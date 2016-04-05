Faceless написав:

ЛАД написав: Пусть даже реальная вдвое выше. Тогда зарплата на 0 не в 7 раз выше, а, "всего" в 3,5 раза. Мало? Сколько надо? (этот вопрос я уже задавал, но никто не ответил).

Як на мене мало в першу чергу не щодо 0, а щодо всіх інших.На 0 - екстремально важка і небезпечна робота. Величезний ризик залишитися калікою, якого держава просто кине напризволяще. А максимальна оплата йде далеко не за кожен день і не всім, є купа умов, щоб їх отримувати. При тому, що той ж умовний ІТ, чи висококваліфіковані майстри, чи фермери заробляють більше ніж ця ставка на 0 у безпеці і комфорті, з перервами на обід і вихідними.Але зі всіма іншими ситуація взагалі погана. Це десь 30к за службу 24/7, без перерв, свят і вихідних, без відпусток, соцпакету, в некомфортних умовах навіть якщо це глибокий тил, а часто й таке саме небезпечне, як і на 0. Плюс купа витрат, що доводиться покривати з власної кишені, часто навіть житло треба орендувати. Це не можна ніяк порівнювати з середньою ЗП з 40 годин на тиждень. Якщо перерахувати на погодинну ставку, то тилові військові отримують ГЗ навіть менше офіційної середньої. Але свою роботу їм довелося покинути.Тому хоча б тилові виплати треба підняти принаймні вдвічі. А ті, що на 0, розширити, щоб під них підпадали реально всі хто на передку.Так, звісно, треба на це знайти фінансування. Це додатково кілька мільярдів доларів на рік. Не думаю, що це нереально викроїти за рахунок інших статей. Не видно навіть спроб діяти в цьому напрямку.