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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6047604860496050
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:28

Детройт, диссидент далеко не однородный. Долго муха упирался от вакцинки?
Примус доволі легко робить дива, люди багато можуть через «не хочу, не вірю».
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 гру, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:31

Із 500 тис. плану мобілізації на Миколаївщину встановили 60 тисяч. Мабуть, вирішили надійно закріпити історичний статус Мико - "город нєвєст"((. Цікаво, який план по Київщині? Щось мені підказує, що менше, ніж по Мико..
fler
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