостатистичний хомосапієнс замість налагодженого функціонування за допомогою державного інструментарію для врегулювання господарської діяльності, забезпечення зацікавленості в ній населення, створення найбільш сприятливих умов для економічного розвитку зокрема максимально
комфортного втілення своїх здібностей і можливостей повинен параноїдально фіксувати та моніторити кожну особу, яка колись була у виборчому списку і займається зараз кропанням законов проти свого виборця та сука (прошу вибачення за мою французьку) та підтримувати подібне повною мірою і навіть захистити ціною свого життя, знаючи що такий конвейєр працюватиме і проти його дітей?
Ви що хомосапієнси з дуба впали? Нахрена Ви пустили це лайно у своє життя? Щоб сидіти годинами на форумах замість того, щоб займатися своїм життям, улюбленою роботою, дозвіллям, дітьми, дружинами, друзями?
Нічого, нічого не було інакше до війни - ті ж штрафи, за маски і пакування в буси...
Ви самі все це дозволили, тому що це стосувалося когось, хто нібито проголосував за гречку, адже так зручно думати.
Але тепер прийшли за кожним, хто не хотів думати по-іншому.
Ваше життя вже прорахували.
Замість післямови.
Нарешті прокиньтеся вже. Якщо здатні правильно мислити. А не наче переповідаєте комікс, героями якого самі не є в житті. Або це обговорення наче для певного кола обмежених людей.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 01:26
ЛАД написав:
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Вы знаете, даже не буду спорить о зарплате. Хотя мог бы.
Вы, как понимаю, ориентируетесь на Киев. Может быть в Киеве "администратор в спортзале с занятостью 15 дней в неделю имеет чуть меньшую месячную зп". Я, правда, не понял - чуть меньшую, чем что - чем 3000 уе на 0 или чуть меньшую средней по стране 450 уе. Если речь о 3000, то это только в Киеве. Не очень верится, но не знаю. Поинтересуйтесь зарплатами рядовых сотрудников в АТБ. У них достаточно большая сеть. Не знаю, как в др. городах, но в Харькове чуть ли не на каждом шагу. Это десятки тысяч работников.
Поинтересуйтесь зарплатами рядовых в том же макдо или KFC. Зарплатами учителей и врачей. Тут, правда, рассказывают, что они "добирают" большие суммы помимо зарплаты. Есть такое, но очень далеко не все.
Киевляне, по-моему, слабо представляют себе жизнь остальной страны.
Но ладно, сказал, не буду спорить значит не буду.
Пусть даже реальная вдвое выше. Тогда зарплата на 0 не в 7 раз выше, а, "всего" в 3,5 раза. Мало? Сколько надо? (этот вопрос я уже задавал, но никто не ответил).
Вы пишете об опыте РФ. Так я об этом тоже написал. Их 200 тыс. руб в 1,5 раза ниже нашей оплаты на 0, при том, что страна богаче. И не надо доказывать, что у них сплошная нищета и настолько низкие зарплаты. Не хуже наших.
Ну и я писал об эффективности повышения зарплат военным - viewtopic.php?p=5664849#p5664849
. Не буду повторяться, но сомнительно. Возможно, ошибаюсь. Если так, пусть фронтовики поправят.
Не сравнивайте зп военного на 0 с зарплатами на гражданке, так не справедливо. Базовая зп военного, на сколько я знаю, это около 25 тысяч и вы принадлежите армии 24/7. И поступая в распоряжение ЗСУ ориентироваться нужно именно на 25кгрн, а не на 100кгрн. Пока слабо представляю желание поменять свою работу на ЗСУ будучи даже младшим приёмшиком товара (грузчик без опыта роботы)в АТБ с ЗП 15 кгрн и занятостью через день (или два?)
