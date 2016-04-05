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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 гру, 2023 02:41
Много мнений про законопроект о мобилизации, основные комментарии - "служить будут все". Оспади. Да не будут. Закон написан под жителей сельской местности, которых в силу инвалидности или броней в сельсоветах по старым правилам не могут бросить в мясорубку. Теперь по новым смогут. А жители крупных городов - выдыхайте. Хотели бы, и по старым 1000 бригад набрали за год и еще за полгода выиграли войну.
В каждом селе чуть ли не каждую неделю похороны, и люди на коленях стоят. У вас на районе на коленях кого то хоронят?
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Zebra
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Додано: Сер 27 гру, 2023 03:34
Zebra написав:
А жители крупных городов - выдыхайте. Хотели бы, и по старым 1000 бригад набрали за год и еще за полгода выиграли войну.
В каждом селе чуть ли не каждую неделю похороны, и люди на коленях стоят. У вас на районе на коленях кого то хоронят?
В західних селах це точно, в основному зостались лиш взагалі непридатні або списані.
Тепер на рахунок видихайте.
Ситуація не така як рік тому, днів з 10 тому партнери нас кинули. Снарядний голод по всьому фронту.
На нашому напрямку москалі пруть методично мясом, да в них втрати вищі, но вони підвозять запас свіжих і молодих натасканих пару місяців на полігонах як штурмовики. Такими темпами до лютого про результати контрнаступу можна забути , а до весни всі шанси в запоріжжя стати прифронтовим як херсон. Тоді умови мобілізації стануть іншими.
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Banderlog
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Додано: Сер 27 гру, 2023 04:25
Banderlog написав: Zebra написав:
А жители крупных городов - выдыхайте. Хотели бы, и по старым 1000 бригад набрали за год и еще за полгода выиграли войну.
В каждом селе чуть ли не каждую неделю похороны, и люди на коленях стоят. У вас на районе на коленях кого то хоронят?
В західних селах це точно, в основному зостались лиш взагалі непридатні або списані.
Тепер на рахунок видихайте.
Ситуація не така як рік тому, днів з 10 тому партнери нас кинули. Снарядний голод по всьому фронту.
На нашому напрямку москалі пруть методично мясом, да в них втрати вищі, но вони підвозять запас свіжих і молодих натасканих пару місяців на полігонах як штурмовики. Такими темпами до лютого про результати контрнаступу можна забути , а до весни всі шанси в запоріжжя стати прифронтовим як херсон. Тоді умови мобілізації стануть іншими.
Літо-2024 - битва за Часів Яр.
Зима-весна 2025 - битва за Краматорсько-Слов'янську агломерацію і закінчення активної фази війни.
2026 рік - погіршення здоров'я Путіна
2027 рік - самоусунення від влади і нові вибори президента.
2028 рік - новий президент педерації заявляє, що попередній загнав у могилу 500 тисяч росіян, і взагалі потрібно налагоджувати бізнес-відносини з Заходом, майже усі захоплені міста зруйновані на їх відновлення треба сікстіліон трільйонів рублів, тому треба відкотитися на 24.02.2022 - хай Україна і Захід відновлюють.
Скріньте, я бачив це майбутнє.
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Zebra
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Додано: Сер 27 гру, 2023 04:34
Banderlog написав:
Ситуація не така як рік тому, днів з 10 тому партнери нас кинули. Снарядний голод по всьому фронту.
На нашому напрямку москалі пруть методично мясом, да в них втрати вищі, но вони підвозять запас свіжих і молодих натасканих пару місяців на полігонах як штурмовики. Такими темпами до лютого про результати контрнаступу можна забути , а до весни всі шанси в запоріжжя стати прифронтовим як херсон. Тоді умови мобілізації стануть іншими
и чем мобилизация поможет, если нет снарядов? Мясом закидывать. А когда мясо закончится, дальше что?
