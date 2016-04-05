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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:21
Hotab написав:
Більша частина дисидентів виконає умови. Хтось упреться (меншість) , з тими будуть працювати жорсткіше
.
жорсткіше - це відбивати нирки у підвалах тцк, чи які форми рекрутингу маєте на увазі?
лиш не розмивайте грань між добрими тцк-шниками і злими бурятами, інакше пересічні почнуть ще більше демотивовуватись
Hotab написав:
Все буде добре.
кому?))
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Letusrock
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:24
detroytred написав:
Що за цирк-то?
а дуже простий цирк
ведуть до "заморозки"
1. грошей нема
2. люди мобілізуватись не хочуть
3. зброю не дають
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Xenon
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:28
ви гадаєте оця мадам останній тиждень просто так різко зявилася в ефірі ?
Тимошенко просить Зеленського запропонувати українцям план "Б" нашої перемоги
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Xenon
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:28
Xenon написав: detroytred написав:
Що за цирк-то?
а дуже простий цирк
ведуть до "заморозки"
1. грошей нема
2. люди мобілізуватись не хочуть
3. зброю не дають
Мне тоже видится как подготовка общественного мнения к заморозке не на наших условиях. Мой прогноз здесьviewtopic.php?p=5662581#p5662581
В пользу этой версии отсутствие ответа как дополнительные 500 тыс помогут фронту если нет ни оружия, ни денег на их обеспечение. Ни у кого нет ответа на такой простой вопрос. Значит не будет никакой доп.мобилизации. Это пшик или хитрое ипсо для русских.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 27 гру, 2023 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:29
Letusrock
,
орсткіше - це відбивати нирки у підвалах тцк, чи які форми рекрутингу маєте на увазі?
Ми обговорюємо економічний тиск на ухилянтів. Чи ви були в бані навіть без r/o?
Віталя, я їду і повертаюсь. Не заздри))
Я ще поїду, і ще повернусь. Але у мене з обліком все добре. Якщо і у тебе добре, то тобі нема про що хвилюватись також. Просто живи в правовому полі в для тебе держава не буде тираном. Це ще і доходи треба не ховати
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Hotab
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:30
Это какой-то кринж и издевательство ))
Вот я не верю, что у нас в правительстве идиоты. Хотя бы потому, что идиотам не дают деньги в долг. Запад же даёт?
- Тезис «Россию остановят огромные потери» не состоятелен в силу простой математики.
Потеряв (допустим) 350 тысяч убитыми, РФ захватила территорию, на которой по разным данным проживает не меньше 1,2 млн человек (данные украинской стороны).
Из них половина - мужчины. Из мужчин - половина (грубо) призывного возраста.
Как минимум, РФ компенсировала себе понесенные потери, выйдя в ноль.
Но приобрела территории, промышленность, ресурсы и женское население.
Если же на оккупированных территориях проживает больше (по некоторым данным - 2,2 млн), то РФ еще и в демографической прибыли.
Мы же этих людей потеряли.
Вот и считайте - кому и как раньше демография покажет кукиш.
В том числе, демография потерь.
Они все очень «хорошо» и трезво рассчитывают.
Потеряв пять миллионов убитыми в случае захвата всей Украины, они приобретают 20 (или больше миллионов), огромную территорию и ключевые кластеры промышленности, которых им не хватает, плюс ресурсы (литий, титан) плюс агро, плюс, плюс, плюс.
И из этих пяти, как бы треть (или половина) не была бывшими гражданами Украины.
Поэтому и нам нужно хорошо считать.
Вместо лубочных историй про то, как они «…гонят своих на мясо без счета».
Остановить РФ смогли бы не потери, а лишение их ВС возможности продвигаться.
Для этого нужно было строить стратегические фортификационные сооружения еще до войны или хотя бы сразу после отхода из войск с севера.
Еще один наш стратегический просчет.
Вот как этот Арестович мог так перекраситься за год? И как этого идиота слушали и продолжали слушать?
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Andrey2512
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:39
Один министр (экономики) говорил "да, я дебил", этот министр финансов "сам не знаю"...
Сколько заявили депутаты и чиновники сбережений наличными, вкладами и в крипте (мамы доярки и сельские учительницы всю жизнь собирали для "дорогих" детей)?
Внутренний источник исчерпан?
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Hennady
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:39
До речі, просте питання: а для чого була прес-конференція За?
Якщо на всі питання стосовно саме військової тематики була цілком логічна, правильна, законна та очікувана відповідь --- військова таємниця.
Імхо. По суті ГК вже офіційно публічно підтвердив, що у справи політиків, чиновників армія втручатися не буде, як і положено по законах.
Ще й НГШ поруч))
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detroytred
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:43
Xenon написав: detroytred написав:
Що за цирк-то?
а дуже простий цирк
ведуть до "заморозки"
1. грошей нема
2. люди мобілізуватись не хочуть
3. зброю не дають
Тільки хотів про це написати. Ну яких ще чарівних підсрачників не вистачає Зеленському, щоб прийняти єдино правильне рішення? Хоче дочеквтись прориву фронту і падіння чергового райцентра чи, не дай бог, обласного центра?
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lapay
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:46
lapay , нема сил терпіти цю кляту мобілізацію?
Боїтесь, що вас нарешті торкнеться хоч якось вже 2-річна війна?
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Hotab
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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