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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 гру, 2023 07:37
У рашиков главная проблема не взять штурмом Павлоград и Запор с нашим левым берегом Днепра и не "отбахмутить" Краматорск со Славянском, а 17млн черножопых мигрантов на 80% в городах миллионниках и не за Уралом, просто послушайте Дёмушкина за декабрь и почитайте их поцреотов поумнее Дугина и маразматика Проханова. В Мацкве полно садиков где дети не говорят на руцком ВООБЩЕ, шерстистыми личинками заполнены полностью детские площадки в районах типа киевских Трои и Оболони с Борщагой. Учителя воют, что ученикам надо сперва прочитать и вбить в мозг курс руцкого языку, а потом читать математику, ибо 10-12ти летние новые граждане расеи не знают вообще ни таблицы умножения, ни как производить арифметические действия без калькулятора, и не могут даже понять что хочет от них учитель и что написано в учебнике
И это не касается руцких по паспорту с севкавказа и ар с азерами.
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барабашов
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Додано: Сер 27 гру, 2023 09:50
beee написав:
Интересный психологический феномен ненависти по принципу участия. Тот, кто был на войне желает того же другому.
Интересно, встречается ли такое ещё где то в мировой практике?
Рожавшая женщина в отношении к не рожавшей )))
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Mimohod
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Додано: Сер 27 гру, 2023 10:16
flyman написав:
Питання:
-Скільки програмістів потрібно щоб замінити лампу/камеру?
Правильна відповідь:
- Нуль. Тому що це проблема апаратного забезпечення (робота хардварщика/електрика).
Програмісти потрібні, але не на 0. Біля 0 все треба встановлювати, з'єднувати і налаштовувати.
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Denik
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Додано: Сер 27 гру, 2023 10:22
Denik написав:
ІТ-шники стануть непризивними. А їх мобілізувати і треба, бо війна роботів це як раз війна ІТ + цифровий переважно радіозв'язок. Є дуже багато роботи по сидінню за компами, налаштуванню роутерів, камер та всяких девайсів + кваліфіковане користування програмним забезпеченням.
Знаю мобілізованих ІТ-шників, один служить водієм бо на кулеметника по здоровью не пройшов. Інший - кулеметник. Те що хтось накидує - що треба якісь роутери крутить - там напевно черга 1000 чол. на такі посади, і напевно що все давно занято. Та і такими цівільними роботами можуть і жінки займатись.
Denik написав:
Програмісти потрібні, але не на 0. Біля 0 все треба встановлювати, з'єднувати і налаштовувати.
Ти сам віриш в це?
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BIGor
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Bukka
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