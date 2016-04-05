Додано: Сер 27 гру, 2023 10:54

Ой+ написав: https://tsn.ua/groshi/chastina-suspilst ... 80062.html Частина суспільства перейде в "катакомбний стан": експерт про економічні ризики нового законопроєкту про мобілізацію

Хоча ця частина і так не особливо відсвічувала.

https://minfin.com.ua/ua/2023/12/26/118556642/ Середня зарплата у Києві становить 14,1 тисячі — Центр зайнятості

Слабо віриться, можливо тому ці вакансії в центрі зайнятості. Хоча ця частина і так не особливо відсвічувала.Слабо віриться, можливо тому ці вакансії в центрі зайнятості.

По частині суспільства яка "не відсвічувала", не згоден. Працівники ТЦК мають дурнувату звичку, отримавши відповідь від роботодавця на попередній лист-запит щодо військовозобов'язаних на підприємстві, всім разом працівникам з цього листа видавати повістки, або просто приходити на підприємство і видавати повістки всім, кого побачать. Як пише Успіх, напишу про історію на Марсі, не у нас. Є підприємство, де вже за майже два роки мобілізовано приблизно 25-30% від основного складу працівників. На сьогоднішній день ті працівники що залишилися, переведені на 6-ти денний робочий тиждень з відповідною компенсацією, щоб перекрити нестачу робочих рук. На наступний рік нема можливості скласти графік відпусток, бо знов-таки працівників вже не вистачає. Якщо заберуть ще з десяток співробітників, підприємство зовсім не зможе виконувати свої функції. Замінити цих людей не можливо, це спеціалісти у специфічній сфері, яких ростили роками. І ніякі мобілізовані Успіхи їх вже не замінять. Успіх зможе замінити лише вантажника, але вантажники на цьому підприємтві не потрібні. Тож керівництву зараз буде найпростіше офіціально звільнити всіх і працювати "по чорному" - піти у катакомби. Виграє вд цього держава і пенс.фонд?В минулому році на одну вакансію я отримував по 20-30 відгуків в день. Це були освічені фахівці. В цьому - 2-3 за місяць. І це "готельно-ресторанний бізнес" або машиніст електропотяга. Зарплатня у вакансії пропонується у 1,5 рази вище середньої по регіону. По факту отримують у 2-2,2 рази вище середньої по регіону. Тож питання не в розмірі оплати. Людей нема. Всі наступні кроки влади будуть вести до паралічу економіки.п.с. середня зарплатня по Київу, згідно ворк.уа 21500грн., а не 14.1 тис.