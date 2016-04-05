Много мнений про законопроект о мобилизации, основные комментарии - "служить будут все". Оспади. Да не будут. Закон написан под жителей сельской местности, которых в силу инвалидности или броней в сельсоветах по старым правилам не могут бросить в мясорубку. Теперь по новым смогут. А жители крупных городов - выдыхайте. Хотели бы, и по старым 1000 бригад набрали за год и еще за полгода выиграли войну.
В каждом селе чуть ли не каждую неделю похороны, и люди на коленях стоят. У вас на районе на коленях кого то хоронят?