Додано: Сер 27 гру, 2023 17:04

Bobua написав: detroytred написав: Hotab написав: Другу добу переляк і істерики. В чому проблема стати на облік і поновити свої дані, що мало було бути зробленим ще до війни? І робитись періодично.

Зробив і не треба боятись за банківські картки, автомобілі , арешти майна.

Що складного?

Не хочеться воювати? Так на словах кожен другий був «я не ухилянт, просто мені не приходила повістка». Ну так в чому тепер справа? Другу добу переляк і істерики. В чому проблема стати на облік і поновити свої дані, що мало було бути зробленим ще до війни? І робитись періодично.Зробив і не треба боятись за банківські картки, автомобілі , арешти майна.Що складного?Не хочеться воювати? Так на словах кожен другий був «я не ухилянт, просто мені не приходила повістка». Ну так в чому тепер справа?

Проблема в тому, що ті, хто не став на облік і не збирається робити цього далі, тепер якось відреагує на нововведення.

І наслідки цієї реакції вдарять по всьому і всіх (тобто і по тих, хто на обліку, і по тих, хто на фронті).



Ви чомусь ні на йоту не враховуєте оту величезну масу людей в суспільстві.

Але це саме вона визначає кінцевий результат.

А не герої і антигерої.



Тобто чи зможе держава та герої (активна частина суспільства) пристроїти мільйони обивателів так, щоб баланс був позитивний.

Утрировано --- може бути так, що краще активістам самим, ніж отримати невиправні катастрофічні наслідки від спроби вплинути на обивателів.



Тобто є сила, є стимули, є ресурси вплинути-втримати обивателя, то вперед.

Нема, то може краще його не чіпати.

Бо олені покладуть усе те, що поки функціонує.

Про це і йде дискусія. Про можливі наслідки рішень отакого впливу на обивателів. Проблема в тому, що ті, хто не став на облік і не збирається робити цього далі, тепер якось відреагує на нововведення.І наслідки цієї реакції вдарять по всьому і всіх (тобто і по тих, хто на обліку, і по тих, хто на фронті).Ви чомусь ні на йоту не враховуєте оту величезну масу людей в суспільстві.Але це саме вона визначає кінцевий результат.А не герої і антигерої.Тобто чи зможе держава та герої (активна частина суспільства) пристроїти мільйони обивателів так, щоб баланс був позитивний.Утрировано --- може бути так, що краще активістам самим, ніж отримати невиправні катастрофічні наслідки від спроби вплинути на обивателів.Тобто є сила, є стимули, є ресурси вплинути-втримати обивателя, то вперед.Нема, то може краще його не чіпати.Бо олені покладуть усе те, що поки функціонує.Про це і йде дискусія. Про





Наслідки зрозумілі...



Ворог, руками “товаріщей, які нам не товаріщі” зазіхнув на святе -- на право тилів вільно каруселити.

Видовище тиловиків, що катаються на карусельках, яке зігрівало нас, фронтовиків, довгими, темними, холодними ночами в окопах... -- воно тепер під загрозою.

Фронт здригнувся, але лише зміцнився у своїй непохитній рішучості -- нищити ворога. Нищити безжально, без спочину, довіку...



Правильно, тиловії таваріщі?

Саме так ви уявляли наслідки? Наслідки зрозумілі...Ворог, руками “товаріщей, які нам не товаріщі” зазіхнув на святе -- на право тилів вільно каруселити.Видовище тиловиків, що катаються на карусельках, яке зігрівало нас, фронтовиків, довгими, темними, холодними ночами в окопах... -- воно тепер під загрозою.Фронт здригнувся, але лише зміцнився у своїй непохитній рішучості -- нищити ворога. Нищити безжально, без спочину, довіку...Правильно, тиловії таваріщі?Саме так ви уявляли наслідки?

Не так.Бо мова не про почуття фронтовиків, а про можливі події в тилу від таких рішень. Точніше про вплив даних подій на всі інституції в державі.Отже все ж очевидно: або військові беруть владу і отримають від цього не тільки бажані почуття, але і нові можливості, а також відповідальність. Або погоджуються з реаліями тилу.Залужний відповідь чітку дав на всі ці питання. Всл пофіг... це не їх справи, як це і повинно бути по Законах.Тилу пофіг по реалу.Отакий ось дисонанс.Поки всі мають надію пропітляти між крапельками. Може і вдасться.І тільки lapay натякає, що грати у таку лотерею ризиковано.Вічна ділема: синиця в рукаві або журавель у небі. Навіть складніше, бо й синицю ніхто не гарантує.А кому вірити нам хз?Бо Арти Грин, Мадяр -- бодрячком все пучком, тримаємося; а деякі -- ледь-ледь і посипемося від втоми.Сподіваюся, що вкерівництво моніторить реальний стан та знає, що робить.Тому я постійно нагадую: ви спочатку там між собою розберіться, визначиться та наведіть лад у себе; щоб виходити з пропозиціями, претензіями зовнішнім суб'єктам. Якщо робите ставку не на силу, а на переконання, вмовляння, запрошення тощо.