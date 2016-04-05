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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:29
і от постане питання - чи готове наше суспільство воювати безплатно, як у Другу Світову; за країну, за ідею, за свободу..
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Xenon
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:33
detroytred написав: Hotab написав:
Другу добу переляк і істерики. В чому проблема стати на облік і поновити свої дані, що мало було бути зробленим ще до війни? І робитись періодично.
Зробив і не треба боятись за банківські картки, автомобілі , арешти майна.
Що складного?
Не хочеться воювати? Так на словах кожен другий був «я не ухилянт, просто мені не приходила повістка». Ну так в чому тепер справа?
Проблема в тому, що ті, хто не став на облік і не збирається робити цього далі, тепер якось відреагує на нововведення.
І наслідки цієї реакції вдарять по всьому і всіх (тобто і по тих, хто на обліку, і по тих, хто на фронті).
Ви чомусь ні на йоту не враховуєте оту величезну масу людей в суспільстві.
Але це саме вона визначає кінцевий результат.
А не герої і антигерої.
Тобто чи зможе держава та герої (активна частина суспільства) пристроїти мільйони обивателів так, щоб баланс був позитивний.
Утрировано --- може бути так, що краще активістам самим, ніж отримати невиправні катастрофічні наслідки від спроби вплинути на обивателів.
Тобто є сила, є стимули, є ресурси вплинути-втримати обивателя, то вперед.
Нема, то може краще його не чіпати.
Бо олені покладуть усе те, що поки функціонує.
Про це і йде дискусія. Про можливі наслідки рішень отакого впливу на обивателів.
Наслідки зрозумілі...
Ворог, руками “товаріщей, які нам не товаріщі” зазіхнув на святе -- на право тилів вільно каруселити.
Видовище тиловиків, що катаються на карусельках, яке зігрівало нас, фронтовиків, довгими, темними, холодними ночами в окопах... -- воно тепер під загрозою.
Фронт здригнувся, але лише зміцнився у своїй непохитній рішучості -- нищити ворога. Нищити безжально, без спочину, довіку...
Правильно, тиловії таваріщі?
Саме так ви уявляли наслідки?
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Bobua
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:34
fler написав:
Обивателя, який не сплачує податки до бюджету, тобто не працює на державу під час війни слід відправити хоча б захищати державу від ворога (в тому числі захищати майно того обивателя та його сім'ю). Якщо обиватель не хоче добровільно йти за повісткою, то включаються важелі примусу - блокування банківських рахунків
и как повлияет блокировка счетов в банке на челевека у которого давно все выведено под 0 и который работает вчерную и зп получает налом. насчет налогов вы ошиблись. даже если оффициально не работать платяться непрямые налоги при покупке товаров
Востаннє редагувалось wtf
в Сер 27 гру, 2023 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:43
wtf написав: fler написав:
Обивателя, який не сплачує податки до бюджету, тобто не працює на державу під час війни слід відправити хоча б захищати державу від ворога (в тому числі захищати майно того обивателя та його сім'ю). Якщо обиватель не хоче добровільно йти за повісткою, то включаються важелі примусу - блокування банківських рахунків
и как повлияет блокировка счетов в банке на челевека у которого все давно все выведено под 0 и который работает вчерную и зп получает налом.
На него никак, а другие подофигеют и снимут со счетов всё на всякий пожарный.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:45
fler написав:Обивателя, який не сплачує податки до бюджету, тобто не працює на державу під час війни слід відправити хоча б захищати державу від ворога
(в тому числі захищати майно того обивателя та його сім'ю). Якщо обиватель не хоче добровільно йти за повісткою, то включаються важелі примусу - блокування банківських рахунків
Пані Флер, до вас інтимне питання: ваш чоловік - працівник СТО. Він найманий працівник чи власник бізнесу? Якщо власник/співвласник, чи офіційно ведеться бізнес? Чи є в наявності на СТО якісь РРО, чеки, акти виконаних робіт? Якщо найманний, то чи офіційно він працевлаштований? Чи повністю "біла" зарплатня, чи роботодавець у повному обсязі оплачує всі збори до бюджету за вашого чоловіка?
Ох жеж ці Шарікови...
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:48
Xenon написав:
і от постане питання - чи готове наше суспільство воювати безплатно, як у Другу Світову; за країну, за ідею, за свободу..
Вопрос не корректен - тогда кроме идеи тоже большое значение имело и материальное обеспечение военных - только выражалось оно не в деньгах а в продуктовых карточках, одежде и орденах которые открывали самые высокие кабинеты. Такое было общество. Пока положение в современном обществе определяется кол-вом синеньких бумажек с ребристым воротничком о какой войне за идею речь если в аптеке лекартва продают за деньги и вообще никого не волнует где ты их берешь
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:59
budivelnik
,
Затягнули гайки= зберегли 50000 пенсіонерів - втратили 100 000 ненароджених дітей.
2021 - 277 800 народжень
2022 - 200 000 народжень(приблизно , точно 152 000 за 9 місяців)
Статистика жертв ковіду для мене давно перевернута сторінка, вже не цікаво. Бо є нові величезні жертви.
