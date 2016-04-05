hume написав:

ЛАД написав: К вам тот же вопрос, что и vitaliiangel - оплата на 0 в 7 раз выше средней по стране. Считаете, мало? Сколько надо? К вам тот же вопрос, что и- оплата на 0 в 7 раз выше средней по стране. Считаете, мало? Сколько надо?

Давайте пойдём по другому.У нас есть некая мифическая средняя зарплата по стране. Почему мифическая...?! Да потому что её считает некий орган основываясь на данных о белой зп.То есть, если бы я был на месте власть имущих я бы занял такую же позицию... Я бы на полном серьёзе включал дурака и удивлялся почему это простолюдины не хотят 24/7 сидеть в окопе на 0, ведь мы им платим в 7 (семь) раз больше средней по стране. И почти в два раза больше при обычной мобилизации. ))А по факту получается, что администратор в спортзале с занятостью 15 дней в неделю и очень сложной работой по выдаче ключиков от шкавчика имеет чуть меньшую месячную зп. Строитель с руками(не путать с узкой специальностью типа электрик/сантехник) имеет от 30-35 тысяч с пятидневкой, женой, пивасом и ночёвкой дома.Зачем вообще придумывать велосипед, если в рф его уже придумали и он работает. В масс медиа нет историй про злых тцкшников, коррупционных влк и виллы военкомов, но армию пополнили. Запаковывая людей в бусики можно пополнить разве что испанский счёт очередного военкома, но никак не ЗСУ. Лозунг "за родину" "отдать долг родине" не работает даже в рф с её пропагандой 24/7, может прокатить ещё в северной Корее где плачут при виде кормчего........