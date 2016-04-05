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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6048604960506051>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:48

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Ты знал. Сможешь вспомнить.
холява сказал что ты подизносился. Теперь на форумах воюешь.


ВеТик , где я такое говорил ?
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:49

  Hotab написав:detroytred , я не підтримую і не бачу зараз спроб огульно забрати мільйони людей на фронт.
Я поки що бачу спробу створити базу для латання дір.
Ми на фінансовому форумі, тоді вважайте це «зробити заначку», а не «розтринькати»
От коли (якщо) будуть тринькати бездарно, тоді можна говорити.

Але ж кожен обиватель буде реагувати так, як забрати саме його.
Нема різниці для нього (для його реакції на можливість блокування його коштів і т.д.) який план -- 100т. або 10 млн.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:52

  detroytred написав:Ви чомусь ні на йоту не враховуєте оту величезну масу людей в суспільстві.
Але це саме вона визначає кінцевий результат..

Яку таку масу людей? Ви про кого?
  detroytred написав:Тобто є сила, є стимули, є ресурси вплинути-втримати обивателя, то вперед. Нема, то може краще його не чіпати.
Про це і йде дискусія. Про можливі наслідки рішень отакого впливу на обивателів.

Дискусія йде про те, щоб відділити мух від котлет. Обивателя, який не сплачує податки до бюджету, тобто не працює на державу під час війни слід відправити хоча б захищати державу від ворога (в тому числі захищати майно того обивателя та його сім'ю). Якщо обиватель не хоче добровільно йти за повісткою, то включаються важелі примусу - блокування банківських рахунків і іже з ними.. Умовні Фріз та Успіх не повинні "пожиттєво" бути на фронті, щоб захистити умовних Вітальянів та Флайманів і їх майно.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:57

  fler написав:
  detroytred написав:Ви чомусь ні на йоту не враховуєте оту величезну масу людей в суспільстві.
Але це саме вона визначає кінцевий результат..

Яку таку масу людей? Ви про кого?
  detroytred написав:Тобто є сила, є стимули, є ресурси вплинути-втримати обивателя, то вперед. Нема, то може краще його не чіпати.
Про це і йде дискусія. Про можливі наслідки рішень отакого впливу на обивателів.

Дискусія йде про те, щоб відділити мух від котлет. Обивателя, який не сплачує податки до бюджету, тобто не працює на державу під час війни слід відправити хоча б захищати державу від ворога (в тому числі захищати майно того обивателя та його сім'ю). Якщо обиватель не хоче добровільно йти за повісткою, то включаються важелі примусу - блокування банківських рахунків і іже з ними.. Умовні Фріз та Успіх не повинні "пожиттєво" бути на фронті, щоб захистити умовних Вітальянів та Флайманів і їх майно.

Те, що повинно бути, це ясніше ясного. Мова про інше.

Про є можливість зробити це, не отримавши негативних наслідків від цих дій, чи нема.
Тобто: вводите блокування коштів, то зробіть так, щоб обиватель передчасно (до внесення його до реєстру боржників) не кинувся знімати свої кошти.
Або звільнення з білої роботи, ухід в тінь.
І т.д.
Не можете, то шукайте інші рішення.

А у нас всі дискусії про правильність; бажання. Про можливості та наслідки якось забувається.

Тому й lapay-я ніхто не розуміє.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 14:04

detroytred ,

так, щоб обиватель передчасно (до внесення його до реєстру боржників) не кинувся знімати свої кошти.
Або звільнення з білої роботи, ухід в тінь


Жити в форматі «поза державою» можливо. Але дуже важко, недовго і точно для одиниць лише.
Без авто, без банків, без закордону… хтось зможе, більшість ні. Тому підкоряться.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 14:05

Hotab

Уважаемый Хоттаб , Здравствуйте .
Мое обоснование ,почему вы не в армии, уже трактуют по своему .
То есть субъективное мышление побеждает здравый смысл .
Вы никогда не сможете убедить спорящего с вами "detroytred" ни в чем .( личные наблюдения основанные на глубоком опыте )
ВеТик никогда не согласится с вашими аргументами , потому что затрагиваете самое больное .

Я думаю , что в самое ближайшее время государственные органы расставят точки .
..... с присущей им сухостью .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 14:17

холява , приветствую. пусть трактуют)
Мне все равно) Люди будут кусаться всегда, если вы говорите им неприятные вещи, хоть и правду. Это нормально.
2 Витальон: ты призабыл, что я «уже». Холява тоже «уже». Успих тоже скоро будет «уже». Боб хочет «уже». А ты все еще «пока нет». Где ты видишь хитрожопость?
Если (а так и будет) война затянется, все больше будет «уже» , и ты все больше слышать будешь упреки.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 гру, 2023 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Пусть даже реальная вдвое выше. Тогда зарплата на 0 не в 7 раз выше, а, "всего" в 3,5 раза. Мало? Сколько надо? (этот вопрос я уже задавал, но никто не ответил).

