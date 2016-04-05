Hotab написав:vitaliiangel ,
мерседес или бмв
Если тебе так понятнее…
К тебе в дом ломится несколько дебилов из 90-х и предлагают или засунуть тебе кое-куда паяльник , или купить у них кирпич за 5 Куе. Будешь платить им, платить тому кто тебя сможет защитить, или отбиваться сам? Пока что ты петляешь и думаешь что до тебя они не дойдут…
ты шутишь или включаешь дурака? идёт попытка маленьким фиговым листочком прикрыть большую жопу. Профессионалы за 22 месяца не справились, а ухылянты которых наловят на улицах справятся? Какой IQ надо иметь, чтобы генерировать и верить в этот бред. Немотивированный сотрудник даром не нужен, прочность цепи определяется самым слабым её звеном. Какие звенья наловят ТЦК по саунам? Ощущение что пару голов наверху перестали понимать что происходит.