А от по ненародженим дітям…. Я б статистику як науку для України до кінця війни б відправив у відпустку. Як зараз щось рахувати, якщо мільйони новоокупованих людей , мільйони виїхали по всьому світу. Хто там кого народжує, які герби на тих свідоцтвах про народження у 2022 році…
Вам з Хотабом - чому постійне затискання гайок- не приведе до зміцнення конструкції і приведе до зриву різьби..тобто знищенню конструкції.
У нас не те що гайки не зажаті , вони поряд з болтами зараз лежать.
В країні війна , а мільйони не те що живуть як жили, але нерідко навіть краще.
Чи не єдине обмеження (валютне) так послабили, що тисячі вітальйонів це розцінили як можливість їсти червоної риби вдвічі більше. «Це нам під часи війни дали підзаробити, все нормально». Хоча воно зовсім не під це планувалось.
Так, у багатьох свідомих великий шмат доходів йде на волонтерство, хтось закрив бізнес і пішов воювати. Але вони в меншості. А люди, яких торкнулась війна, повинні бути в більшості.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 27 гру, 2023 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:04
Bobua написав: detroytred написав: Hotab написав:
Другу добу переляк і істерики. В чому проблема стати на облік і поновити свої дані, що мало було бути зробленим ще до війни? І робитись періодично.
Зробив і не треба боятись за банківські картки, автомобілі , арешти майна.
Що складного?
Не хочеться воювати? Так на словах кожен другий був «я не ухилянт, просто мені не приходила повістка». Ну так в чому тепер справа?
Проблема в тому, що ті, хто не став на облік і не збирається робити цього далі, тепер якось відреагує на нововведення.
І наслідки цієї реакції вдарять по всьому і всіх (тобто і по тих, хто на обліку, і по тих, хто на фронті).
Ви чомусь ні на йоту не враховуєте оту величезну масу людей в суспільстві.
Але це саме вона визначає кінцевий результат.
А не герої і антигерої.
Тобто чи зможе держава та герої (активна частина суспільства) пристроїти мільйони обивателів так, щоб баланс був позитивний.
Утрировано --- може бути так, що краще активістам самим, ніж отримати невиправні катастрофічні наслідки від спроби вплинути на обивателів.
Тобто є сила, є стимули, є ресурси вплинути-втримати обивателя, то вперед.
Нема, то може краще його не чіпати.
Бо олені покладуть усе те, що поки функціонує.
Про це і йде дискусія. Про можливі наслідки рішень отакого впливу на обивателів.
Наслідки зрозумілі...
Ворог, руками “товаріщей, які нам не товаріщі” зазіхнув на святе -- на право тилів вільно каруселити.
Видовище тиловиків, що катаються на карусельках, яке зігрівало нас, фронтовиків, довгими, темними, холодними ночами в окопах... -- воно тепер під загрозою.
Фронт здригнувся, але лише зміцнився у своїй непохитній рішучості -- нищити ворога. Нищити безжально, без спочину, довіку...
Правильно, тиловії таваріщі?
Саме так ви уявляли наслідки?
Не так.
Бо мова не про почуття фронтовиків, а про можливі події в тилу від таких рішень. Точніше про вплив даних подій на всі інституції в державі.
Отже все ж очевидно: або військові беруть владу і отримають від цього не тільки бажані почуття, але і нові можливості, а також відповідальність. Або погоджуються з реаліями тилу.
Залужний відповідь чітку дав на всі ці питання. Всл пофіг... це не їх справи, як це і повинно бути по Законах.
Тилу пофіг по реалу.
Отакий ось дисонанс.
Поки всі мають надію пропітляти між крапельками. Може і вдасться.
І тільки lapay натякає, що грати у таку лотерею ризиковано.
Вічна ділема: синиця в рукаві або журавель у небі. Навіть складніше, бо й синицю ніхто не гарантує.
А кому вірити нам хз?
Бо Арти Грин, Мадяр -- бодрячком все пучком, тримаємося; а деякі -- ледь-ледь і посипемося від втоми.
Сподіваюся, що вкерівництво моніторить реальний стан та знає, що робить.
Тому я постійно нагадую: ви спочатку там між собою розберіться, визначиться та наведіть лад у себе; щоб виходити з пропозиціями, претензіями зовнішнім суб'єктам. Якщо робите ставку не на силу, а на переконання, вмовляння, запрошення тощо.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 27 гру, 2023 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:12
whois2010 написав: Xenon написав:
Мінфін не знає, де брати гроші на мобілізацію, очікує пропозицій від Генштабу і Міноборони, – Марченко.
Та чого вже там... може тоді вже час передавати владу військовим, якщо у кабаре-95 параліч мозку по всім напрямкам керування державою настав
події останніх тижнів схожі на якусь публічну гризню/підставу або дешеву театральну виставу
Нагадало 2013 рік, коли Яник дуже "хотів" в ЄС, а в останні дні йому "внєзапно" повідомили що в ЄС нам йти дуже дорого та невигідно))
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:20
Летусрок
А почалась ця оперетта з дій Мар'яни...
Не знайшлося сил зупинити її в самому початку, то впевнено покотилася далі.
І дійсно поки схоже на якійсь-то сценарій.
Адже це ж вже не смішно. Законопроект поданий і КМУ.
Тобто з Мінфіном узгоджений.
А тепер міністр заявляє - грошей нема. Що за цирк-то?
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