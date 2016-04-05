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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 60476048604960506051>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 12:57

vitaliiangel , справиться с чем? У тебя в хате и ком.недвиге чечен живет? Нет. Значит справились. И ты так же будешь справляться.


Немотивированный сотрудник даром не нужен,


Не включай дурака. Долярчик такой же немотивированный. Его надо заменить. Ты справишься. Нам не Москву брать, а отбиваться. Пока удается. Не заменишь - не удастся. Будешь с чеченок жить .
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 гру, 2023 13:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:09

  Bobua написав:То що тоді -- завтра вибрати 400 морськ.свинок в депутати, і кричати щодня, чому ж вони такі тупі і чому не воюють?


це ви членкинь партії зе назвали свинками я так зрозумів?


ЗІ
коли депутати від партії зе йшли в міністерства їх чомусь заміняли по списку і ніяких істерик про те що нікому буде голосувати не було. подвійні стандарти?
як в міністерство то заміна є а як на фронт то немає? я розумію що та кількість нічого не вирішить але це маркер про те як влада ставиться до мобілізації себе і народу.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:13

  Hotab написав:Его надо заменить. Ты справишься.
ты сам почему не в окопе?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:15

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Его надо заменить. Ты справишься.
ты сам почему не в окопе?

Выпей напоминалку. Ты знал. Сможешь вспомнить.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:25

  Hotab написав:Другу добу переляк і істерики. В чому проблема стати на облік і поновити свої дані, що мало було бути зробленим ще до війни? І робитись періодично.
Зробив і не треба боятись за банківські картки, автомобілі , арешти майна.
Що складного?
Не хочеться воювати? Так на словах кожен другий був «я не ухилянт, просто мені не приходила повістка». Ну так в чому тепер справа?

Проблема в тому, що ті, хто не став на облік і не збирається робити цього далі, тепер якось відреагує на нововведення.
І наслідки цієї реакції вдарять по всьому і всіх (тобто і по тих, хто на обліку, і по тих, хто на фронті).

Ви чомусь ні на йоту не враховуєте оту величезну масу людей в суспільстві.
Але це саме вона визначає кінцевий результат.
А не герої і антигерої.

Тобто чи зможе держава та герої (активна частина суспільства) пристроїти мільйони обивателів так, щоб баланс був позитивний.
Утрировано --- може бути так, що краще активістам самим, ніж отримати невиправні катастрофічні наслідки від спроби вплинути на обивателів.

Тобто є сила, є стимули, є ресурси вплинути-втримати обивателя, то вперед.
Нема, то може краще його не чіпати.
Бо олені покладуть усе те, що поки функціонує.
Про це і йде дискусія. Про можливі наслідки рішень отакого впливу на обивателів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:28

Детройт, диссидент далеко не однородный. Долго муха упирался от вакцинки?
Примус доволі легко робить дива, люди багато можуть через «не хочу, не вірю».
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 гру, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:31

Із 500 тис. плану мобілізації на Миколаївщину встановили 60 тисяч. Мабуть, вирішили надійно закріпити історичний статус Мико - "город нєвєст"((. Цікаво, який план по Київщині? Щось мені підказує, що менше, ніж по Мико..
fler
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:39

  fler написав:
  antey1969 написав:Депутаты всех уровней должны были быть распущены еще в первый месяц войны.

Соромлюсь запитати, хто ж буде тоді Закони приймати? Зокрема, я про синхронізацію нашого законодавства із ЄС, щоб прискорити вступ України до ЄС.

  antey1969 написав:А надеяться,что они что-то примут разумное да еще и своевременно - это вообще смешно.

"Армію дронів", "армію роботів", "армію РЕБ" пан вважає клоунадою? Зброю українського виробництва, якою ми зараз збиваємо вже й кацапольоти - туди ж?
https://t.me/vanek_nikolaev/20101
Пан мріяв, мабуть, про виконання Мінських (чи Стамбульських) угод - прискорену здачу України кацапії.

  antey1969 написав:Люди живут в своем мире, у них другие заботы и проблем особых нет.

Ну а які ще проблеми у наших в Німеччині? :mrgreen: Допомогу нормальну отримують, житло непогане "відхопили" (особливо ті, хто першими виїхали, як один відомий форумчанин-медик призовного віку(1969), ні разу не ухилянт, який поїхав до сина і мав зворотний квиток на 23.02.22, але ж клята війна почалася і аеропорти закрилися! Іншим шляхом дістатися в Україну, щоб лікувати поранених у київських шпиталях йому не вдалося.. Тепер він скиглить, бо таким, як він "злочинна" влада обіцяє ̶з̶а̶т̶и̶с̶н̶у̶т̶и̶ ̶ф̶а̶б̶є̶р̶ж̶е̶ обмежити надання консульських і банківських послуг.


:mrgreen:

А... То от чому вони вже хочуть розпускати укр.владу.
З моск.владою їм однозначно легше буде. Поки вона не забажає ще й “взять Брітанію как такавую...” (і Німеччину по дорозі).
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:39

  Hotab написав:Детройт, диссидент далеко не однородный. Долго муха упирался от вакцинки?

Ооось!!!
Так я на це і звертав вже не раз увагу, що тут у нас найкращі представники пересічних обивателів.
Всі при призові нормально будуть служити.
І якщо б усі інші обивателі були такими, то це інша справа.

Якщо що, то я сам обиватель. Тільки може трохи продвинутий)) (вакцинований, на обліку).

Мова не про призов умовних флаїв, а про наслідки реакції всіх обивателів на рішення.
Щоб не виявилося так, що призвати-то призвали (армію посилили), але інші інститути країни посипалися.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 гру, 2023 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:46

detroytred , я не підтримую і не бачу зараз спроб огульно забрати мільйони людей на фронт.
Я поки що бачу спробу створити базу для латання дір.
Ми на фінансовому форумі, тоді вважайте це «зробити заначку», а не «розтринькати»
От коли (якщо) будуть тринькати бездарно, тоді можна говорити.

Більша частина дисидентів виконає умови. Хтось упреться (меншість) , з тими будуть працювати жорсткіше. Все буде добре.
Hotab
 
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