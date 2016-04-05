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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:48
Xenon написав:
і от постане питання - чи готове наше суспільство воювати безплатно
, як у Другу Світову; за країну, за ідею, за свободу..
Воювати безплатно можна, якщо хтось буде надавати необхідні товари для сімей воїнів безплатно, хтось перевозити безплатно, хтось надавати комунальні та інші послуги безплатно і так далі. Для цього усі повинні працювати безплатно "як у Другу Світову".
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 27 гру, 2023 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:50
lapay
А чому не вистачає тільки саме Зе?
Вже ж наявне видно, що в нас є два табори -- одні за заморозку (спробу заморозки), другі -- навпаки.
Хто Зе? Посередник між таборами або прихильник другого -- хз.
Але поки факт у тому, що всі оточуючі чітко маякують йому --- відповідальність прийдеться брати саме тобі. За рішення. Навіть рішення спроби запропонувати заморозку.
Порошенко узяв (Мінські) і ні до кого не прислухався...
До речі, а який варіант бачать британці?
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 27 гру, 2023 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:00
detroytred написав:
А чому не вистачає тільки саме Зе?
Тому що саме він може змінити свій фантастичний іменний мирний план на реальний.
Вже давав свій прогноз - заморозка буде в 2024 не залежно від бажань Зеленського чи ще когось в Україні. Тільки щоб ще не просрали територій до заморозки.
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lapay
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:05
lapay
Ти вчора бігав по форуму з жупелом "фюрер готовий до РПВ", бризгав слиною та з обісраних штанців випригував ...
І вчора рашистами був обстрілянний ЖД вокзал у Херсоні
Це взагалі не схоже на бажання припинити вогонь.
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pesikot
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:08
lapay написав: detroytred написав:
А чому не вистачає тільки саме Зе?
Тому що саме він може змінити свій фантастичний іменний мирний план на реальний.
Вже давав свій прогноз - заморозка буде в 2024 не залежно від бажань Зеленського чи ще когось в Україні. Тільки щоб ще не просрали територій до заморозки.
Тоді я збільшу свою надію, що все ж таки глобалізація форево!
Все ж таки сильні світу цього вийшли на новий рівень і є сценарій.
Не конспірологічний, а за замовчуванням, по невідімой)) руці глобалізації.
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detroytred
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:14
detroytred написав:
Тоді я збільшу свою надію, що все ж таки глобалізація форево!
Все ж таки сильні світу цього вийшли на новий рівень і є сценарій.
Не конспірологічний, а за замовчуванням, по невідімой)) руці глобалізації.
Десь з місяць тому слухав чудову лекцію від людини з димпломом MBA про тренд на кластеризацію світових економік і перерозподіл сфер впливу. Тож не сподівайтесь
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:15
whois2010 , стрім не з Відня був?
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Hotab
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:16
pesikot
Ти вже задовбав своїм дебілізмом.
Зеленському ніщо не заважає повторити свою коронну фразу "ми готові перестати стріляти". Точніше, вже заважає - свій мирний план. Але навіть до нього дійде, що треба робити, хай навіть через дупу. На твій рахунок сильно сумніваюсь.
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lapay
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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