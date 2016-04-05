Додано: Сер 27 гру, 2023 02:22

freeze написав: По поводу нового законопроекта о мобилизации и демобилизации.

Полностью его поддерживаю

Однако имею несколько замечаний, почему лайкозависимый Зеленский тянул почти два года, боясь сделать необходимые очевидные шаги.

Тоже все понимают, что этот законопроект финальный итог не профессионализму, боязни, недальновидности команды Зеленского, Ермака, Подоляка. Даже самые экзальтированные поклонники Зеленского решительно почешут затылок, когда надо будет добровольно явиться в военкомат, иначе лишится банковской карточки и прав на авто.

Я думаю, что законопроект в таком виде не будет принят.Лайкозависимость квартала это болезнь.

Отдельно по поводу демобилизации после 36 месяцев, я прогнозирую огромное количество СЗЧ, если по истечению трёх лет службы людей не уволят при наличии тысяч розовощеких мужиков, гуляющих в кафе Киева, Одессы, Буковеля. Реально тут добровольцев весны 2022 года слуги народа за идиотов держат.

И да, если через год условия для переговоров о прекращении огня будут значительно хуже, чем сейчас, должна быть уголовная ответственность руководства за непрофессионализм и не компетентность, но если через год выйдем на границы 1991 года тогда прижизненный памятник и звания Героя. Должна же быть ответственность за решения и поступки. А то прямо детский сад, я хотел как лучше, но не получилось, извините. По поводу нового законопроекта о мобилизации и демобилизации.Полностью его поддерживаюОднако имею несколько замечаний, почему лайкозависимый Зеленский тянул почти два года, боясь сделать необходимые очевидные шаги.Тоже все понимают, что этот законопроект финальный итог не профессионализму, боязни, недальновидности команды Зеленского, Ермака, Подоляка. Даже самые экзальтированные поклонники Зеленского решительно почешут затылок, когда надо будет добровольно явиться в военкомат, иначе лишится банковской карточки и прав на авто.Я думаю, что законопроект в таком виде не будет принят.Лайкозависимость квартала это болезнь.Отдельно по поводу демобилизации после 36 месяцев, я прогнозирую огромное количество СЗЧ, если по истечению трёх лет службы людей не уволят при наличии тысяч розовощеких мужиков, гуляющих в кафе Киева, Одессы, Буковеля. Реально тут добровольцев весны 2022 года слуги народа за идиотов держат.И да, если через год условия для переговоров о прекращении огня будут значительно хуже, чем сейчас, должна быть уголовная ответственность руководства за непрофессионализм и не компетентность, но если через год выйдем на границы 1991 года тогда прижизненный памятник и звания Героя. Должна же быть ответственность за решения и поступки. А то прямо детский сад, я хотел как лучше, но не получилось, извините.

Вы знаете, на многие выпады в сторону Зе и его поклонников я уже не реагирую.Но Вы более рассудительный человек и я с уважением отношусь к Вашему мнению.Поэтому позволю себе пару замечаний.Проект закона обсуждать не буду, посмотрим, что будет в итоге.Но Вы пишете, о лайкозависимости и затяжке на 2 года.С лайкозависимостью спорить не буду, но она присуща любому политику в условиях демократии. И даже диктатору приходится заботиться о "народной любви"А насчёт затяжки...Проблемы с призывом были ещё с 2014, хотя тогда не было необходимости в такой большой армии да и война была не такая. Но уклонялись и тогда. И даже от срочной службы. Почему ещё тогда не позаботились об изменении закона и улучшении учёта военнообязанных? При том, что Порошенко всё время говорил о войне и даже избирательную компанию строил на этом. А ведь до 2022 этот закон прошёл бы достаточно легко - тогда возможность массовой мобилизации рассматривалась несколько абстрактно и можно было записать практически что угодно. Так же, как и упорядочение и более жёсткие требования к учёту встретили бы меньшее сопротивление и недовольство - тогда учёт грозил меньшими рисками, чем сегодня.О недальновидности.В начале войны мало кто рассчитывал на то, что война будет длиться годами. Понятно было, что "2-3 недели" и "ракеты вот-вот закончатся" это психотерапия, но и на годы войны не рассчитывали. Да и в начале войны, говорят, были очереди в военкоматы. Тогда "сняли сливки" - призвали бОльшую часть тех, кто хотел или хотя бы не прятался. Весь прошлый год добирали тех, кто согласен. Надеялись пропетлять за их счёт. Не вышло. Но вспомните настроения конца прошлого года. После Харькова и Херсона. Все ждали весну, наступление и пусть не окончательную победу, но по крайней мере, сильное приближение к ней. Не Крым, но хотя бы азовское побережье; как минимум, перерезание сухопутного моста в Крым.По поводу демобилизации после 36 месяцев. Насколько понимаю, речь об этом законе и зашла в связи с этим вопросом. Для того, чтобы кого-то демобилизовать, сначала надо кого-то мобилизовать. Правда, не очень верю в полную демобилизацию, но хотя бы перевод в какие-то тыловые части. Но всё будет зависеть от успешности мобилизации.Слабо верю в то, что через год выйдем на границы 1991 года. И вполне разделяю опасения, что через год (а скорее раньше) условия для переговоров о прекращении огня могут быть значительно хуже. Так же, как сегодня они хуже чем год-полтора назад.Я, понятно, не знаю, какие условия выдвинет Путин сегодня, но, похоже, потребует ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую обл. (возможно даже в полном составе, а не по сегодняшнему фронту). Ну и + всякие де-... и нейтралитет Украины, ограничение размеров армии.Соглашаться на такие условия?Если верить Вашей сегодняшней оценке ситуации, то надо.Но, надеюсь, что если принято решение перейти к стратегической обороне и серьёзно и быстро начнут оборудовать оборонительные рубежи, то росс. войска удастся удержать примерно там же, где сейчас (вариант отсутствия должной поставки техники, снарядов даже не рассматриваю - тут всё понятно).Можно ли в такой ситуации говорить об уголовной ответственности руководства за непрофессионализм и не компетентность, если сегодня не пойдут на переговоры, а через год получим ещё более тяжёлые условия?Сомневаюсь.Если условия рпв будут такими, какие я предположил выше, то это далеко не Минские договорённости, после которых можно было годами играться в уточнение формулировок. И не корейская ситуация. Соблюдение условий будут контролироваться очень жёстко. Переиграть не дадут.А западные партнёры скажут: "Вы же сами решили, что мы можем сделать? Не воевать же за Вас."