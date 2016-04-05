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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6047604860496050>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 12:55

  Hotab написав:vitaliiangel ,

мерседес или бмв


Если тебе так понятнее…
К тебе в дом ломится несколько дебилов из 90-х и предлагают или засунуть тебе кое-куда паяльник , или купить у них кирпич за 5 Куе. Будешь платить им, платить тому кто тебя сможет защитить, или отбиваться сам? Пока что ты петляешь и думаешь что до тебя они не дойдут…

ты шутишь или включаешь дурака? идёт попытка маленьким фиговым листочком прикрыть большую жопу. Профессионалы за 22 месяца не справились, а ухылянты которых наловят на улицах справятся? Какой IQ надо иметь, чтобы генерировать и верить в этот бред. Немотивированный сотрудник даром не нужен, прочность цепи определяется самым слабым её звеном. Какие звенья наловят ТЦК по саунам? Ощущение что пару голов наверху перестали понимать что происходит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 27 гру, 2023 12:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 12:57

vitaliiangel , справиться с чем? У тебя в хате и ком.недвиге чечен живет? Нет. Значит справились. И ты так же будешь справляться.


Немотивированный сотрудник даром не нужен,


Не включай дурака. Долярчик такой же немотивированный. Его надо заменить. Ты справишься. Нам не Москву брать, а отбиваться. Пока удается. Не заменишь - не удастся. Будешь с чеченок жить .
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 гру, 2023 13:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:09

  Bobua написав:То що тоді -- завтра вибрати 400 морськ.свинок в депутати, і кричати щодня, чому ж вони такі тупі і чому не воюють?


це ви членкинь партії зе назвали свинками я так зрозумів?


ЗІ
коли депутати від партії зе йшли в міністерства їх чомусь заміняли по списку і ніяких істерик про те що нікому буде голосувати не було. подвійні стандарти?
як в міністерство то заміна є а як на фронт то немає? я розумію що та кількість нічого не вирішить але це маркер про те як влада ставиться до мобілізації себе і народу.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:13

  Hotab написав:Его надо заменить. Ты справишься.
ты сам почему не в окопе?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:15

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Его надо заменить. Ты справишься.
ты сам почему не в окопе?

Выпей напоминалку. Ты знал. Сможешь вспомнить.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:16

  Hotab написав:Ты знал. Сможешь вспомнить.
холява сказал что ты подизносился. Теперь на форумах воюешь.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:17

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Ты знал. Сможешь вспомнить.
холява сказал что ты подизносился. Теперь на форумах воюешь.

А что сказал кааац?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мужики, ну реально, кончайте срач.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:22

  antey1969 написав:Мужики, ну реально, кончайте срач.

это не срач а общение
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:25

  Hotab написав:Другу добу переляк і істерики. В чому проблема стати на облік і поновити свої дані, що мало було бути зробленим ще до війни? І робитись періодично.
Зробив і не треба боятись за банківські картки, автомобілі , арешти майна.
Що складного?
Не хочеться воювати? Так на словах кожен другий був «я не ухилянт, просто мені не приходила повістка». Ну так в чому тепер справа?

Проблема в тому, що ті, хто не став на облік і не збирається робити цього далі, тепер якось відреагує на нововведення.
І наслідки цієї реакції вдарять по всьому і всіх (тобто і по тих, хто на обліку, і по тих, хто на фронті).

Ви чомусь ні на йоту не враховуєте оту величезну масу людей в суспільстві.
Але це саме вона визначає кінцевий результат.
А не герої і антигерої.

Тобто чи зможе держава та герої (активна частина суспільства) пристроїти мільйони обивателів так, щоб баланс був позитивний.
Утрировано --- може бути так, що краще активістам самим, ніж отримати невиправні катастрофічні наслідки від спроби вплинути на обивателів.

Тобто є сила, є стимули, є ресурси вплинути-втримати обивателя, то вперед.
Нема, то може краще його не чіпати.
Бо олені покладуть усе те, що поки функціонує.
Про це і йде дискусія. Про можливі наслідки рішень отакого впливу на обивателів.
detroytred
 
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