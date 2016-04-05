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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 гру, 2023 14:39
Hotab написав:
Если (а так и будет) война затянется, все больше будет «уже» , и ты все больше слышать будешь упреки.
Але реалії-то інші.
Поки он Холява убд-ку в маршрутці не показує, щоб не отримати докори.
(Точніше уникає маршруток, а користується сусптранспортом, щоб..).
Я ж не спорю-то з Вами, а лише виправляю, вказуючи на факти, на реал. Спростуєте, буду тільки вдячний.
Тільки Ви не мене спростуєте, а Холяву.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 27 гру, 2023 14:42, всього редагувалось 2 разів.
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detroytred
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Додано: Сер 27 гру, 2023 14:40
antey1969 написав:
Какие-то варианты возможны были раньше.
Но сейчас, на фоне сокращения финансирования с Запада, это уже нереально.
Даже то, что у местных властей забирают часть поступлений из налогов на ЗП, не решает вопрос, учитывая планы на +400-500 тыс бойцов.
чьому не реально
можна ввести війсковий збір не 1,5% а 30%
при купівлі авто, нерухомості і тп - також 20-30%
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Xenon
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Додано: Сер 27 гру, 2023 14:44
Faceless написав:
ЛАД написав:Пусть даже реальная вдвое выше. Тогда зарплата на 0 не в 7 раз выше, а, "всего" в 3,5 раза. Мало? Сколько надо? (этот вопрос я уже задавал, но никто не ответил).
Як на мене мало в першу чергу не щодо 0, а щодо всіх інших.
На 0 - екстремально важка і небезпечна робота. Величезний ризик залишитися калікою, якого держава просто кине напризволяще. А максимальна оплата йде далеко не за кожен день і не всім, є купа умов, щоб їх отримувати. При тому, що той ж умовний ІТ, чи висококваліфіковані майстри, чи фермери заробляють більше ніж ця ставка на 0 у безпеці і комфорті, з перервами на обід і вихідними.
Але зі всіма іншими ситуація взагалі погана. Це десь 30к за службу 24/7, без перерв, свят і вихідних, без відпусток, соцпакету, в некомфортних умовах навіть якщо це глибокий тил, а часто й таке саме небезпечне, як і на 0. Плюс купа витрат, що доводиться покривати з власної кишені, часто навіть житло треба орендувати. Це не можна ніяк порівнювати з середньою ЗП з 40 годин на тиждень. Якщо перерахувати на погодинну ставку, то тилові військові отримують ГЗ навіть менше офіційної середньої. Але свою роботу їм довелося покинути.
Тому хоча б тилові виплати треба підняти принаймні вдвічі. А ті, що на 0, розширити, щоб під них підпадали реально всі хто на передку.
Так, звісно, треба на це знайти фінансування. Це додатково кілька мільярдів доларів на рік. Не думаю, що це нереально викроїти за рахунок інших статей. Не видно навіть спроб діяти в цьому напрямку.
кидав посилання про премії (щомісячно) до 165% окладу у місті Чорноморськ (Одеська область), і таких випадків тисячі по країні. Матеріальне і фінансове забезпечення армії Україна робить за рахунок бюджету(переважно), як вони вираховують ці виплати не ясно, але за 2 роки влада не пішла на зниження фінансування кабміну і ВР (з тисячами помічників і таке інше)
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prodigy
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Додано: Сер 27 гру, 2023 14:58
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:07
Xenon написав: antey1969 написав:
Какие-то варианты возможны были раньше.
Но сейчас, на фоне сокращения финансирования с Запада, это уже нереально.
Даже то, что у местных властей забирают часть поступлений из налогов на ЗП, не решает вопрос, учитывая планы на +400-500 тыс бойцов.
чьому не реально
можна ввести війсковий збір не 1,5% а 30%
при купівлі авто, нерухомості і тп - також 20-30%
И получим уход в тень рынка покупки дорогих товаров за нал.
В рознице к НДСу 20% можно добавить 5% военный сбор, никто не застрелится
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барабашов
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