Як на мене мало в першу чергу не щодо 0, а щодо всіх інших.
На 0 - екстремально важка і небезпечна робота. Величезний ризик залишитися калікою, якого держава просто кине напризволяще. А максимальна оплата йде далеко не за кожен день і не всім, є купа умов, щоб їх отримувати. При тому, що той ж умовний ІТ, чи висококваліфіковані майстри, чи фермери заробляють більше ніж ця ставка на 0 у безпеці і комфорті, з перервами на обід і вихідними.
Але зі всіма іншими ситуація взагалі погана. Це десь 30к за службу 24/7, без перерв, свят і вихідних, без відпусток, соцпакету, в некомфортних умовах навіть якщо це глибокий тил, а часто й таке саме небезпечне, як і на 0. Плюс купа витрат, що доводиться покривати з власної кишені, часто навіть житло треба орендувати. Це не можна ніяк порівнювати з середньою ЗП з 40 годин на тиждень. Якщо перерахувати на погодинну ставку, то тилові військові отримують ГЗ навіть менше офіційної середньої. Але свою роботу їм довелося покинути.
Тому хоча б тилові виплати треба підняти принаймні вдвічі. А ті, що на 0, розширити, щоб під них підпадали реально всі хто на передку.
Так, звісно, треба на це знайти фінансування. Це додатково кілька мільярдів доларів на рік. Не думаю, що це нереально викроїти за рахунок інших статей. Не видно навіть спроб діяти в цьому напрямку.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 14:26

  холява написав:Вы никогда не сможете убедить спорящего с вами "detroytred" ни в чем .( личные наблюдения основанные на глубоком опыте )

А хто кого має намір переконати?!

Ви овсім не розумієте, що таке спілкування на форумі, дискусія. Мета.
В правила гляньте --- приємне спілкування, обмін думками.
Обмін, а не переконання когось.

Мені цікаві аргументи, які заперечують моє бачення...
Я свої думки надаю саме з цією метою. А не щоб переконати когось.
І цього очікую від співрозмовників.
Бо саме це розширює кругозір, вимушує задуматися самому по даному питанню і ... цікаво.

Хлопці, ви, хто з метою переконувати, мені нецікаві...
Бо я потім замучуюсь спростовувати ваші вигадки та наїзди.
До речі, вас дуже чітко видно ... бо ви не паритесь з аргументацією своїх тверджень.

Для мене ж важливі саме аргументи.
А не голі твердження хоч і глибоко досвідчених)))

Я в Сміта, Кейнса і т.д. до Залужного намагаюсь вивчити саме аргументацію.
А тут дослухатися до голих тверджень глибоко досвідчених? звільняте.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 14:33

  Faceless написав:
ЛАД написав:Пусть даже реальная вдвое выше. Тогда зарплата на 0 не в 7 раз выше, а, "всего" в 3,5 раза. Мало? Сколько надо? (этот вопрос я уже задавал, но никто не ответил).

Як на мене мало в першу чергу не щодо 0, а щодо всіх інших.
На 0 - екстремально важка і небезпечна робота. Величезний ризик залишитися калікою, якого держава просто кине напризволяще. А максимальна оплата йде далеко не за кожен день і не всім, є купа умов, щоб їх отримувати. При тому, що той ж умовний ІТ, чи висококваліфіковані майстри, чи фермери заробляють більше ніж ця ставка на 0 у безпеці і комфорті, з перервами на обід і вихідними.
Але зі всіма іншими ситуація взагалі погана. Це десь 30к за службу 24/7, без перерв, свят і вихідних, без відпусток, соцпакету, в некомфортних умовах навіть якщо це глибокий тил, а часто й таке саме небезпечне, як і на 0. Плюс купа витрат, що доводиться покривати з власної кишені, часто навіть житло треба орендувати. Це не можна ніяк порівнювати з середньою ЗП з 40 годин на тиждень. Якщо перерахувати на погодинну ставку, то тилові військові отримують ГЗ навіть менше офіційної середньої. Але свою роботу їм довелося покинути.
Тому хоча б тилові виплати треба підняти принаймні вдвічі. А ті, що на 0, розширити, щоб під них підпадали реально всі хто на передку.
Так, звісно, треба на це знайти фінансування. Це додатково кілька мільярдів доларів на рік. Не думаю, що це нереально викроїти за рахунок інших статей. Не видно навіть спроб діяти в цьому напрямку.

Какие-то варианты возможны были раньше.
Но сейчас, на фоне сокращения финансирования с Запада, это уже нереально.
Даже то, что у местных властей забирают часть поступлений из налогов на ЗП, не решает вопрос, учитывая планы на +400-500 тыс бойцов.
antey1969
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  #<1 ... 6048604960506051>
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