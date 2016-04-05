Додано: Сер 27 гру, 2023 12:06

om77 написав: ..........

Когда они подписывают контракт то получают около $7200 подъёмных, и 200тыс все получают, на нуле или в тылу без разницы, за ранение 3.5 миллиона.

Тут писали про оккупированные территории, про Донецк знаю, первые пол года гребли всех, с заводов, шахт, с улиц в бус и завтра на лбс, После аннексии не ловят никого. ..........Когда они подписывают контракт то получают около $7200 подъёмных, и 200тыс все получают, на нуле или в тылу без разницы, за ранение 3.5 миллиона.Тут писали про оккупированные территории, про Донецк знаю, первые пол года гребли всех, с заводов, шахт, с улиц в бус и завтра на лбс, После аннексии не ловят никого.

За свою службу солдаты Французского иностранного легиона получают денежное вознаграждение. Зарплата новобранца составляет 1 380 EUR в месяц. Сумма может увеличиваться за счет дополнительных надбавок и бонусов, например, за испытания на полигоне, международные миссии и другие достижения. Для армейца в первые 4 года службы одежда, проживание в казарме и питание бесплатны.

Подъёмных, вроде, 500 тыс. руб., если не ошибаюсь.Это немало, но всё же 5440 долл. по сегодняшнему курсу, а не 7200.200 тыс. зарплату, возможно платят всем - писал, что это не знаю.Ну и?Писал, что у РФ денег больше, соответственно, и платить могут больше.Предлагаете и в тылу платить по 2000 долл.?Хорошо бы. Неплохо было бы и учителям с врачами платить примерно столько же. И рабочим.Вот только при таких зарплатах в армии 2/3 наших собственных (не заёмных) средств бюджета уйдёт на зарплату армии.Кстати, во Французском легионе:В армии США минимальная зарплата - 2000 долл. Там, правда, есть ещё соцпакет и какие-то бонусы и надбавки. Но при этом ср. зарплата в США составляет 4700 долл. в месяц ().Здесь -- можете посмотреть требования для вступления в армию. Боюсь предположить, какой %наших мобилизованных смог бы выполнить их тест Army Physical Fitness Test (APFT). И численность армии: "За даними Global Firepower, активний персонал становить 1 400 000 осіб (0,4% населення) та 860 000 (0,3%) перебувають у резерві."Повторю - Украина бедная страна и не может платить столько.Если так обсуждать зарплаты в армии, то можно прийти к выводу, что надо наниматься в армию США или хотя бы в российскую.Но мы же всё-таки говорим не о наёмничестве, а о защите родины.