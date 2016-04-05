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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6050605160526053>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 15:43

  Xenon написав:
Мінфін не знає, де брати гроші на мобілізацію, очікує пропозицій від Генштабу і Міноборони, – Марченко.

Та чого вже там... може тоді вже час передавати владу військовим, якщо у кабаре-95 параліч мозку по всім напрямкам керування державою настав
За свій вибір успіхи повинні пожиттєво сидіти в окопі, а не скиглити на форумі
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 15:49

У звязку з тим , що планують збільшувати колькість мобилізованих - постане питання грошових виплат.
Або зменьшувати виплати тим хто вже служить шоб за їх рахунок щось платити новомобілізованим, або не платити взагалі новомобілізованим.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 15:51

  Xenon написав:
Мінфін не знає, де брати гроші на мобілізацію, очікує пропозицій від Генштабу і Міноборони, – Марченко.

«Ми виснажили наш внутрішній потенціал фінансування». Марченко прокоментував заяви про нову хвилю мобілізації
https://forbes.ua/news/mi-visnazhili-na ... 2023-18154
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 15:56

«Уряд має це розуміти, що процес призову людей [потрібно налагодити] вже у наступному році», – сказав Залужний.

Він уточнив, що військове командування не ініціювало обмеження прав військовозобовʼязаних, які уникають призову. «У ЗСУ достатньо клопоту, щоб ще вигадувати обмеження для цивільних», – зазначив Залужний.

До законопроєкту не лише додалися нові спірні норми, а й зникли запропоновані комітетом. Одна з них – ротації. В Силах оборони понад 1 млн осіб, але безпосередньо на лінії зіткнення – до 300 000, каже Безугла. «Є підрозділи, які постійно знаходяться в тилу – обороняють Сумщину чи кордон із Білоруссю, – зазначає вона. – Це військові, які пройшли підготовку, але їх чомусь не ротують».

Безугла планує подавати правку щодо обовʼязкових ротацій. Останніми тижнями вона активно критикує військове командування у соцмережах.

Якщо фінальна версія законопроєкту, який буде проголосований у січні, змусить значну частину населення обірвати будь-які звʼязки з державою, щоб вона не могла їх вирахувати, знайти і призвати, негативний ефект для економіки буде важко переоцінити, каже голова економічного комітету Дмитро Наталуха.

Серед можливих наслідків нардеп називає припинення роботи з державними банками (а це більша частина ринку), зняття готівки, перехід на сіре працевлаштування і, як наслідок – зниження податкових надходжень (коштом яких забезпечуються ЗСУ), збільшення еміграції працездатних жінок, зниження внутрішньої логістики, а значить – зниження економічної активності тощо.

«Якщо у 2022-му частина населення тікала від ворожої держави, то при помилковому рішенні у 2024-му зʼявиться ризик, що українці почнуть тікати вже від своєї», – додає Наталуха.

https://forbes.ua/war-in-ukraine/nemae- ... 2023-18136
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 15:58

Зламаний калькулятор))

  budivelnik написав:Навіть якщо 50 000 захочуть заплатити по 100 000 і звільнитись - то в нас залишиться 95% тобто 950 000
То як - дуже страшно ?
🤦🏻🤦‍♂️🤦


А все дуже просто ;)

А який відсоток ухилянтів зараз хоче піти на фронт?
Отож!
От десь приблизно такий же відсоток фронтовиків, які вже 18-22міс на фронті, хочуть залишитись :lol:

п.с.
Тож я тільки "за" заплатити офіційно 100к і звільнитись, ніж мене мають спонукати "годувати корупцію" ;)
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 15:58

  Hotab написав:
Зато в нас є гроші на бруківку і стадіони


Зрозуміло, що ви в це слово вкладаєте будь яке капітальне будівництво.
Але знаєте, вчора в темряві на відстані 300 км від дому і 100+ км від найближчого обласного центру розірвав шину , і мені ідея ремонту доріг не здалась такою уже і поганою. Ще кілька років війни і все розвалиться в тилу. А шукати в найближчих селах шину 18 розміру ідея не дуже. На шиномонтажа в радіусі 50 км навіть ушатаних нема.

