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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 гру, 2023 14:39
Hotab написав:
Если (а так и будет) война затянется, все больше будет «уже» , и ты все больше слышать будешь упреки.
Але реалії-то інші.
Поки он Холява убд-ку в маршрутці не показує, щоб не отримати докори.
(Точніше уникає маршруток, а користується сусптранспортом, щоб..).
Я ж не спорю-то з Вами, а лише виправляю, вказуючи на факти, на реал. Спростуєте, буду тільки вдячний.
Тільки Ви не мене спростуєте, а Холяву.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 27 гру, 2023 14:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 14:40
antey1969 написав:
Какие-то варианты возможны были раньше.
Но сейчас, на фоне сокращения финансирования с Запада, это уже нереально.
Даже то, что у местных властей забирают часть поступлений из налогов на ЗП, не решает вопрос, учитывая планы на +400-500 тыс бойцов.
чьому не реально
можна ввести війсковий збір не 1,5% а 30%
при купівлі авто, нерухомості і тп - також 20-30%
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Додано: Сер 27 гру, 2023 14:44
Faceless написав:
ЛАД написав:Пусть даже реальная вдвое выше. Тогда зарплата на 0 не в 7 раз выше, а, "всего" в 3,5 раза. Мало? Сколько надо? (этот вопрос я уже задавал, но никто не ответил).
Як на мене мало в першу чергу не щодо 0, а щодо всіх інших.
На 0 - екстремально важка і небезпечна робота. Величезний ризик залишитися калікою, якого держава просто кине напризволяще. А максимальна оплата йде далеко не за кожен день і не всім, є купа умов, щоб їх отримувати. При тому, що той ж умовний ІТ, чи висококваліфіковані майстри, чи фермери заробляють більше ніж ця ставка на 0 у безпеці і комфорті, з перервами на обід і вихідними.
Але зі всіма іншими ситуація взагалі погана. Це десь 30к за службу 24/7, без перерв, свят і вихідних, без відпусток, соцпакету, в некомфортних умовах навіть якщо це глибокий тил, а часто й таке саме небезпечне, як і на 0. Плюс купа витрат, що доводиться покривати з власної кишені, часто навіть житло треба орендувати. Це не можна ніяк порівнювати з середньою ЗП з 40 годин на тиждень. Якщо перерахувати на погодинну ставку, то тилові військові отримують ГЗ навіть менше офіційної середньої. Але свою роботу їм довелося покинути.
Тому хоча б тилові виплати треба підняти принаймні вдвічі. А ті, що на 0, розширити, щоб під них підпадали реально всі хто на передку.
Так, звісно, треба на це знайти фінансування. Це додатково кілька мільярдів доларів на рік. Не думаю, що це нереально викроїти за рахунок інших статей. Не видно навіть спроб діяти в цьому напрямку.
кидав посилання про премії (щомісячно) до 165% окладу у місті Чорноморськ (Одеська область), і таких випадків тисячі по країні. Матеріальне і фінансове забезпечення армії Україна робить за рахунок бюджету(переважно), як вони вираховують ці виплати не ясно, але за 2 роки влада не пішла на зниження фінансування кабміну і ВР (з тисячами помічників і таке інше)
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Додано: Сер 27 гру, 2023 14:58
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:07
Xenon написав: antey1969 написав:
Какие-то варианты возможны были раньше.
Но сейчас, на фоне сокращения финансирования с Запада, это уже нереально.
Даже то, что у местных властей забирают часть поступлений из налогов на ЗП, не решает вопрос, учитывая планы на +400-500 тыс бойцов.
чьому не реально
можна ввести війсковий збір не 1,5% а 30%
при купівлі авто, нерухомості і тп - також 20-30%
И получим уход в тень рынка покупки дорогих товаров за нал.
В рознице к НДСу 20% можно добавить 5% военный сбор, никто не застрелится
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:10
detroytred
,
Спростуєте, буду тільки вдячний.
Тільки Ви не мене спростуєте, а Холяву.
Нема про що сперечатись . Упирі «я тебе туди не посилав» були і будуть завжди.
Проте я навіть не ввжаю кожного маршрутизатора упирем. Якщо йому бюджет не компенсує, то йому не прикольно за власний кошт возить пільговиків. Соціальне навантаження від утримання пільговиків мають нести всі (тобто з бюджету) , а не один маршрутизатор.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:15
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:19
Попрацюю кепом. Люди у яких є цінне майно сподіваються що держава його захистить, люди без майна усіма силами захищати чуже майно не хочуть. Для них не мати а мачуха і не твій дім а арендна хата. Чекаємо на створення заградотрядов?
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:28
yanyura написав: budivelnik написав:
2 Тепер а що треба
а - треба дати механізм який покращить мотивацію тих які в тилу...
Найпростіший я вже озвучував
крім податків - купи ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНУ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ (броня від мобілізації) - нехай вартістю в 100 000 грн/рік...
Ясно що в країні тих хто може таку суму сплатити не більше 1 000 000...а по факту думаю що сплатить всього 500 000....
Але
- це зменшить мобресурс з 5 млн до 4,5 млн (мінус 10% ) але збільшить фінансовий ресурс ЗСУ на 50 млрд грн
А давайте представим, что ваше предложение "броня от мобилизации за 100 000 грн/рік" принята как Закон. Но если это Закон Украины, то он распространяется на всех граждан Украины. Так? Или он должен распространяться только на людей с капиталом в ХХХХХХХ грн?
Знаете что будет максимум через неделю вступления в силу такого Закона для всех граждан Украины?
Из условно 100 000 сражающихся на 0-2 линиях, прослуживших уже более 20 месяцев, 90%, да пусть даже 50%, тут же перечислят эти 100 000 в бюджет ЗСУ, сдадут полученное вооружение, обмундирование и снаряжение и на законном основании уедут домой.
Бюджет ЗСУ получит 50 000 х 100 000 = 5 млрд.грн. и оголенную ЛБЗ. Что будет дальше, продолжать или сами поймете?
Или вы предлагаете чтобы этот Закон действовал только для еще не мобилизованных, а те, кто уже служат, должны оставаться там бессрочно?
Такий маленький нюанс
1 У нас 1 000 000 вже служить
2 Навіть якщо 50 000 захочуть заплатити по 100 000 і звільнитись - то в нас залишиться 95% тобто 950 000
То як - дуже страшно ?
3 А тепер згадайте
У нас 6 млн не служить ( при потребі в 0,5 млн на найближчих рік-два)
Затикаємо пальцями в очі 5,5 млн бо вони не мають можливості служити(навіть не від того що не можуть/не хочуть, а від того що ЗСУ вони не потрібні)
То може варто дати можливість 1 млн перечислити по 100 000 = 100 млрд - щоб цей 1 млн не чув що він засранець?
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:37
Мінфін не знає, де брати гроші на мобілізацію, очікує пропозицій від Генштабу і Міноборони, – Марченко.
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