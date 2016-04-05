|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 27 гру, 2023 10:22
Denik написав:
ІТ-шники стануть непризивними. А їх мобілізувати і треба, бо війна роботів це як раз війна ІТ + цифровий переважно радіозв'язок. Є дуже багато роботи по сидінню за компами, налаштуванню роутерів, камер та всяких девайсів + кваліфіковане користування програмним забезпеченням.
Знаю мобілізованих ІТ-шників, один служить водієм бо на кулеметника по здоровью не пройшов. Інший - кулеметник. Те що хтось накидує - що треба якісь роутери крутить - там напевно черга 1000 чол. на такі посади, і напевно що все давно занято. Та і такими цівільними роботами можуть і жінки займатись.
Denik написав:
Програмісти потрібні, але не на 0. Біля 0 все треба встановлювати, з'єднувати і налаштовувати.
Ти сам віриш в це?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8435
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1278 раз.
- Подякували: 1690 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 гру, 2023 10:31
Другу добу переляк і істерики. В чому проблема стати на облік і поновити свої дані, що мало було бути зробленим ще до війни? І робитись періодично.
Зробив і не треба боятись за банківські картки, автомобілі , арешти майна.
Що складного?
Не хочеться воювати? Так на словах кожен другий був «я не ухилянт, просто мені не приходила повістка». Ну так в чому тепер справа?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10450
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 2130 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 27 гру, 2023 10:34
барабашов написав:
По последнему абзацу - вспомните как погиб командующий 14й армией украинец Лебiдь. И в каком статусе. И каким субъектом он на выборах!!! вырвал право порулить(Норильск где?)
А наш хартумский ас будет рассказывать что Монастырский чисто случайно провода на крыше 16ти этажки зацепил, сам наверно командовал куда лететь не иначе...
Вертолет случайно разбился и случайно на нём оказалось всё руководство МВД. Министр, замминистра и, если не ошибаюсь, секретарь министерства.
Наверное такое бывает, тем более комиссия опубликовала свои выводы.)). Помню как самолёт наполненный правительством Польши "случайно" разбился при посадке в Смоленске.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9339
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 937 раз.
- Подякували: 1868 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 гру, 2023 10:39
vitaliiangel написав:
свое производство оружия в необходимом количестве.
проблеми з металом і порохом(реальним)...
великі сподівання на допомогу від країн НАТО мали наслідки втрати часу, окрім Криворіжсталі, всі великі заводи виробництва сталі або на окупованій, або знищені (не працюють)
США на початок 2022р мали спроможність виробляти 13к снарядів на місяць (калібр 120-155мм), за 2 роки вони наростили потужності пвк до 50к на місяць
агресор (з звіту аналітиків) виготовляв 50к на місяць у 2022, на сьогодні 150к, у 2024 планують довести до 2млн на рік (тобто 170к на місяць)
коаліція "1 млн снарядів для України" спромоглась виготовити десь менше 200к
180 тисяч снарядів нині перебувають на етапі передачі Україні, повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, спілкуючись у Брюсселі з журналістами. «На виробництво боєприпасів уже виділено понад 27 мільярдів євро.
«На виробництво боєприпасів уже виділено понад 27 мільярдів євро. Ми всі 300 тисяч снарядів (вже переданих Україні – ред.) взяли безпосередньо із запасів кожної з армій (країн-членів ЄС – ред.) і шляхом загальних промислових закупівель для промисловості. 180 тисяч боєприпасів – на підході», – зазначив голова європейської дипломатії, передає кореспондентка Радіо Свобода.
тобто Україна отримала(отримує) за рік до 500к снарядів (ще десь 12-15к виготовили самі, якщо більше то гаразд)
грубо, співвідношення 1 к 3(4), це значно краще ніж 1к 20 в березні 22, а потім 1к10 восени 22го
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10415
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3211 раз.
- Подякували: 3253 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 27 гру, 2023 10:40
hume написав: барабашов написав:
По последнему абзацу - вспомните как погиб командующий 14й армией украинец Лебiдь. И в каком статусе. И каким субъектом он на выборах!!! вырвал право порулить(Норильск где?)
А наш хартумский ас будет рассказывать что Монастырский чисто случайно провода на крыше 16ти этажки зацепил, сам наверно командовал куда лететь не иначе...
Вертолет случайно разбился и случайно на нём оказалось всё руководство МВД. Министр, замминистра и, если не ошибаюсь, секретарь министерства.
Наверное такое бывает, тем более комиссия опубликовала свои выводы.)). Помню как самолёт наполненный правительством Польши "случайно" разбился при посадке в Смоленске.
нема сенсу звалювати всі проблеми на загибель 10 керівників, це вже історія
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10415
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3211 раз.
- Подякували: 3253 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 27 гру, 2023 10:54
Ой+ написав:
Хоча ця частина і так не особливо відсвічувала.
Слабо віриться, можливо тому ці вакансії в центрі зайнятості.
По частині суспільства яка "не відсвічувала", не згоден. Працівники ТЦК мають дурнувату звичку, отримавши відповідь від роботодавця на попередній лист-запит щодо військовозобов'язаних на підприємстві, всім разом працівникам з цього листа видавати повістки, або просто приходити на підприємство і видавати повістки всім, кого побачать. Як пише Успіх, напишу про історію на Марсі, не у нас. Є підприємство, де вже за майже два роки мобілізовано приблизно 25-30% від основного складу працівників. На сьогоднішній день ті працівники що залишилися, переведені на 6-ти денний робочий тиждень з відповідною компенсацією, щоб перекрити нестачу робочих рук. На наступний рік нема можливості скласти графік відпусток, бо знов-таки працівників вже не вистачає. Якщо заберуть ще з десяток співробітників, підприємство зовсім не зможе виконувати свої функції. Замінити цих людей не можливо, це спеціалісти у специфічній сфері, яких ростили роками. І ніякі мобілізовані Успіхи їх вже не замінять. Успіх зможе замінити лише вантажника, але вантажники на цьому підприємтві не потрібні. Тож керівництву зараз буде найпростіше офіціально звільнити всіх і працювати "по чорному" - піти у катакомби. Виграє вд цього держава і пенс.фонд?