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vitaliiangel
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Додано: Сер 27 гру, 2023 04:41
ЛАД написав:
Вы сомневаетесь, что его выберут независимо от "марьевки-авдеевки"
то что его выберут не сомневаюсь, далее идут выборы в думу и местные, а там другие партии могут получить большинство и на борьбу с инакомыслием придется прилагать гораздо больше средств и усилий. Если оно такой всесильный диктатор, зачем было арестовывать Навального с рейтингом в несколько %?
Очевидно никакой особой гулаг-диктатуры нет (как при Сталине), скорее соглашение с элитами, которое в случае поражения может быть аннулировано. И кстати роль губернаторов в их вертикали огромная. Их губернатор имеет полномочия, о которых януковощ мог только мечтать. Сколько губернаторов посадили за последние 20 лет?
Здесь и в частности вы сильно переоценивают власть путена. От непонимания сути их политических процессов. А суть их проста, губернатор имея админресурс (кроме армии) крышует весь регион, включая преступность. То есть роль гулагов выполняют ОПГ. Поэтому теракты типа самолёта Пригожина там норма. Рф живёт по другим законам, не тем которые в конституции. Фактически там правит преступный мир.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 27 гру, 2023 04:54, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 27 гру, 2023 04:53
vitaliiangel написав: Banderlog написав:
Ситуація не така як рік тому, днів з 10 тому партнери нас кинули. Снарядний голод по всьому фронту.
На нашому напрямку москалі пруть методично мясом, да в них втрати вищі, но вони підвозять запас свіжих і молодих натасканих пару місяців на полігонах як штурмовики. Такими темпами до лютого про результати контрнаступу можна забути , а до весни всі шанси в запоріжжя стати прифронтовим як херсон. Тоді умови мобілізації стануть іншими
и чем мобилизация поможет, если нет снарядов? Мясом закидывать. А когда мясо закончится, дальше что?
Д30 закидывает кабанчика на 15км(дрова 1960года)
Пион закидывает кабанчика на 30+км(дрова 80года)
С19 и Богдано-Зюзаны закидывают кабанчиков на 45км(не верю, но дальше Пиона точно, а главное не с разбросом +-100метров)
Где в арсенале нашего зелёнослугового МО рогатка шоб закидывать мобиков хотя б на 10км за ЛРО?
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барабашов
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Додано: Сер 27 гру, 2023 04:59
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Вы сомневаетесь, что его выберут независимо от "марьевки-авдеевки"
то что его выберут не сомневаюсь, далее идут выборы в думу и местные, а там другие партии могут получить большинство и на борьбу с инакомыслием придется прилагать гораздо больше средств и усилий. Если оно такой всесильный диктатор, зачем было арестовывать Навального с рейтингом в несколько %?
Очевидно никакой особой гулаг-диктатуры нет (как при Сталине), скорее соглашение с элитами, которое в случае поражения может быть аннулировано. И кстати роль губернаторов в их вертикали огромная. Их губернатор имеет полномочия, о которых януковощ мог только мечтать. Сколько губернаторов посадили за последние 20 лет?
Здесь и в частности вы сильно переоценивают власть путена. От непонимания сути их политических процессов. А суть их проста, губернатор имея админресурс (кроме армии) крышует весь регион, включая преступность. То есть роль гулагов выполняют ОПГ. Поэтому теракты типа самолёта Пригожина там норма. Рф живёт по другим законам, не тем которые в конституции. Фактически там правит преступный мир.
По последнему абзацу - вспомните как погиб командующий 14й армией украинец Лебiдь. И в каком статусе. И каким субъектом он на выборах!!! вырвал право порулить(Норильск где?)
А наш хартумский ас будет рассказывать что Монастырский чисто случайно провода на крыше 16ти этажки зацепил, сам наверно командовал куда лететь не иначе...
Востаннє редагувалось барабашов
в Сер 27 гру, 2023 05:00, всього редагувалось 1 раз.
