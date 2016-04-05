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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:29
і от постане питання - чи готове наше суспільство воювати безплатно, як у Другу Світову; за країну, за ідею, за свободу..
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Xenon
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:33
detroytred написав: Hotab написав:
Другу добу переляк і істерики. В чому проблема стати на облік і поновити свої дані, що мало було бути зробленим ще до війни? І робитись періодично.
Зробив і не треба боятись за банківські картки, автомобілі , арешти майна.
Що складного?
Не хочеться воювати? Так на словах кожен другий був «я не ухилянт, просто мені не приходила повістка». Ну так в чому тепер справа?
Проблема в тому, що ті, хто не став на облік і не збирається робити цього далі, тепер якось відреагує на нововведення.
І наслідки цієї реакції вдарять по всьому і всіх (тобто і по тих, хто на обліку, і по тих, хто на фронті).
Ви чомусь ні на йоту не враховуєте оту величезну масу людей в суспільстві.
Але це саме вона визначає кінцевий результат.
А не герої і антигерої.
Тобто чи зможе держава та герої (активна частина суспільства) пристроїти мільйони обивателів так, щоб баланс був позитивний.
Утрировано --- може бути так, що краще активістам самим, ніж отримати невиправні катастрофічні наслідки від спроби вплинути на обивателів.
Тобто є сила, є стимули, є ресурси вплинути-втримати обивателя, то вперед.
Нема, то може краще його не чіпати.
Бо олені покладуть усе те, що поки функціонує.
Про це і йде дискусія. Про можливі наслідки рішень отакого впливу на обивателів.
Наслідки зрозумілі...
Ворог, руками “товаріщей, які нам не товаріщі” зазіхнув на святе -- на право тилів вільно каруселити.
Видовище тиловиків, що катаються на карусельках, яке зігрівало нас, фронтовиків, довгими, темними, холодними ночами в окопах... -- воно тепер під загрозою.
Фронт здригнувся, але лише зміцнився у своїй непохитній рішучості -- нищити ворога. Нищити безжально, без спочину, довіку...
Правильно, тиловії таваріщі?
Саме так ви уявляли наслідки?
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:34
fler написав:
Обивателя, який не сплачує податки до бюджету, тобто не працює на державу під час війни слід відправити хоча б захищати державу від ворога (в тому числі захищати майно того обивателя та його сім'ю). Якщо обиватель не хоче добровільно йти за повісткою, то включаються важелі примусу - блокування банківських рахунків
и как повлияет блокировка счетов в банке на челевека у которого все давно все выведено под 0 и который работает вчерную и зп получает налом. насчет налогов вы ошиблись. даже если оффициально не работать платяться непрямые налоги при покупке товаров
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:43
wtf написав: fler написав:
Обивателя, який не сплачує податки до бюджету, тобто не працює на державу під час війни слід відправити хоча б захищати державу від ворога (в тому числі захищати майно того обивателя та його сім'ю). Якщо обиватель не хоче добровільно йти за повісткою, то включаються важелі примусу - блокування банківських рахунків
и как повлияет блокировка счетов в банке на челевека у которого все давно все выведено под 0 и который работает вчерную и зп получает налом.
На него никак, а другие подофигеют и снимут со счетов всё на всякий пожарный.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:45
fler написав:Обивателя, який не сплачує податки до бюджету, тобто не працює на державу під час війни слід відправити хоча б захищати державу від ворога
(в тому числі захищати майно того обивателя та його сім'ю). Якщо обиватель не хоче добровільно йти за повісткою, то включаються важелі примусу - блокування банківських рахунків
Пані Флер, до вас інтимне питання: ваш чоловік - працівник СТО. Він найманий працівник чи власник бізнесу? Якщо власник/співвласник, чи офіційно ведеться бізнес? Чи є в наявності на СТО якісь РРО, чеки, акти виконаних робіт? Якщо найманний, то чи офіційно він працевлаштований? Чи повністю "біла" зарплатня, чи роботодавець у повному обсязі оплачує всі збори до бюджету за вашого чоловіка?
Ох жеж ці Шарікови...
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