Зарплата администратора на стойке спортзала до 20 тысяч. Но вы работаете 14 дней в месяце и ночуете дома. Учителя получают, как оказалось, очень неплохо. Они все любят говорить только голую ставку, как чиновники, а потом оказывается им доплачиват за некоторые школьные дела типа классного руководства, продленки и др Другие добирают доп занятиями. Занятия уровня начальной школы стоят по 250-350 грн час. Преподаватели могут брать от одного до трёх часов помимо основной работы. Врачи туда же. Но, самое главное, что у этих всех людей нормированный график и после работы, они в самом худшем случае, поступают в распоряжении жены/мужа/детей.
И самое страшное, что с сомнительной зарплатой в ЗСУ не называют четкие сроки контракта. То есть билет продают в один конец. Нужно это все делать более понятно и дружелюбно для людей.
Теперь о зарплате на 0. Насколько я знаю с большинства военных пытаются всячески эту зп снять и удержать под самыми невероятными предлогами. То они слишком далеко от линии бд и повышенные выплаты им не положены, или их окоп не самый первый, либо вычтут дни ротации то ещё что-то.
Как обстоят дела с раненными я, к сожалению, не знаю. Но это тоже должно быть четко прописано. Чтоб потом ЛАД и hume не донатили на бионический протез.
Разница с русскими в том, что их базовая зп более 2 куе и именно на нее подписываются новые контрактники. Это не зависимо от того будут они сидеть в луганском тылу, или штурмовать авдеевский укрепорайон. Итого при наборе в армию в РФ 2200 уе (+разово 2200), у нас 650 уе.
Если пофантазировать на тему сколько должны получать военные...
Возможно со ставкой 60-65 кгрн таких проблем с мобилизацией не будет. Но платить всем по 60 кгрн не выйдет . Знаю дошло до того, что сейчас можно порешать тыловую службу. То есть делаю вывод, что штат раздут и многие в ЗСУ и близко не были в областях где идут боевве действия. Я не эксперт, но нужно как-то справедливо администрировать зп военного пропорционально риску, возможно с применением коэффициента, возможно ещё как-то. Охрана КПП в Ужгороде конечно тоже важна, но с понижающим коэф. Нельзя в Краматорске и Ужгороде выплачивать одинаковую зарплату.
Штурмовые отряды и ребята непосредственно на 0 должны получать 3-5 куе.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 01:50
Bobua написав:
То яке право народ тепер має посилати депутатів на фронт? (ще й залишати країну без влади таким тупорилим способом).
І так само -- будь-яких чиновників, що призначаються депутатами.
могу напомнить что мы все же голосовали за партии а не персоналии.
поясните почему надцатый член из партии не может быть заменен на надцатую+1 членкиню?
там где мажорытарка еще есть логика но вот кто по спискам партий вполне могут уступить место соратницам по партии свое кресло.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 02:22
freeze написав:
По поводу нового законопроекта о мобилизации и демобилизации.
Полностью его поддерживаю
Однако имею несколько замечаний, почему лайкозависимый Зеленский тянул почти два года, боясь сделать необходимые очевидные шаги.
Тоже все понимают, что этот законопроект финальный итог не профессионализму, боязни, недальновидности команды Зеленского, Ермака, Подоляка. Даже самые экзальтированные поклонники Зеленского решительно почешут затылок, когда надо будет добровольно явиться в военкомат, иначе лишится банковской карточки и прав на авто.
Я думаю, что законопроект в таком виде не будет принят.Лайкозависимость квартала это болезнь.
Отдельно по поводу демобилизации после 36 месяцев, я прогнозирую огромное количество СЗЧ, если по истечению трёх лет службы людей не уволят при наличии тысяч розовощеких мужиков, гуляющих в кафе Киева, Одессы, Буковеля. Реально тут добровольцев весны 2022 года слуги народа за идиотов держат.
И да, если через год условия для переговоров о прекращении огня будут значительно хуже, чем сейчас, должна быть уголовная ответственность руководства за непрофессионализм и не компетентность, но если через год выйдем на границы 1991 года тогда прижизненный памятник и звания Героя. Должна же быть ответственность за решения и поступки. А то прямо детский сад, я хотел как лучше, но не получилось, извините.
