om77 написав:.......... Когда они подписывают контракт то получают около $7200 подъёмных, и 200тыс все получают, на нуле или в тылу без разницы, за ранение 3.5 миллиона. Тут писали про оккупированные территории, про Донецк знаю, первые пол года гребли всех, с заводов, шахт, с улиц в бус и завтра на лбс, После аннексии не ловят никого.
Подъёмных, вроде, 500 тыс. руб., если не ошибаюсь. Это немало, но всё же 5440 долл. по сегодняшнему курсу, а не 7200. 200 тыс. зарплату, возможно платят всем - писал, что это не знаю. Ну и? Писал, что у РФ денег больше, соответственно, и платить могут больше. Предлагаете и в тылу платить по 2000 долл.? Хорошо бы. Неплохо было бы и учителям с врачами платить примерно столько же. И рабочим. Вот только при таких зарплатах в армии 2/3 наших собственных (не заёмных) средств бюджета уйдёт на зарплату армии. Кстати, во Французском легионе:
За свою службу солдаты Французского иностранного легиона получают денежное вознаграждение. Зарплата новобранца составляет 1 380 EUR в месяц. Сумма может увеличиваться за счет дополнительных надбавок и бонусов, например, за испытания на полигоне, международные миссии и другие достижения. Для армейца в первые 4 года службы одежда, проживание в казарме и питание бесплатны.
Повторю - Украина бедная страна и не может платить столько. Если так обсуждать зарплаты в армии, то можно прийти к выводу, что надо наниматься в армию США или хотя бы в российскую. Но мы же всё-таки говорим не о наёмничестве, а о защите родины.
xio13 написав:Беремо калькулятор: Гарна зп для професійного рекрута військового приблизно 3000-5000$ в міс.
Тепер: 100 000 рекрутів * 3000$ = 300 млн $ в міс. Нагадую що єс чи сша нам дає приблизно 2 млрд в міс. Тобто виділити 300-600 млн $ на 100-200 тис вмотивованиї рекрутів жаба даве? Зате бігати за невмотивованими "ухилянтами" можна.
ЛАД написав:Предлагаете и в тылу платить по 2000 долл.?
Як на мене, то головне це змінити підхід до оплати нашим: зараз командиру щомісяця потрібно заповнювати папірці, щоб заплатили премію. А мало б бути навпаки: для позбавлення премії мало б бути якесь службове розслідування і купа папірців. А про виплату компенсацій при пораненні / смерті взагалі не хочеться говорити.
ЛАД написав:Писал, что у РФ денег больше, соответственно, и платить могут больше.
Но мы же всё-таки говорим не о наёмничестве, а о защите родины.
Раніше на уроках англійської було слово «Motherland”. Зараз не знаю, не був давно в школі. Так от щодо «позбавте мене громадянства і до побачення». Коли хворіє мама тут хтось міняє її? Скидає з себе зобовʼязання , відключає телефон і до побачення . Ні, мабуть таки більшість піклуються. Або особисто, або наймають людину і платять їй скільки та скаже. То що тут не так? Можливість попрощатись була поки держав була в безпеці. Кидали б тоді країну, їхали б куди хотіли. Зараз нема такої опції. Спочатку врятуй країну, а потім їдь.
Зато в нас є гроші на бруківку і стадіони
Зрозуміло, що ви в це слово вкладаєте будь яке капітальне будівництво. Але знаєте, вчора в темряві на відстані 300 км від дому і 100+ км від найближчого обласного центру розірвав шину , і мені ідея ремонту доріг не здалась такою уже і поганою. Ще кілька років війни і все розвалиться в тилу. А шукати в найближчих селах шину 18 розміру ідея не дуже. На шиномонтажа в радіусі 50 км навіть ушатаних нема.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 гру, 2023 12:24, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Предлагаете и в тылу платить по 2000 долл.?
Як на мене, то головне це змінити підхід до оплати нашим: зараз командиру щомісяця потрібно заповнювати папірці, щоб заплатили премію. А мало б бути навпаки: для позбавлення премії мало б бути якесь службове розслідування і купа папірців. А про виплату компенсацій при пораненні / смерті взагалі не хочеться говорити.
Это проблемы командира. Здесь все пишут не об этом, а о низкой зарплате.
ЛАД написав:Писал, что у РФ денег больше, соответственно, и платить могут больше.
Зато в нас є гроші на бруківку і стадіони
Разбирайтесь с местной властью - это их прерогатива. В Харькове, уже писал, все стройки заморожены на том уровне, в кот. они были 24.02. Разве что восстанавливают разрушенные дома. И то не все и не везде. Асфальт местами кладут.
xio13 написав:Беремо калькулятор: Гарна зп для професійного рекрута військового приблизно 3000-5000$ в міс.
Тепер: 100 000 рекрутів * 3000$ = 300 млн $ в міс. Нагадую що єс чи сша нам дає приблизно 2 млрд в міс. Тобто виділити 300-600 млн $ на 100-200 тис вмотивованиї рекрутів жаба даве? Зате бігати за невмотивованими "ухилянтами" можна.