Зрозуміло, що мілліарди самі себе не попиляють та не вкрадуть. Але у пересічного виникає диссонанс: зезидент розповідає про важкі часи і війну на (за) виживання (нації). В той самий час пересічний бачить, що навкруги нічого не змінилося: асфальт кладуть, плитку кладуть, фасади адмінбудівель фарбують, барабани купляють. То виникає питання, у нас все має бути направлене на те, щоб вижити країні, чи ми існуємо в звичайному ритмі? Не можна владі жити у режимі мирного часу, і водночас від пересічного вимагати самопожертву.
А дороги і після війни поасфальтувати можна.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:03

  Hotab написав:Детройт, диссидент далеко не однородный. Долго муха упирался от вакцинки?
Примус доволі легко робить дива, люди багато можуть через «не хочу, не вірю».
Для нормального функціонування не можна тільки все затягувати...
Той самий приклад ковіду..
Затягнули гайки= зберегли 50000 пенсіонерів - втратили 100 000 ненароджених дітей.
2021 - 277 800 народжень
2022 - 200 000 народжень(приблизно , точно 152 000 за 9 місяців)
То що затягування гайок карантину допомогло Україні чи нанесло шкоду?

Так само і по призову
Змініть розміри виплат
Опустіть до 20 000 тих хто в армії але...гарантовано не потрапить ближче 100 км до нуля
20 000 - 30 000 для тих хто буде гарантовано в смузі 100-50 км до нуля
30 000 - 50 000 для тих хто 50 і менше до нуля
....
150000+ для тих хто на нулі.
Тепер по тих 5-6 млн які в тилу
Дайте можливість 1 млн довести що вони ПАТРІОТИ нехай навіть ціною фінансових вливань
Ще 3 млн -ціною високих податкових платежів

І тим хто не має навіть 10 000 грн зарплати(офіційної) - дайте можливість послужити за 20000 в ЗСУ....

А так голімий совок
Не куплять лотарейні квитки - відключим газ....
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Сам не розумію". Марченко – про те, чому військові досі купують речі власним коштом
"Он воно як, Міхалич..." (с)

Ось як виявляється, чиновники вважають що у військових все-все є, і волонтерки не треба зовсім. Все, тепер спокійно, у війська, виявляється все-все є і донати не треба. Тепер можна з чистою совістю все в нуль.
Витальян і Муха знали це з самомго початку. Респект :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 27 гру, 2023 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Я думаю , что в самое ближайшее время государственные органы расставят точки .
Розставити то вони розставлять..
От тільки один раз в 2019 вони вже розставили так що прийшлось закликати на шашлики в 2022 а прийшли в Бучу....

Тому тим хто розуміє не тільки команди ать-два..а й ще має уявлення як все працює - для недопущення повторення Бучі треба пояснювати
гетьманцеву-чому не можна вводити мито на авто для фронту
безуглій - що за мобілізацію відповідає уряд а не фронт
Вам з Хотабом - чому постійне затискання гайок- не приведе до зміцнення конструкції і приведе до зриву різьби..тобто знищенню конструкції.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:18

  Xenon написав:У звязку з тим , що планують збільшувати колькість мобилізованих - постане питання грошових виплат.


Уже появились - https://www.slovoidilo.ua/2023/12/27/no ... ilizacziyi.
Оказывается гнобимый ура-патриотами экономический фронт "жрущих в ресторанах (после рабочей смены)" таки имеет значение, таки важно чтоб условный Сережа работал в белую не боясь ТЦК

Министр финансов Марченко не знает, откуда взять деньги на мобилизацию полумиллиона человек.

"Искусственно увеличить расходы не получится, средств для этого просто нет", - сказал Марченко.

И добавил, что на сегодняшний день внутренний потенциал финансирования военных потребностей армии исчерпан.
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