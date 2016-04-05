RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6043604460456046
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 02:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Много мнений про законопроект о мобилизации, основные комментарии - "служить будут все". Оспади. Да не будут. Закон написан под жителей сельской местности, которых в силу инвалидности или броней в сельсоветах по старым правилам не могут бросить в мясорубку. Теперь по новым смогут. А жители крупных городов - выдыхайте. Хотели бы, и по старым 1000 бригад набрали за год и еще за полгода выиграли войну.

В каждом селе чуть ли не каждую неделю похороны, и люди на коленях стоят. У вас на районе на коленях кого то хоронят?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12540
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2675 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 03:34

  Zebra написав:
А жители крупных городов - выдыхайте. Хотели бы, и по старым 1000 бригад набрали за год и еще за полгода выиграли войну.

В каждом селе чуть ли не каждую неделю похороны, и люди на коленях стоят. У вас на районе на коленях кого то хоронят?

В західних селах це точно, в основному зостались лиш взагалі непридатні або списані.
Тепер на рахунок видихайте.
Ситуація не така як рік тому, днів з 10 тому партнери нас кинули. Снарядний голод по всьому фронту.
На нашому напрямку москалі пруть методично мясом, да в них втрати вищі, но вони підвозять запас свіжих і молодих натасканих пару місяців на полігонах як штурмовики. Такими темпами до лютого про результати контрнаступу можна забути , а до весни всі шанси в запоріжжя стати прифронтовим як херсон. Тоді умови мобілізації стануть іншими.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 630
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6043604460456046
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 146512
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 534129
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 14889
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1024)
27.12.2023 01:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.