Дякую. Навіть якщо 600 , цілком слушно
Не за что дякувати. У нас армия не 100 000. По утверждению Безуглой всего в армии 1 млн., из них 300 тыс. на фронте. Вот и считайте.
Успіх написав:Точно вони нас чують, що ніяких нах не 36міс,
36 мес с момента принятия закона. То есть 36+22
Десь писали, що знайшли спосіб мобілізувати 100 тисяч осіб з 1 січня 2024. Щось мені підказує, що Успіх піде на дембель лише тоді, коли дупою відчує запах смаженого, не раніше. Просто так він нізащо не відмовиться від 3+куе, які зараз отримує. Якби хотів піти зараз, то вже пішов би. Є різні способи, він чудово знає про них, а на форумі кохає всім мізки, бо йому це подобається.
ЛАД написав:Повторю - Украина бедная страна и не может платить столько.
зайдите в автосалон мерседес или бмв, скажите что вы бедный пенсионер и 80куе заплатить не можете. Вам ответят "экономика - рыночная, велосипед стоит недорого, гуляйте". И никаких моральных (а тем более юридических ) претензий вы им не предьявите. Почему вы считаете что с пэрэсичными как то иначе, если мерседес вам не готовы продать за 3куе почему пэрэсичные должны быть готовы воевать/умирать за эти деньги?
30 лет пэрэсичного кормили "рыночной экономикой", европейскими ценами, зарплатами в разы ниже европеских и выживайте как хотите. А теперь когда любимое государство оказалось в тяжёлых условиях, должно быть как-то иначе?
Пусть находят средства, сокращают бюджетников, перестают платить по внешним долгам, перестают лить по 3 ярда долларов в месяц интервенций на межбанке, но защитникам платят столько, чтобы отлов был не нужен. Не хотят платить? Хотят купить мясо подешевле? Результат известен. Скупой платит дважды.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 27 гру, 2023 12:48, всього редагувалось 2 разів.
Если тебе так понятнее… К тебе в дом ломится несколько дебилов из 90-х и предлагают или засунуть тебе кое-куда паяльник , или купить у них кирпич за 5 Куе. Будешь платить им, платить тому кто тебя сможет защитить, или отбиваться сам? Пока что ты петляешь и думаешь что до тебя они не дойдут…
om77 написав:.......... Когда они подписывают контракт то получают около $7200 подъёмных, и 200тыс все получают, на нуле или в тылу без разницы, за ранение 3.5 миллиона. Тут писали про оккупированные территории, про Донецк знаю, первые пол года гребли всех, с заводов, шахт, с улиц в бус и завтра на лбс, После аннексии не ловят никого.
Подъёмных, вроде, 500 тыс. руб., если не ошибаюсь. Это немало, но всё же 5440 долл. по сегодняшнему курсу, а не 7200. 200 тыс. зарплату, возможно платят всем - писал, что это не знаю. Ну и? Писал, что у РФ денег больше, соответственно, и платить могут больше. Предлагаете и в тылу платить по 2000 долл.? Хорошо бы. Неплохо было бы и учителям с врачами платить примерно столько же. И рабочим. Вот только при таких зарплатах в армии 2/3 наших собственных (не заёмных) средств бюджета уйдёт на зарплату армии. Кстати, во Французском легионе:
За свою службу солдаты Французского иностранного легиона получают денежное вознаграждение. Зарплата новобранца составляет 1 380 EUR в месяц. Сумма может увеличиваться за счет дополнительных надбавок и бонусов, например, за испытания на полигоне, международные миссии и другие достижения. Для армейца в первые 4 года службы одежда, проживание в казарме и питание бесплатны.
Повторю - Украина бедная страна и не может платить столько. Если так обсуждать зарплаты в армии, то можно прийти к выводу, что надо наниматься в армию США или хотя бы в российскую. Но мы же всё-таки говорим не о наёмничестве, а о защите родины.
Был такой наш воин с позывным Мали. Он приехал из французского легиона. Очень интересно рассказывал как готовился к сдаче нормативов, чтоб зачислили в легион (он сам наш)
Украина бедная страна? Риали? Зачем тогда мы снимаем сериалы за государственный кошт? Только сегодня видел инфо, что после увольнения Ткаченко выделили 6,5 миллионов каналу фридом для сериалов? Этот список с бестолковыми коррупционными тратами можно продолжать бесконечно и всегда в конце обсуждения будет вопрос "у нас война за существование? Или мы живём обычной жизнью с реставрацией подземных переходов. Напомню, на киевской Оболони впервые за 20ть (двадцать) лет были отремонтированы все подземные переходы и переложены несколько километров брусчатки за последние пол года, за хуллиард делаются развязки, без которых 50 лет район обходился. Мне кажется когда денег нет такие масштабные проекты не делаются. Когда идёт война за выживание нации все средства тратятся на то, чтоб эта нация выжила. Ну и армейские выплаты в мирной армии и в армии, которая ведёт масштабные боевые действия должны отличаться. Я увере, ч то в вышеупомянутом французском легионе выплаты на боевых заданиях в условной Гвиане выше чем базовая ставка.
Востаннє редагувалось hume в Сер 27 гру, 2023 13:06, всього редагувалось 3 разів.