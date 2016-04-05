Та чого вже там... може тоді вже час передавати владу військовим, якщо у кабаре-95 параліч мозку по всім напрямкам керування державою настав
За свій вибір успіхи повинні пожиттєво сидіти в окопі, а не скиглити на форумі
|
|
|
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:43
Та чого вже там... може тоді вже час передавати владу військовим, якщо у кабаре-95 параліч мозку по всім напрямкам керування державою настав
За свій вибір успіхи повинні пожиттєво сидіти в окопі, а не скиглити на форумі
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:49
У звязку з тим , що планують збільшувати колькість мобилізованих - постане питання грошових виплат.
Або зменьшувати виплати тим хто вже служить шоб за їх рахунок щось платити новомобілізованим, або не платити взагалі новомобілізованим.
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:51
«Ми виснажили наш внутрішній потенціал фінансування». Марченко прокоментував заяви про нову хвилю мобілізації
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:56
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:58
Зламаний калькулятор))
🤦🏻🤦♂️🤦
А все дуже просто
А який відсоток ухилянтів зараз хоче піти на фронт?
Отож!
От десь приблизно такий же відсоток фронтовиків, які вже 18-22міс на фронті, хочуть залишитись
п.с.
Тож я тільки "за" заплатити офіційно 100к і звільнитись, ніж мене мають спонукати "годувати корупцію"
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:58
Зрозуміло, що мілліарди самі себе не попиляють та не вкрадуть. Але у пересічного виникає диссонанс: зезидент розповідає про важкі часи і війну на (за) виживання (нації). В той самий час пересічний бачить, що навкруги нічого не змінилося: асфальт кладуть, плитку кладуть, фасади адмінбудівель фарбують, барабани купляють. То виникає питання, у нас все має бути направлене на те, щоб вижити країні, чи ми існуємо в звичайному ритмі? Не можна владі жити у режимі мирного часу, і водночас від пересічного вимагати самопожертву.
А дороги і після війни поасфальтувати можна.
Додано: Сер 27 гру, 2023 16:03
Для нормального функціонування не можна тільки все затягувати...
Той самий приклад ковіду..
Затягнули гайки= зберегли 50000 пенсіонерів - втратили 100 000 ненароджених дітей.
2021 - 277 800 народжень
2022 - 200 000 народжень(приблизно , точно 152 000 за 9 місяців)
То що затягування гайок карантину допомогло Україні чи нанесло шкоду?
Так само і по призову
Змініть розміри виплат
Опустіть до 20 000 тих хто в армії але...гарантовано не потрапить ближче 100 км до нуля
20 000 - 30 000 для тих хто буде гарантовано в смузі 100-50 км до нуля
30 000 - 50 000 для тих хто 50 і менше до нуля
....
150000+ для тих хто на нулі.
Тепер по тих 5-6 млн які в тилу
Дайте можливість 1 млн довести що вони ПАТРІОТИ нехай навіть ціною фінансових вливань
Ще 3 млн -ціною високих податкових платежів
І тим хто не має навіть 10 000 грн зарплати(офіційної) - дайте можливість послужити за 20000 в ЗСУ....
А так голімий совок
Не куплять лотарейні квитки - відключим газ....
Додано: Сер 27 гру, 2023 16:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Он воно як, Міхалич..." (с)
Ось як виявляється, чиновники вважають що у військових все-все є, і волонтерки не треба зовсім. Все, тепер спокійно, у війська, виявляється все-все є і донати не треба. Тепер можна з чистою совістю все в нуль.
Витальян і Муха знали це з самомго початку. Респект
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 27 гру, 2023 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 гру, 2023 16:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Розставити то вони розставлять..
От тільки один раз в 2019 вони вже розставили так що прийшлось закликати на шашлики в 2022 а прийшли в Бучу....
Тому тим хто розуміє не тільки команди ать-два..а й ще має уявлення як все працює - для недопущення повторення Бучі треба пояснювати
гетьманцеву-чому не можна вводити мито на авто для фронту
безуглій - що за мобілізацію відповідає уряд а не фронт
Вам з Хотабом - чому постійне затискання гайок- не приведе до зміцнення конструкції і приведе до зриву різьби..тобто знищенню конструкції.
Додано: Сер 27 гру, 2023 16:18
Уже появились -
Оказывается гнобимый ура-патриотами экономический фронт "жрущих в ресторанах (после рабочей смены)" таки имеет значение, таки важно чтоб условный Сережа работал в белую не боясь ТЦК
Зараз переглядають цей форум: katso, Letusrock, vitaliiangel і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|