Вы знаете, на многие выпады в сторону Зе и его поклонников я уже не реагирую.
Но Вы более рассудительный человек и я с уважением отношусь к Вашему мнению.
Поэтому позволю себе пару замечаний.
Проект закона обсуждать не буду, посмотрим, что будет в итоге.
Но Вы пишете, о лайкозависимости и затяжке на 2 года.
С лайкозависимостью спорить не буду, но она присуща любому политику в условиях демократии. И даже диктатору приходится заботиться о "народной любви"
А насчёт затяжки...
Проблемы с призывом были ещё с 2014, хотя тогда не было необходимости в такой большой армии да и война была не такая. Но уклонялись и тогда. И даже от срочной службы. Почему ещё тогда не позаботились об изменении закона и улучшении учёта военнообязанных? При том, что Порошенко всё время говорил о войне и даже избирательную компанию строил на этом. А ведь до 2022 этот закон прошёл бы достаточно легко - тогда возможность массовой мобилизации рассматривалась несколько абстрактно и можно было записать практически что угодно. Так же, как и упорядочение и более жёсткие требования к учёту встретили бы меньшее сопротивление и недовольство - тогда учёт грозил меньшими рисками, чем сегодня.
О недальновидности.
В начале войны мало кто рассчитывал на то, что война будет длиться годами. Понятно было, что "2-3 недели" и "ракеты вот-вот закончатся" это психотерапия, но и на годы войны не рассчитывали. Да и в начале войны, говорят, были очереди в военкоматы. Тогда "сняли сливки" - призвали бОльшую часть тех, кто хотел или хотя бы не прятался. Весь прошлый год добирали тех, кто согласен. Надеялись пропетлять за их счёт. Не вышло. Но вспомните настроения конца прошлого года. После Харькова и Херсона. Все ждали весну, наступление и пусть не окончательную победу, но по крайней мере, сильное приближение к ней. Не Крым, но хотя бы азовское побережье; как минимум, перерезание сухопутного моста в Крым.
По поводу демобилизации после 36 месяцев. Насколько понимаю, речь об этом законе и зашла в связи с этим вопросом. Для того, чтобы кого-то демобилизовать, сначала надо кого-то мобилизовать. Правда, не очень верю в полную демобилизацию, но хотя бы перевод в какие-то тыловые части. Но всё будет зависеть от успешности мобилизации.
Слабо верю в то, что через год выйдем на границы 1991 года. И вполне разделяю опасения lapay
, что через год (а скорее раньше) условия для переговоров о прекращении огня могут быть значительно хуже. Так же, как сегодня они хуже чем год-полтора назад.
Я, понятно, не знаю, какие условия выдвинет Путин сегодня, но, похоже, потребует ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую обл. (возможно даже в полном составе, а не по сегодняшнему фронту). Ну и + всякие де-... и нейтралитет Украины, ограничение размеров армии.
Соглашаться на такие условия?
Если верить Вашей сегодняшней оценке ситуации, то надо.
Но, надеюсь, что если принято решение перейти к стратегической обороне и серьёзно и быстро начнут оборудовать оборонительные рубежи, то росс. войска удастся удержать примерно там же, где сейчас (вариант отсутствия должной поставки техники, снарядов даже не рассматриваю - тут всё понятно).
Можно ли в такой ситуации говорить об уголовной ответственности руководства за непрофессионализм и не компетентность, если сегодня не пойдут на переговоры, а через год получим ещё более тяжёлые условия?
Сомневаюсь.
Если условия рпв будут такими, какие я предположил выше, то это далеко не Минские договорённости, после которых можно было годами играться в уточнение формулировок. И не корейская ситуация. Соблюдение условий будут контролироваться очень жёстко. Переиграть не дадут.
А западные партнёры скажут: "Вы же сами решили, что мы можем сделать? Не воевать же за Вас."
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