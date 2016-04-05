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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 гру, 2023 13:28
Детройт, диссидент далеко не однородный. Долго муха упирался от вакцинки?
Примус доволі легко робить дива, люди багато можуть через «не хочу, не вірю».
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 27 гру, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Сер 27 гру, 2023 13:31
Із 500 тис. плану мобілізації на Миколаївщину встановили 60 тисяч. Мабуть, вирішили надійно закріпити історичний статус Мико - "город нєвєст"((. Цікаво, який план по Київщині? Щось мені підказує, що менше, ніж по Мико..
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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