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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6044604560466047
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 07:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У рашиков главная проблема не взять штурмом Павлоград и Запор с нашим левым берегом Днепра и не "отбахмутить" Краматорск со Славянском, а 17млн черножопых мигрантов на 80% в городах миллионниках и не за Уралом, просто послушайте Дёмушкина за декабрь и почитайте их поцреотов поумнее Дугина и маразматика Проханова. В Мацкве полно садиков где дети не говорят на руцком ВООБЩЕ, шерстистыми личинками заполнены полностью детские площадки в районах типа киевских Трои и Оболони с Борщагой. Учителя воют, что ученикам надо сперва прочитать и вбить в мозг курс руцкого языку, а потом читать математику, ибо 10-12ти летние новые граждане расеи не знают вообще ни таблицы умножения, ни как производить арифметические действия без калькулятора, и не могут даже понять что хочет от них учитель и что написано в учебнике
И это не касается руцких по паспорту с севкавказа и ар с азерами.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 09:50

  beee написав:Интересный психологический феномен ненависти по принципу участия. Тот, кто был на войне желает того же другому.

Интересно, встречается ли такое ещё где то в мировой практике?

Рожавшая женщина в отношении к не рожавшей )))
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 10:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Питання:
-Скільки програмістів потрібно щоб замінити лампу/камеру?
Правильна відповідь:
- Нуль. Тому що це проблема апаратного забезпечення (робота хардварщика/електрика).

Програмісти потрібні, але не на 0. Біля 0 все треба встановлювати, з'єднувати і налаштовувати.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:ІТ-шники стануть непризивними. А їх мобілізувати і треба, бо війна роботів це як раз війна ІТ + цифровий переважно радіозв'язок. Є дуже багато роботи по сидінню за компами, налаштуванню роутерів, камер та всяких девайсів + кваліфіковане користування програмним забезпеченням.

Знаю мобілізованих ІТ-шників, один служить водієм бо на кулеметника по здоровью не пройшов. Інший - кулеметник. Те що хтось накидує - що треба якісь роутери крутить - там напевно черга 1000 чол. на такі посади, і напевно що все давно занято. Та і такими цівільними роботами можуть і жінки займатись.
  Denik написав:Програмісти потрібні, але не на 0. Біля 0 все треба встановлювати, з'єднувати і налаштовувати.

Ти сам віриш в це?
BIGor
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