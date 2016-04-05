Додано: Сер 27 гру, 2023 13:25

Hotab написав: Другу добу переляк і істерики. В чому проблема стати на облік і поновити свої дані, що мало було бути зробленим ще до війни? І робитись періодично.

Зробив і не треба боятись за банківські картки, автомобілі , арешти майна.

Що складного?

Не хочеться воювати? Так на словах кожен другий був «я не ухилянт, просто мені не приходила повістка». Ну так в чому тепер справа? Другу добу переляк і істерики. В чому проблема стати на облік і поновити свої дані, що мало було бути зробленим ще до війни? І робитись періодично.Зробив і не треба боятись за банківські картки, автомобілі , арешти майна.Що складного?Не хочеться воювати? Так на словах кожен другий був «я не ухилянт, просто мені не приходила повістка». Ну так в чому тепер справа?

Проблема в тому, що ті, хто не став на облік і не збирається робити цього далі, тепер якось відреагує на нововведення.І наслідки цієї реакції вдарять по всьому і всіх (тобто і по тих, хто на обліку, і по тих, хто на фронті).Ви чомусь ні на йоту не враховуєте оту величезну масу людей в суспільстві.Але це саме вона визначає кінцевий результат.А не герої і антигерої.Тобто чи зможе держава та герої (активна частина суспільства) пристроїти мільйони обивателів так, щоб баланс був позитивний.Утрировано --- може бути так, що краще активістам самим, ніж отримати невиправні катастрофічні наслідки від спроби вплинути на обивателів.Тобто є сила, є стимули, є ресурси вплинути-втримати обивателя, то вперед.Нема, то може краще його не чіпати.Бо олені покладуть усе те, що поки функціонує.Про це і йде дискусія. Про можливі наслідки рішень отакого впливу на обивателів.