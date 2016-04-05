Додано: Сер 27 гру, 2023 07:37

У рашиков главная проблема не взять штурмом Павлоград и Запор с нашим левым берегом Днепра и не "отбахмутить" Краматорск со Славянском, а 17млн черножопых мигрантов на 80% в городах миллионниках и не за Уралом, просто послушайте Дёмушкина за декабрь и почитайте их поцреотов поумнее Дугина и маразматика Проханова. В Мацкве полно садиков где дети не говорят на руцком ВООБЩЕ, шерстистыми личинками заполнены полностью детские площадки в районах типа киевских Трои и Оболони с Борщагой. Учителя воют, что ученикам надо сперва прочитать и вбить в мозг курс руцкого языку, а потом читать математику, ибо 10-12ти летние новые граждане расеи не знают вообще ни таблицы умножения, ни как производить арифметические действия без калькулятора, и не могут даже понять что хочет от них учитель и что написано в учебнике

И это не касается руцких по паспорту с севкавказа и ар с азерами.