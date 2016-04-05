Немотивированный сотрудник даром не нужен,
Не включай дурака. Долярчик такой же немотивированный. Его надо заменить. Ты справишься. Нам не Москву брать, а отбиваться. Пока удается. Не заменишь - не удастся. Будешь с чеченок жить .
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Додано: Сер 27 гру, 2023 12:57
vitaliiangel , справиться с чем? У тебя в хате и ком.недвиге чечен живет? Нет. Значит справились. И ты так же будешь справляться.
Не включай дурака. Долярчик такой же немотивированный. Его надо заменить. Ты справишься. Нам не Москву брать, а отбиваться. Пока удается. Не заменишь - не удастся. Будешь с чеченок жить .
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 гру, 2023 13:07, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 27 гру, 2023 13:09
це ви членкинь партії зе назвали свинками я так зрозумів?
ЗІ
коли депутати від партії зе йшли в міністерства їх чомусь заміняли по списку і ніяких істерик про те що нікому буде голосувати не було. подвійні стандарти?
як в міністерство то заміна є а як на фронт то немає? я розумію що та кількість нічого не вирішить але це маркер про те як влада ставиться до мобілізації себе і народу.
Додано: Сер 27 гру, 2023 13:13
Додано: Сер 27 гру, 2023 13:15
Додано: Сер 27 гру, 2023 13:25
Проблема в тому, що ті, хто не став на облік і не збирається робити цього далі, тепер якось відреагує на нововведення.
І наслідки цієї реакції вдарять по всьому і всіх (тобто і по тих, хто на обліку, і по тих, хто на фронті).
Ви чомусь ні на йоту не враховуєте оту величезну масу людей в суспільстві.
Але це саме вона визначає кінцевий результат.
А не герої і антигерої.
Тобто чи зможе держава та герої (активна частина суспільства) пристроїти мільйони обивателів так, щоб баланс був позитивний.
Утрировано --- може бути так, що краще активістам самим, ніж отримати невиправні катастрофічні наслідки від спроби вплинути на обивателів.
Тобто є сила, є стимули, є ресурси вплинути-втримати обивателя, то вперед.
Нема, то може краще його не чіпати.
Бо олені покладуть усе те, що поки функціонує.
Про це і йде дискусія. Про можливі наслідки рішень отакого впливу на обивателів.
Додано: Сер 27 гру, 2023 13:28
Детройт, диссидент далеко не однородный. Долго муха упирался от вакцинки?
Примус доволі легко робить дива, люди багато можуть через «не хочу, не вірю».
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 гру, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 гру, 2023 13:31
Із 500 тис. плану мобілізації на Миколаївщину встановили 60 тисяч. Мабуть, вирішили надійно закріпити історичний статус Мико - "город нєвєст"((. Цікаво, який план по Київщині? Щось мені підказує, що менше, ніж по Мико..
Додано: Сер 27 гру, 2023 13:39
А... То от чому вони вже хочуть розпускати укр.владу.
З моск.владою їм однозначно легше буде. Поки вона не забажає ще й “взять Брітанію как такавую...” (і Німеччину по дорозі).
Додано: Сер 27 гру, 2023 13:39
Ооось!!!
Так я на це і звертав вже не раз увагу, що тут у нас найкращі представники пересічних обивателів.
Всі при призові нормально будуть служити.
І якщо б усі інші обивателі були такими, то це інша справа.
Якщо що, то я сам обиватель. Тільки може трохи продвинутий)) (вакцинований, на обліку).
Мова не про призов умовних флаїв, а про наслідки реакції всіх обивателів на рішення.
Щоб не виявилося так, що призвати-то призвали (армію посилили), але інші інститути країни посипалися.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 гру, 2023 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 гру, 2023 13:46
detroytred , я не підтримую і не бачу зараз спроб огульно забрати мільйони людей на фронт.
Я поки що бачу спробу створити базу для латання дір.
Ми на фінансовому форумі, тоді вважайте це «зробити заначку», а не «розтринькати»
От коли (якщо) будуть тринькати бездарно, тоді можна говорити.
Більша частина дисидентів виконає умови. Хтось упреться (меншість) , з тими будуть працювати жорсткіше. Все буде добре.
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