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барабашов
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Додано: Сер 27 гру, 2023 04:59
барабашов написав:
Где в арсенале нашего зелёнослугового МО рогатка шоб закидывать мобиков хотя б на 10км за ЛРО
проблемы с мобилизацией начались после провала контрнаступления. В сети гуляет карта отвоеванных территорий. Народ не дурак становиться мясом за 10 копеек и ни один закон их не сможет заставить умирать с криками "за безуглую". Дальше будет только хуже. Спасти ситуацию могло бы свое производство оружия в необходимом количестве.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 27 гру, 2023 05:26
ЛАД написав: hume написав: ЛАД написав:
К вам тот же вопрос, что и vitaliiangel
- оплата на 0 в 7 раз выше средней по стране. Считаете, мало? Сколько надо?
Давайте пойдём по другому.
У нас есть некая мифическая средняя зарплата по стране. Почему мифическая...?! Да потому что её считает некий орган основываясь на данных о белой зп.
То есть, если бы я был на месте власть имущих я бы занял такую же позицию... Я бы на полном серьёзе включал дурака и удивлялся почему это простолюдины не хотят 24/7 сидеть в окопе на 0, ведь мы им платим в 7 (семь) раз больше средней по стране. И почти в два раза больше при обычной мобилизации. ))
А по факту получается, что администратор в спортзале с занятостью 15 дней в неделю и очень сложной работой по выдаче ключиков от шкавчика имеет чуть меньшую месячную зп. Строитель с руками(не путать с узкой специальностью типа электрик/сантехник) имеет от 30-35 тысяч с пятидневкой, женой, пивасом и ночёвкой дома.
Зачем вообще придумывать велосипед, если в рф его уже придумали и он работает. В масс медиа нет историй про злых тцкшников, коррупционных влк и виллы военкомов, но армию пополнили. Запаковывая людей в бусики можно пополнить разве что испанский счёт очередного военкома, но никак не ЗСУ. Лозунг "за родину" "отдать долг родине" не работает даже в рф с её пропагандой 24/7, может прокатить ещё в северной Корее где плачут при виде кормчего.
.......
Вы знаете, даже не буду спорить о зарплате. Хотя мог бы.
Вы, как понимаю, ориентируетесь на Киев. Может быть в Киеве "администратор в спортзале с занятостью 15 дней в неделю имеет чуть меньшую месячную зп". Я, правда, не понял - чуть меньшую, чем что - чем 3000 уе на 0 или чуть меньшую средней по стране 450 уе. Если речь о 3000, то это только в Киеве. Не очень верится, но не знаю. Поинтересуйтесь зарплатами рядовых сотрудников в АТБ. У них достаточно большая сеть. Не знаю, как в др. городах, но в Харькове чуть ли не на каждом шагу. Это десятки тысяч работников.
Поинтересуйтесь зарплатами рядовых в том же макдо или KFC. Зарплатами учителей и врачей. Тут, правда, рассказывают, что они "добирают" большие суммы помимо зарплаты. Есть такое, но очень далеко не все.
Киевляне, по-моему, слабо представляют себе жизнь остальной страны.
Но ладно, сказал, не буду спорить значит не буду.
Пусть даже реальная вдвое выше. Тогда зарплата на 0 не в 7 раз выше, а, "всего" в 3,5 раза. Мало? Сколько надо? (этот вопрос я уже задавал, но никто не ответил).
Вы пишете об опыте РФ. Так я об этом тоже написал. Их 200 тыс. руб в 1,5 раза ниже нашей оплаты на 0, при том, что страна богаче.
И не надо доказывать, что у них сплошная нищета и настолько низкие зарплаты. Не хуже наших.
Ну и я писал об эффективности повышения зарплат военным - viewtopic.php?p=5664849#p5664849
. Не буду повторяться, но сомнительно. Возможно, ошибаюсь. Если так, пусть фронтовики поправят.
Когда они подписывают контракт то получают около $7200 подъёмных, и 200тыс все получают, на нуле или в тылу без разницы, за ранение 3.5 миллиона.
Тут писали про оккупированные территории, про Донецк знаю, первые пол года гребли всех, с заводов, шахт, с улиц в бус и завтра на лбс, После аннексии не ловят никого.
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om77
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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