В минулому році на одну вакансію я отримував по 20-30 відгуків в день. Це були освічені фахівці. В цьому - 2-3 за місяць. І це "готельно-ресторанний бізнес" або машиніст електропотяга. Зарплатня у вакансії пропонується у 1,5 рази вище середньої по регіону. По факту отримують у 2-2,2 рази вище середньої по регіону. Тож питання не в розмірі оплати. Людей нема. Всі наступні кроки влади будуть вести до паралічу економіки.
п.с. середня зарплатня по Київу, згідно ворк.уа 21500грн., а не 14.1 тис.
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 230
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 11:18
mephala написав: Bobua написав:
То яке право народ тепер має посилати депутатів на фронт? (ще й залишати країну без влади таким тупорилим способом).
І так само -- будь-яких чиновників, що призначаються депутатами.
могу напомнить что мы все же голосовали за партии а не персоналии.
поясните почему надцатый член из партии не может быть заменен на надцатую+1 членкиню?
там где мажорытарка еще есть логика но вот кто по спискам партий вполне могут уступить место соратницам по партии свое кресло.
Партії працюють на суспільний запит.
2019 рік. 5 років війни.
Суспільство вимагало людей з УБД у парт.переліках?
Якщо не вимагало тоді -- не має права вимагати змін до тих парт.переліків тепер.
А якщо депутати зроблять закон, що за несортоване сміття штраф і виправні роботи (на сортувальній лінії) -- теж вимагати аби вони показали приклад?
Чи може таки краще одразу вибирати в депутати осіб на всі випадки життя: з кількома освітами (пту і пару універів), академічн.ступенем, десятком видів робіт у резюме (і всі докорінно різні, і всі з досягненнями і статтями в наук.журналах), і з УБД, і лише якщо здадуть ЗНО на 19х...
Тобто, пересічним обирати треба не таких же пересічних. А кращих. На порядки кращих! Треба визнати суттєві обмеження на право бути обраним. Здатні пересічні на такий чин?
Бо поки нездатні -- то не мають будь-яких прав щось вимагати від вибраних посередностей чи хитрих злодіїв...
______
Ця відмазка, коли 20млн прикриваються недосконалістю 400 депутатів (яких самі ж вибрали) --- просто дуже злить.
То що тоді -- завтра вибрати 400 морськ.свинок в депутати, і кричати щодня, чому ж вони такі тупі і чому не воюють?
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1650
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 27 гру, 2023 11:58
whois2010 написав: ЛАД написав:
Не притворяйтесь... умником.
А то Вы не поняли, что 5-10 тыс. это в долл., а не в грн.
В предыдущем посте я написал, что сегодня на 0 примерно 3 тыс. долл.
Ваши "хоча б у два рази" как раз и выйдет 6 тыс.
А не до фига ли в не особо богатой стране со средней зарплатой 400-500 долл.?
Мне не жалко, но "где деньги, Зин?"
Не хаміть. Ви ж не холява, вам не личить. Хто вирішує "до фіга" чи не "до фіга"? Як вище писали, перевіряти наша влада цього не буде - бусіки дешевше. Кошти при бажанні знайдуть: мінус держслужбовці, мінус велике будівництво, мінус купола-стадіони. В нас же все все для перемоги? То чому Успіх має два роки за якихось 30 тис жити в норі, а в цей час у Кропивницькому от прям зараз в дощ при низьких температурах кладуть асфальт, бо кошти потрібно витратити у цьому році.
ЛАД написав:
То, что Вы рассказываете: "Зараз взагалі на підприємствах брак працівників на будь-які посади", это где? О нехватке квалифицированных работников ещё слышал, о "на будь-які посади" - не, не слышал. Единственный вопрос в зарплате.
Приклади з життя: центральна Україна, харчове виробництво. Не вистачає критично технологів, вантажників нема геть - все тягають жінки та охорона, вакантна посада майстра цеху (стать не важлива), не вистачає пекарів, составителя суміші і т.д. Як бачите, не всі працівники висококваліфіковані потрібні.
Києв, підприємство зв'язку. Не вистачає монтажників-лінійників, інженерів електрозв'язку. Там же не можуть знайти бухгалтера.
Ну було б адекватно через рисочку писати зарплату . Бо західна Україна , Це буде 12/13/14/15 тис на міс. Майстер цеху можливо 20 і не факт , скоріше 18
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4564
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8896 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 гру, 2023 12:01
unicdima написав: ЛАД написав:
Наши 100 тыс. на 0 как-то побольше будет - по сегодняшнему курсу 2 663 долл.
Сколько надо платить в не очень богатой стране со средней зарплатой 400-500 долл.? Или 3000 долл. это мало?
Цього року +100 ми отримали лише один раз в Донецькій області, потім в Харківській вже лише +30, хоча і там і там обстріли і двохсоті. А росіяни всюди мають 200+
Наша пропаганда та допити полонених стверджують що їм зарплату дають мало не раз в пів року і затримують жорстко . Невже брешуть ?
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4564
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8896 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 гру, 2023 12:03
yama написав:
Наша пропаганда та допити полонених стверджують що їм зарплату дають мало не раз в пів року і затримують жорстко . Невже брешуть ?
А ще вони алкаші, ч.мобіки і взагалі воювати не вміють
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1997
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|146668
|
|
|6076
|534315
|
|
|1
|14954
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|