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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6052605360546055
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:48

  Xenon написав:і от постане питання - чи готове наше суспільство воювати безплатно, як у Другу Світову; за країну, за ідею, за свободу..

Воювати безплатно можна, якщо хтось буде надавати необхідні товари для сімей воїнів безплатно, хтось перевозити безплатно, хтось надавати комунальні та інші послуги безплатно і так далі. Для цього усі повинні працювати безплатно "як у Другу Світову".
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 27 гру, 2023 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:50

lapay
А чому не вистачає тільки саме Зе?
Вже ж наявне видно, що в нас є два табори -- одні за заморозку (спробу заморозки), другі -- навпаки.
Хто Зе? Посередник між таборами або прихильник другого -- хз.
Але поки факт у тому, що всі оточуючі чітко маякують йому --- відповідальність прийдеться брати саме тобі. За рішення. Навіть рішення спроби запропонувати заморозку.
Порошенко узяв (Мінські) і ні до кого не прислухався...

До речі, а який варіант бачать британці?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 гру, 2023 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А чому не вистачає тільки саме Зе?

Тому що саме він може змінити свій фантастичний іменний мирний план на реальний.
Вже давав свій прогноз - заморозка буде в 2024 не залежно від бажань Зеленського чи ще когось в Україні. Тільки щоб ще не просрали територій до заморозки.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:05

lapay
Ти вчора бігав по форуму з жупелом "фюрер готовий до РПВ", бризгав слиною та з обісраних штанців випригував ...

І вчора рашистами був обстрілянний ЖД вокзал у Херсоні

Це взагалі не схоже на бажання припинити вогонь.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:08

  lapay написав:
  detroytred написав:А чому не вистачає тільки саме Зе?

Тому що саме він може змінити свій фантастичний іменний мирний план на реальний.
Вже давав свій прогноз - заморозка буде в 2024 не залежно від бажань Зеленського чи ще когось в Україні. Тільки щоб ще не просрали територій до заморозки.

Тоді я збільшу свою надію, що все ж таки глобалізація форево!
Все ж таки сильні світу цього вийшли на новий рівень і є сценарій.
Не конспірологічний, а за замовчуванням, по невідімой)) руці глобалізації.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:14

  detroytred написав:Тоді я збільшу свою надію, що все ж таки глобалізація форево!
Все ж таки сильні світу цього вийшли на новий рівень і є сценарій.
Не конспірологічний, а за замовчуванням, по невідімой)) руці глобалізації.

Десь з місяць тому слухав чудову лекцію від людини з димпломом MBA про тренд на кластеризацію світових економік і перерозподіл сфер впливу. Тож не сподівайтесь
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:15

whois2010 , стрім не з Відня був?
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:16

pesikot
Ти вже задовбав своїм дебілізмом.
Зеленському ніщо не заважає повторити свою коронну фразу "ми готові перестати стріляти". Точніше, вже заважає - свій мирний план. Але навіть до нього дійде, що треба робити, хай навіть через дупу. На твій рахунок сильно сумніваюсь.
lapay
 
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